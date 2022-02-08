Шольц заявив про єдність із США щодо санкцій - Байден каже, що у разі наступу Росії "Північний потік-2" не запрацює

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок наголосив на єдності із США у питанні санкцій щодо Росії у відповідь на нову агресію проти України.

Заяви Шольца пролунали у ході спільної пресконференції Байдена та Шольца у відповідь, серед іншого, на питання журналістів про позицію Берліна щодо запровадження санкцій проти російського газогону "Північний потіку-2" у разі поновлення російського наступу на Україну.

Ми дуже чітко заявили, ми діятимемо одностайно щодо санкцій

"Ми діємо разом, ми абсолютно єдині, і ми не будемо робити відмінних кроків. Ми здійснюватимемо ті самі кроки, і вони будуть дуже, дуже жорсткими для Росії, і вони повинні розуміти", - заявив Шольц.

"Ми дуже чітко заявили, ми діятимемо одностайно щодо санкцій", - підкреслив лідер Німеччини.

Канцлер Німеччини також наголосив на тому, що найбільші фінансові та військові внески до НАТО у Європі робить саме його країна.

Він також звернув увагу на те, що Німеччина надає значну підтримку Україні і бажає продовжувати відігравати таку роль надалі.

Оглядачі та ЗМІ, між тим, звернули увагу, що Шольц не використовував слова "Північний потік-2, не згадував російський газогін.

Під час пресконференції президент США Джо Байден підкресив, що Вашингтон "повністю довіряє" уряду Німеччини.

"Німеччина є нашим одним із найбільш важливих союзників у світі. Немає жодних сумнівів щодо партнерства Німеччини із США. Жодних", - заявив Байден.

Президент США також відзначив, що у разі російського вторгнення проект "Північний потік-2" не запрацює.

Німеччина є нашим одним із найбільш важливих союзників у світі. Немає жодних сумнівів щодо партнерства Німеччини із США. Жодних

Як відомо, адміністрація Байдена раніше вирішила не накладати санкції на ключового оператора російського газопроводу, компанію Nord Stream2 AG, з міркувань національної безпеки й через небажання зіпсувати відносини із Берліном. Вашингтон та Україна, критикують проект, називаючи його засобом політичного тиску Москви на ЄС.

Останнім часом в американському уряді заявляють, що у разі російського вторгнення в Україну, про яке вже кілька місяців попереджає західна розвідка, ситуація з пуском газопроводу, який поки що не пройшов сертифікацію в Німеччині, може змінитися.

Росія заперечує, що має плани вторгнення в Україну і звинувачує Захід у підготовці провокації.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", "Радіо Свобода".