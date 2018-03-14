Посол США в ООН: Росія несе відповідальність за отруєння Скрипаля

"США вірять, що Росія несе відповідальність за напад на 2-х осіб у Великій Британії з використанням бойової отруйної речовини". Про це заявила посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Гейлі також відазначила, що США абсолютно солідарні із Великою Британією та сказала, що американці моляться за жертв нападу, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Росія має цілком співпрацювати із розслідуванням, яке проводить Велика Британія та надати інформацію про власну програму хімічної зброї

"Росія має цілком співпрацювати із розслідуванням, яке проводить Велика Британія та надати інформацію про власну програму хімічної зброї", - наводить слова Гейлі видання The Hill.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Америка підтримає висновки Великої Британії щодо винуватців замаху. У середу голова уряду Великої Британії Тереза Мей офіційно поклала відповідальність за злочин на Москву і оголосила про видворення 23 російських дипломатів. У Росії ці дій назвали провокацією та пообіцяли рішуче відповісти.

Трамп також у телефонній розмові сказав Терезі Мей, що США стовідсотково підтримують офіційний Лондон.

Дивіться також: Україна – ЄС – НАТО. Деталі та умови зближення. Інтерв’ю з Климпуш-Цинцадзе