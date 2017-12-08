ООН попереджає про посилення гуманітарної кризи в Україні

Організації потрібно зібрати $187 млн на надання допомоги потребуючим українцям





ООН закликала виділити 187 мільйонів доларів на надання гуманітарної допомоги 2,3 мільйона потребуючим українцям.



Більшість людей вважають конфлікт між українським урядом і проросійськими сепаратистами в Східній Україні політичною кризою.

"Гуманітарна криза на сході України є найгіршою за 3 роки і ще погіршується. Росія може спинити це, припинивши інтервенцію і підтримку так званих сепаратистів, втіливши Мінські домовленості", - написав Спеціальний представник США у справах України Курт Волкер у Twitter

​Координатор ООН в Україні Ніл Вокер називає ситуацію забутою гуманітарною кризою в серцевині Європи.



Хоча існуючі проблеми вже зараз безпосередньо впливають на мешканців України, він попереджає, що криза може перекинутися і на сусідні країни, що дуже непокоїть.



«Простий приклад - збільшення числа випадків стійкого до ліків туберкульозу та ВІЛ, а також проблеми з імунізацією. Був навіть окремий випадок поліомієліту. І все це - в серці Європи, - підкреслює Вокер. - Куди б не їхали люди від цього конфлікту - на схід, північ або захід, - побічні ефекти можуть бути вкрай серйозними».



Після чотирьох років війни, люди живуть на межі: їх заощадження вичерпалися, як і здатність справлятися з труднощами.



За словами гуманітарних працівників, вони не мають чим платити за їжу і ліки, дах над головою, опалення або освіту дітей. Крім того, мільйони жінок, дітей і людей похилого віку щодня наражаються на ризик у зв'язку з обстрілами, запеклими зіткненнями і іншими видами бойових дій.



За словами Вокера, ситуація ускладнюється тим, що агентствам ООН не вдається зібрати достатніх кошти для надання гуманітарної допомоги.



«Ми безперечно можемо сказати, що гуманітарна ситуація сьогодні, з початком зими, набагато гірша, ніж на початку цього конфлікту в 2014 році, - зазначив Вокер. - Не дивлячись на це, ми не отримуємо фінансування, необхідного, щоб впоратися з цією проблемою».



За словами координатора, в 2017 році ООН вдалося зібрати лише 30 відсотків від необхідної суми, що становить реальну проблему для українців і потенційну - для мешканців сусідніх країн, оскільки виклики, що стоять перед Україною, не знають кордонів.

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