День 6: Українці змагатимуться у восьми видах спорту. Олімпіада-2018

15 лютого, у шостий офіційний олімпійський день, українські спортсмени змагатимуться у восьми видах спорту.

О 3:00 у Пхьончхані на кваліфікаційний старт вийде Владислав Гераскевич – перший представник України з цього виду на Олімпійських іграх за часи незалежності.

З 4:30 змагатимуться представники гірськолижного спорту Іван Ковбаснюк та Ольга Книш.

Марина Анцибор та Тетяна Антипенко у вільному стилі долатимуть 10 кілометрів о 8:30.

З 10:15 українці вболіватимуть за жіночу збірну у біатлоні в індивідуальній гонці Заявлені Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець та Валентина Семеренко. О 13:00 біатлонну естафету перехоплять чоловіки.

У цей же час на кваліфікаційну спробу вийде представниця України у фристайлі Ольга Полюк.

Завершиться спортивний день естафетою в санному спорті.

Українська збірна на зимовій Олімпіаді у Пхьончхані представлена 33 спортсменами в дев’ятьох видах спорту.

Церемонія відкриття Олімпіади відбулася 9 лютого. Змагання триватимуть до 25 лютого.

За всіма перемогами стежте у живому блозі на сайті Радіо Свобода. Розпочинаємо завтра о 8:00.

Дивіться також: Спортивний дух не згасає: життя у Солт-Лейк-Сіті після Олімпіади 2002. Відео