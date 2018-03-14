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США

Ось як американські гумористи висміяли ідею Трампа озброїти вчителів

Популярний американський Instagram-канал Hoodclips висміяв ідею озброїти шкільних вчителів задля забезпечення безпеки учнів у школах. Як відомо, президент США називає надання частині шкільного персоналу права на приховане носіння зброї запорукою посилення безпеки в американських учбових закладах.

На початку тижня Трамп у Twitter відзначив, що пропонує дозволити "добре підготовленим, експертним викладачам" мати при собі приховану вогнепальну зброю у школі.

Він також назвав озброєну охорону фактором стримування проти зловмисників.

"Ось як виглядає майбутнє", - коментує канал відео, яке набрало понад 3 мільйони переглядів.

У самому відео показано руки, які з музикальним ритмом збирають пістолет. При цьому на екрані демонструється вигаданий діалог наступного змісту:

Викладач до учня: Припини барабанити по парті.

Учень: А то що?

Викладач у відповідь ритмічно збирає пістолет

Інше популярне відео (понад мільйон переглядів) демонструє геймплей комп'ютерної іграшки-шутера з приписом - "незабаром так будуть тренуватись американські вчителі".

Розстріли у школах стали трагічно регулярним явищем у США. Озброєні штурмовою зброєю зловмисники, часто із числа скривджених або неприйнятих оточенням школярів, влаштовують розстріл викладачів та учнів начальних закладів.

Частина американського суспільства бачить вирішення проблеми в ускладненні доступу до штурмової зброї та посиленні перевірки тих, хто бажає придбати вогнепальну зброю, натомість інші пропонують іти шляхом мілітаризації викладацького та адміністративного персоналу навчальних закладів.

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