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- Голос Америки
Україна закликає усунути Росію з ООН
Росія зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених Статутом ООН процедур, заявляє Міністерство закордонних справ України. "Росія - узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН", - йдеться в заяві МЗС, опублікованій на сайті відомства в понеділок.
МЗС закликало позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому.
"Чинний Статут ООН не містить слів “Російська Федерація”. Їх немає, зокрема, в Статті 23 Статуту, де перелічені постійні члени Ради Безпеки ООН", - заявляє МЗС. Українське відомство вважає, що процедура набуття державою Російська Федерація членства в ООН та місця серед постійних членів Ради Безпеки мала обов’язково передбачати кроки, визначені Статутом ООН, а саме, мала бути розглянутою Радою Безпеки та Генеральною Асамблеєю.
Повернення ж Росії до ООН може відбутись лише, якщо вона виконає умови ченства, а питання долі Росії в ООН має вирішуватися в загальному контексті її відповідальності за грубі порушення норм і принципів міжнародного права, а також за злочини, які вчиняються на території України, зокрема за воєнні злочини та злочини проти людяності, а також злочин геноциду, йдеться в заяві.
МЗС вказує - дії РФ дискредитують та згодом зруйнують усю систему ООН – єдину і безальтернативну глобальну міжурядову інституцію, яка об’єднує за столом переговорів усі держави світу. Росія блокує резолюції РБ ООН, які засуджують її війну в Україні, в той час, як більшість країн в ООН проголосували з осудом війни на Генеральній Асамблеї ООН.
Уряд Росії поки не відреагував на заяву.
У своєму виступі в рамках 77-ї Генеральної асамблеї ООН восени, президент США Джо Байден також закликав реформувати Раду Безпеки. Однак, у виступі американського лідера не йшлося про виключення постійних членів Радбезу, він говорив про розширення її складу.
"Постійний член Ради Безпеки ООН здійснив вторгнення до сусіда, спробував стерти суверенну країну із карти. Росія безсоромно порушила ключові положення Статуту ООН", - сказав Байден і заявив, що США підтримують ідею збільшення кількості постійних і непостійних членів Радбезу, зокрема, постійні місця мають отримати Африка, Латинська Америка та країни Карибського регіону.
"Представники Ради Безпеки ООН, включаючи США, повинні послідовно дотримуватись і захищати Статут ООН й утримуватись від права вето, за винятком рідкісних, надзвичайних ситуацій, щоб переконатись, що рада залишається ефективною", - додав президент США.
Низка американських конгресменів в той час закликали Байдена ініціювати виключення Росії з РБ ООН.
США не повинні відмовлятися від можливості вигнання Росії з ООН, якщо виникне можливість. Про це в листопаді сказала посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв'ю Голосу Америки. Вона заявила, що поки не бачить правового шляху для цього, але висловила переконання, що Росія не гідна бути постійним членом РБ ООН.
"Вони кинули виклик Статуту ООН. Вони кинули виклик всьому, у що ми віримо. Ми не вважаємо, що дії Росії в Україні є гідними країни-постійного члена Ради Безпеки. Тим не менш, вони є постійним членом, тому ми працюємо над тим, щоб ізолювати їх у раді та в ООН. Засудити їх, ізолювати, вигнати з тих структур, звідки ми можемо їх вигнати. Ми змогли відсторонити їх від Ради з прав людини, ми працювали над тим, щоб відсторонити їх і вигнати з інших органів ООН. І ми продовжуватимемо засуджувати їх у Раді Безпеки", - казала Томас-Грінфілд в листопаді.
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- Голос Америки
Попри війну, Україна експортувала більше 20 млн тонн зерна
Україна в 2022-2023 році експортувала 21 478 000 тонн зернових та зернобобових культур, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України, пишуть українські ЗМІ. Станом на 21 грудня, раніше повідомляли в міністерстві, темпи експорту були на 31% менші, ніж минулого маркетингового року.
В Європейські Комісії зазначили - до російської війни, Україна вирощувала достатньо продовольства, щоб нагодувати 400 мільйонів людей.
Війна Росії проти України спричинила зриви експортних поставок в 2022 році.
"Коли транспортні шляхи були заблоковані, чи зруйновані, вона не могла експортувати", - твітує Єврокомісія.
За посередництва ООН та Туреччини, було втілено "Зернову ініціативу", яка дозволила розблокувати експорт українського зерна через порти Чорного моря.
В рамках Чорноморської ініціативи сотні кораблів перевезли зерно через Чорне море, поставки перевищили 15 мільйонів тонн, повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Аділ Караісмаїлоглу, пише турецька новинна агенція Anadolu.
Також ЄС організував наземні шляхи транспортування зерна, так звані "шляхи солідарності".
"Наші шляхи солідарності допомогли експортувати 20 млн тонн українського зерна та сільгосппродукції", - твітує Єврокомісія.
Близько 450 тисяч тонн українського зерна щомісяця експортується через Польщу, це на 50% більше, ніж було станом на середину року, заявляв минулого місяця Анджей Адамчик, міністр інфраструктури Польщі. За його словами, в порівняні із жовтнем минулого року, обсяги перевезень зерна зросли у 16 разів.
Україна також оголосила програму "Зерно з України", в рамках якої планується надіслати 60 кораблів із зерном. Метою програми - забезпечити продовольством щонайменше 5 мільйонів людей, переважно в країнах Африки та Азії. Програма отримала широку міжнародну підтримку.
ООН вказує, що війна Росії в Україні призвела до загострення проблеми голоду в світі.
США минулого тижня запровадили санкції проти 10 російських установ, пов'язаних з агресивними діями Росії в Чорному морі.
Росія каже, що збила український дрон поблизу авіабази з бомбардувальниками, троє загинуло
26 грудня (Reuters) – Росія заявила в понеділок, що збила український безпілотник поблизу однієї зі своїх авіабаз для дальніх бомбардувальників у глибині своєї території, і що троє військовослужбовців російських ВПС загинули в результаті інциденту.
Безпілотник нібито летів поблизу російської авіабази "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники дальної дії, які, можливо, використовувалися для обстрілів українських міст та інфраструктури. Жоден літак в результаті інциденту не постраждав, йдеться в заяві Міноборони, опублікованій російськими інформаційними агентствами.
Проте неперевірені російські та українські акаунти в соціальних мережах повідомляли, що кілька літаків було знищено. Reuters не змогло незалежно перевірити ці повідомлення.
Авіабаза, одна з двох баз стратегічних бомбардувальників, на яких розміщуються літаки, здатні нести ядерну зброю Росії, розташована поблизу міста Саратов, приблизно за 730 км (450 миль) на південний схід від Москви та за сотні кілометрів від лінії фронту в Україні.
Коментарів від України немає, вона ніколи публічно не брала на себе відповідальність за напади в Росії, але називає їх «кармою» за вторгнення Росії 24 лютого.
Та сама база була атакована раніше цього місяця українськими безпілотниками, тоді заявила Росія.
"Український безпілотний літальний апарат (дрон) був збитий на малій висоті під час заходу на посадку до військового аеродрому "Енгельс" у Саратовській області", - йдеться в повідомленні російського Міноборони, опублікованому в понеділок.
Внаслідок падіння уламків безпілотника, троє російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення.
Росія має від 60 до 70 стратегічних бомбардувальників двох типів - Ту-95МС Ведмідь і Ту-160 Блекджек. Обидва вони здатні нести ядерні бомби та крилаті ракети з ядерною зброєю, а також звичайні боєприпаси.
Москва використовувала свої військово-повітряні сили для обстрілу крилатими ракетами в тому, що вона називає своєю «спеціальною військовою операцією», спрямованою на погіршення військового потенціалу України. Київ заявив, що такі напади є воєнними злочинами, і назвав Росію терористичною державою.
Попередній удар по тій самій базі 5 грудня, а також інший напад того ж дня на іншу базу викликали сумніви щодо ефективності російської протиповітряної оборони та шокували російських коментаторів.
Якщо Україна може вдарити так далеко всередині Росії, вона також може вдарити по Москві, заявили вони в соціальних мережах.
Раніше в понеділок губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали в останньому інциденті на базі, який, за його словами, влада розслідує.
"Загрози жителям немає абсолютно. Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали", - сказав Бусаргін.
Українські різдвяні традиції у найбільшому концерт-холі Вашингтона. Відео
Напередодні Різдва мешканці Вашингтона мали нагоду познайомитися з українськими традиціями у найбільшому концертному центрі столиці – Кеннеді Центрі. Концерт організували учасники місцевого українського гурту «Гердан».
"Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності" - Подоляк про заяви Путіна щодо готовності "домовлятись"
Радник Голови Офісу президента України Михайло Подоляк спростував заяви президента РФ Володимира Путіна про начебто готовність Москви вести перемовини для зупинення російської війни в Україні.
"Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу", - написав Подоляк у Twitter. Він нагадав: "Росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян. Жодних інших «країн, мотивів, геополітики» немає".
Раніше Путін назвав повномасштабну агресію Росії в Україні "захистом національних інтересів" через начебто "політику опонентів Москви" і заявив про готовність домовлятися "з усіма учасниками про прийнятне розв'язання" війни в Україні, повідомляло Радіо Свобода.
У суботу в переддень Різдва Росія вкотре обстріляла житлові масиви Херсона. Президент України Володимир Зеленський назвав це "терором" та "вбивством заради залякування та задоволення", а посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала атаку "жорстокою": "Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва".
Західні експерти вважають, що сигнали, які подає Кремль, свідчать про те, що російське керівництво далі ставить на меті капітуляцію України й жодний інший варіант закінчення війни в Україні його не влаштовують.
Путін продовжує відмовлятися ставитися до Зеленського як до суверенного партнера, що означає, що Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною, днями зазначили експерти американського Інституту вивчення війни.
Зокрема, як раніше сказав директор ЦРУ Вільям Бернс, хоча більшість конфліктів закінчується переговорами, оцінка ЦРУ полягає в тому, що Росія ще несерйозно ставиться до справжніх переговорів про припинення війни.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі також підкреслював, що будь-які мирні переговори в Україні не повинні дати Росії можливість до переозброєння і що він не бачить жодних ознак того, що Москва щиро хоче мирного врегулювання війни.
Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ підкреслював, що "Росія не показала жодних ознак зацікавленості в переговорах, які поважали б суверенітет і територіальну цілісність України".
А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що зараз не бачить готовності до мирного процесу в Україні: "Я не маю оптимізму щодо ефективних мирних перемовин у найближчому майбутньому".
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