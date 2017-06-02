Чи стане Facebook платформою для онлайн-навчання?

Експерт із реклами на Facebook Марі Сміт поділилася скриншотом на своїй сторінці у Twitter, на якому показано нову функцію, що дає можливість створювати навчальні курси всередині груп на Facebook. Опція поки що в тестовому режимі, проте сам факт роботи в цьому напрямку демонструє інтерес компанії у виході на ринок онлайн-освіти.

Два роки тому інша соціальна мережа, LinkedIn, яка є певною мірою конкурентом Facebook, викупила платформу для онлайн-навчання lynda.com. Сайт пропонує технологічні, творчі та бізнесові відеокурси, що викладаються експертами галузі. Доступ до них надається через підписку, яка доступна як для індивідуальних користувачів, так і приватних компаній та навчальних закладів. Зараз lynda.com, у складі Linkedin, обслуговує більше десяти тисяч організацій і має підручники п'ятьма мовами.

Онлайн-курси стають усе популярнішими з кожним роком у світі та в Україні. Така форма освіти має багато переваг, чим приваблює людей різного віку та зацікавлень. Є чимало платформ та форматів онлайн-навчання.

Насамперед формальні онлайн-курси впевнено входять у сферу вищої освіти, стають її істотним сегментом. Університети інтенсивно впроваджують таку форму навчання, оскільки на неї є попит. За даними опитування 2016 року, 28% американських студентів брали щонайменше один курс через Інтернет.

Університети в США не тільки намагаються пропонувати такі курси своїм студентам серед інших, традиційних, а й починають створювати цілі навчальні програми, всі предмети, які викладаються онлайн. Це своєрідний аналог заочної форми навчання, поширеної в Україні. Студент може не з’являтися в університеті взагалі або відвідати його раз чи кілька разів на рік. Один із приголомшливих прикладів успішного застосування такого підходу демонструє маленький приватний коледж у Бостоні, Массачуссетс – Simmons College. Минулого року він отримав більше доходів із двох онлайн-програм, ніж із усіх традиційних програм сукупно.

Між курсами в кампусі та онлайн-курсами є дещо проміжне – так зване «змішане» навчання (blended learning). Ця гібридна методика поєднує онлайн-навчання з традиційним. Студент засвоює частину матеріалу через Інтернет, самостійно керуючи своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає у класі.

Справжнім феноменом стали масові відкриті онлайн-курси (Massive open online courses). Найбільш масштабними платформами є Coursera, EdX, Udacity. Завдяки їм людина у будь-якому куточку світу може навчатися у викладачів кращих навчальних закладів світу, як Гарвардський чи Стенфордський університети. В Україні таку місію виконує Prometheus, на сайті якого за 2,5 роки кількість зареєстрованих слухачів досягла 350 тисяч осіб.

Крім формальної освіти, онлайн-курси все частіше застосовуються для вузькопрофільного навчання та саморозвитку. Стає популярним навчатися в експертів своєї справи, черпаючи від них практичні знання (онлайн-маркетинг, розвиток бізнесу тощо). Крім того, люди шукають вирішення повсякденних проблем (як готувати здорову їжу чи будувати сімейний бюджет) та задоволення особистих інтересів (фотографія, подорожі, іноземні мови). Саме для цього сектору Facebook може передусім виступити майданчиком для експериментів, і з мільярдами користувачів, які проводять чимало часу в мережі кожного дня, у цій ідеї вбачається чималий потенціал.

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