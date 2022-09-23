Конгресмени США закликають Байдена ініціювати виключення РФ із Радбезу ООН

Сполучені Штати мають домагатись виключення Росії із Ради Безпеки ООН, вважають в американському Конгресі. Законодавці готові переконувати адміністрацію Білого Дому порушити це питання.

"Я буду закликати до цього. І моя колега, конгресвумен Марсі Каптур також закликатиме до цього. Це буде двопартійне звернення співголів групи підтримки України в Конгресі - назавжди виключити Росію із Ради Безпеки та взагалі з ООН".

Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповіли як представники Демократичної так і Республіканської партій США.

Так за словами конгресмена-республіканця від 1-го виборчого округу в штаті Пенсильванія Браяна Фіцпатріка, члени групи підтримки України в Конгресі планують відповідне двопартійне звернення.

"Я буду закликати до цього. І моя колега, конгресвумен Марсі Каптур також закликатиме до цього. Це буде двопартійне звернення співголів групи підтримки України в Конгресі - назавжди виключити Росію із Ради Безпеки та взагалі з ООН. Це сором для цієї організації. Країна, чиє військо та уряд активно здійснюють найгіршу форму геноциду, в цю саму мить поки ми розмовляємо, має членство у Раді Безпеки ООН", - заявив Фіцпатрік у коментарі для Голосу Америки.

Фіцпатрік вважає, що виключення РФ із Радбезу ООН у нинішній ситуації є правильним кроком і американські законодавці будуть наполягати на його виконанні.

"Це смішно, і відверто кажучи, це навіть не повинно бути темою обговорення. Той факт, що це сприймають як малоймовірну можливість, погано говорить про ООН. Я думаю, що їм час навести порядок у своїй організації. Їм потрібно робити те, що очевидно є правильним, і буде тиск з боку кількох законодавців на Капітолійському пагорбі, щоб це сталося", - додав конгресмен від Республіканської партії.

"Я думаю, що Путін здатний на усе що завгодно. З огляду на існування таких загроз, ми мусимо зробити те, що необхідно. Якщо не зараз, то коли? Якщо це не є достатньою загрозою, то що є?"

Конгресмен-демократ від 5-го виборчого округу штату Іллінойс Майк Квіглі, також підтримує виключення Росії із Радбезу та наголошує, що сьогодні Москва шантажує всю міжнародну спільноту, тримаючи у своїх руках найбільшу атомну електростанцію в Європі на території України.

"Авжеж! Путін грає в найнебезпечнішу гру з атомними електростанціями в Україні. Як сказав президент Зеленський, наслідки можуть бути у шість разів більшими за Чорнобиль. Якщо недостатньо того, що президент Путін так погрожує і грає в цю жахливу, небезпечну гру. Якщо цього недостатньо, то я не знаю, що іще потрібно", - ділиться із Голосом Америки представник демократів у Палаті Представників Конгресу США.

Також, за словами Квіглі, не варто недооцінювати і російські погрози щодо використання тактичної ядерної зброї. Усе це за словами конгресмена є чіткими сигналами для виключення РФ із Радбезу вже зараз.

"Чи вважаю я, що окрім погроз щодо атомних електростанцій Путін здатний застосувати принаймні тактичну ядерну зброю? Я думаю, що він здатний на все що завгодно. З огляду на існування таких загроз, ми мусимо зробити те, що необхідно. Якщо не зараз, то коли? Якщо це не є достатньою загрозою, то що є?" - наголошує Квіглі.

Напередодні, у своєму виступі в рамках 77-ї Генеральної асамблеї ООН, президент США Джо Байден також закликав реформувати Раду Безпеки. Однак, у виступі американського лідера не йшлося про виключення постійних членів Радбезу, а навпаки він говорив про розширення її складу.

Байден закликав зробити цю установу більш інклюзивною і наголосив на відданості США принципам Статуту ООН. "І тому США також підтримують збільшення кількості як постійних, так і непостійних членів Ради. Це включає постійні місця для тих країн, які ми давно підтримуємо, і постійні місця для таких країн, як Африка, Латинська Америка та Карибські країни", - вказав він.

Водночас, Байден наголосив, що "постійний член Ради Безпеки ООН вторгся до свого сусіда, намагаючись стерти з карти суверенну державу. Росія безсоромно порушила основні принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй — немає нічого важливішого, ніж чітка заборона країнам захоплювати територію свого сусіда силою".

Щодо застосування вето в Радбезі ООН, за словами Байдена постійні члени мають не зловживати цим привілеєм.

"Члени Ради Безпеки ООН, включаючи Сполучені Штати, повинні послідовно підтримувати та захищати Статут ООН і утримуватися від застосування права вето, за винятком рідкісних, надзвичайних ситуацій. Щоб гарантувати, що Рада залишається надійною та ефективною", - сказав американський лідер.

Реформу Ради Безпеки підтримав і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Звертаючись до Генеральної Асамблеї ООН у вівторок 20-го вересня, Кішіда заявив, що напад Росії, постійного члена ООН, на Україну, поставив під загрозу авторитет Ради Безпеки ООН. Кішида назвав це - "нападом на філософію та принципи Статуту ООН".

Він закликав повернутись до "ідеалів та принципів ООН і зібратись сили та мудрість а для цього - реформувати Раду Безпеки".

Наразі РБ ООН складається з п'яти постійних членів із правом вето – Китаю, Франції, Росії, США та Великобританії, а також 10 непостійних членів, які обираються ГА ООН на обмежений термін у 2-ва роки.

У четвер 20-го вересня Рада Безпеки ООН провела засідання на рівні міністрів закордонних справ присвячене підтримці миру та безпеки в Україні.

За результатами засідання не було затверджено жодної резолюції так як Росія, яка має право вето в РБ ООН, може заблокувати рішення, які засуджували би війну.

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