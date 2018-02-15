Альона Савченко: "Я давно чекала на цей момент". Інтерв'ю

"Я давно чекала на цей момент, і звісно, я не можу стримати своїх емоцій."

Уродженка України Альона Савченко і її партнер, уродженець Франції, Бруно Масо отримали золоту медаль на Олімпіаді в південнокорейському Пхьончхані у змаганнях спортивних пар у фігурному катанні. Пара представляє Німеччину.

15 лютого вони отримали рекордні 159.31 бала за довільну програму і загальну суму в 235.90 бала, чого вистачило, щоб пара Савченко-Масо перемогла спортсменів із Китаю – Суй Венцзін і Хань Цун, які посіли друге місце.

Після церемонії нагородження Савченко зізналася, що виступати першими було не легко. "Після нас ще було три пари. Ми знали, що ми виступили добре, але ми лише в кінці зможемо дізнатися, чи нашого виступу було достатньо. Звісно була висока напруга. Довелося довго чекати. Але добре все, що добре закінчується."

"Після нас ще було три пари. Ми знали, що ми виступили добре, але ми лише в кінці зможемо дізнатися, чи нашого виступу було достатньо. Звісно була висока напруга. Довелося довго чекати. Але добре все, що добре закінчується."

34-річна Савченко народилася в Обухові біля Києва і почала свою кар’єру у фігурному катанні підлітком у 1990-их в Україні.

У 2003 році Савченко переїхала до Німеччини, де вона спочатку виступала з Робіном Шолкови. Пара отримала бронзову медаль на Олімпіаді в 2010 і 2014 роках, а також п’ять світових титулів.

"Вчора у нас із тренером була розмова. Він нам дав пораду 'атакуєйте, у вас немає що втрачати'. Вчора ми вийшли з нашої кімнати як тигри, а сьогодні ми прокинулися наче тигри. Коли я прокинулася о шостій сьогодні і сказала собі 'ми сьогодні напишемо історію'. Я надіялася, що це почуття у мене в животі не зникне."

Золота медаль, яку отримали Савченко і Масо 15 лютого, стала восьмою для німецької збірної у Пхьончхані.

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