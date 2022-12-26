Україна закликає усунути Росію з ООН

Росія зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених Статутом ООН процедур, заявляє Міністерство закордонних справ України. "Росія - узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН", - йдеться в заяві МЗС, опублікованій на сайті відомства в понеділок.

МЗС закликало позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому.

"Чинний Статут ООН не містить слів “Російська Федерація”. Їх немає, зокрема, в Статті 23 Статуту, де перелічені постійні члени Ради Безпеки ООН", - заявляє МЗС. Українське відомство вважає, що процедура набуття державою Російська Федерація членства в ООН та місця серед постійних членів Ради Безпеки мала обов’язково передбачати кроки, визначені Статутом ООН, а саме, мала бути розглянутою Радою Безпеки та Генеральною Асамблеєю.

Повернення ж Росії до ООН може відбутись лише, якщо вона виконає умови ченства, а питання долі Росії в ООН має вирішуватися в загальному контексті її відповідальності за грубі порушення норм і принципів міжнародного права, а також за злочини, які вчиняються на території України, зокрема за воєнні злочини та злочини проти людяності, а також злочин геноциду, йдеться в заяві.

МЗС вказує - дії РФ дискредитують та згодом зруйнують усю систему ООН – єдину і безальтернативну глобальну міжурядову інституцію, яка об’єднує за столом переговорів усі держави світу. Росія блокує резолюції РБ ООН, які засуджують її війну в Україні, в той час, як більшість країн в ООН проголосували з осудом війни на Генеральній Асамблеї ООН.

Уряд Росії поки не відреагував на заяву.

У своєму виступі в рамках 77-ї Генеральної асамблеї ООН восени, президент США Джо Байден також закликав реформувати Раду Безпеки. Однак, у виступі американського лідера не йшлося про виключення постійних членів Радбезу, він говорив про розширення її складу.

"Постійний член Ради Безпеки ООН здійснив вторгнення до сусіда, спробував стерти суверенну країну із карти. Росія безсоромно порушила ключові положення Статуту ООН", - сказав Байден і заявив, що США підтримують ідею збільшення кількості постійних і непостійних членів Радбезу, зокрема, постійні місця мають отримати Африка, Латинська Америка та країни Карибського регіону.

"Представники Ради Безпеки ООН, включаючи США, повинні послідовно дотримуватись і захищати Статут ООН й утримуватись від права вето, за винятком рідкісних, надзвичайних ситуацій, щоб переконатись, що рада залишається ефективною", - додав президент США.

Низка американських конгресменів в той час закликали Байдена ініціювати виключення Росії з РБ ООН.

США не повинні відмовлятися від можливості вигнання Росії з ООН, якщо виникне можливість. Про це в листопаді сказала посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв'ю Голосу Америки. Вона заявила, що поки не бачить правового шляху для цього, але висловила переконання, що Росія не гідна бути постійним членом РБ ООН.

"Вони кинули виклик Статуту ООН. Вони кинули виклик всьому, у що ми віримо. Ми не вважаємо, що дії Росії в Україні є гідними країни-постійного члена Ради Безпеки. Тим не менш, вони є постійним членом, тому ми працюємо над тим, щоб ізолювати їх у раді та в ООН. Засудити їх, ізолювати, вигнати з тих структур, звідки ми можемо їх вигнати. Ми змогли відсторонити їх від Ради з прав людини, ми працювали над тим, щоб відсторонити їх і вигнати з інших органів ООН. І ми продовжуватимемо засуджувати їх у Раді Безпеки", - казала Томас-Грінфілд в листопаді.