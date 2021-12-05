У США розглядають можливість швидкого затвердження модифікації вакцини проти штаму "Омікрон"

Американська влада розглядає можливість пришвидшеного затвердження модифікації коронавірусної вакцини проти штаму "Омікрон". Про це в інтерв'ю телеканалу ABC повідомила директорка Центрів із контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC) Рошель Валенськи.

За її словами, Адміністрація з контролю за харчами та ліками (FDA) розглядає можливість швидко затверджувати до використання модифікацію препаратів через те, що "більша частина вакцини залишиться такою самою, потрібно буде лише змінити мРНК код".

Американські експерти продовжують стежити за новою мутацією "Омікрон" й досі не можуть однозначно заявити, наскільки він більш чи менш заразний, у порівнянні із попередніми різновидами вірусу, й наскільки існуючі вакцини ефективні проти нього.

При цьому Валенськи сказала, що головним приводом для занепокоєння експертів залишається штам "Дельта", що домінує у більшості країн світу, зокрема, у США: "У нас фіксують щодня 90-100 тисяч нових випадків у США, і 99.9% з них - це варіант "Дельта".

Південно-африканські науковці кажуть, що "Омікрон" поширюється удвічі швидше, ніж "Дельта".

Тим часом, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі, головний радник президента Джо Байдена у сфері охорони здоров'я, в ефірі CNN, як зазначає Politico, заявив, що поки немає свідчень, що "Омікрон" викликає більш тяжкі наслідки, ніж виявлені раніше мутації коронавірусу, однак судити про це однозначно - зарано, але він переконаний, що американцям варто щепитись наявними вакцинами й отримати третю дозу-підсилювач.

Раніше американська фармацевтична компанія Moderna припустила, що ефективність наявних вакцин проти коронавірусу може бути нижчою проти "Омікрона". Виробник заявив, що випробовує свій препарат проти нового штаму і за необхідності може виробити модифікацію.

"Якщо нам потрібно буде виготовити препарат, специфічно проти штаму "Омікрон", то це забере тижні, напевно, два-три місяці до того, як ми зможемо почати випробування", - сказав Пол Бьортон, головний медичний експерт Moderna.

Pfizer та BioNTech також повідомили, що розпочали досліджувати новий штам, і через два тижні лабораторні дослідження покажуть, чи потрібно адаптувати вакцину. Якщо це буде потрібно, компаніям знадобиться 100 днів, щоб адаптована вакцина стала доступною для споживачів, заявили виробники.

Днями CDC посилили рекомендації щодо щеплень-підсилювачів вакцин проти COVID-19 і тепер наголошують, що усім особам старшим за 18 років варто отримати щеплення-підсилювач. Відповідну заяву розміщено на сайті відомства.

Сайт відзначає, що тим, хто повністю щеплений вакцинами Pfizer, Moderna, щеплення-посилювач варто отримати щонайменше за 6 місяців після завершення первинної вакцинації, а привитим однодозвою вакциною Johnson & Johnson - щонайменше за 2 місяці після первинної вакцинації.

Як ідеться у заяві Moderna, мутації штаму "становлять значний можливий ризик більш швидкого зникнення імунітету - як природнього, так і отриманого в результаті вакцинації", і тому саме додаткова вакцинація є відповіддю на поширення нового штаму.

У матеріалі використані джерела: ABC, CNN, Politico

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