Експерти ООН: уряд Ірану не провів повне та прозоре розслідування збиття літака МАУ

Іран скоїв численні порушення прав людини, збивши літак МАУ PS752 а також після смертоносного удару по літаку. Про це йдеться у повідомленні розміщеному на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Повідомлення представляє аргументи спеціального доповідача Агнес Калламард адресовані уряду Ірану у листі на 45-ти сторінках. Лист вказує, що, серед іншого, уряд Ірану порушив право на життя 176 пасажирів та екіпажу збитого 8-го січня 2020-го року літака.

"Невідповідності у офіційному поясненні здається мають на меті створити максимальне сум'яття та мінімум чіткості. Здається, що вони покликані заплутати та зводити на манівці", - йдеться у листі спеціального доповідача Агнес Калламард.

"Уряд Ірану твердить, що йому немає що приховувати, але він не спромігся провести повне та прозоре розслідування у відповідності до своїх міжнародних забов'язань. У результаті, чимало питань лишаються невирішеними".

Як заявляє лист Калламард, офіційна відповідь Ірану щодо події містить низку суперечностей. Наприклад, відсутні пояснення з приводу причин буцімто помилки радара про яку заявили в Ірані, немає пояснень з приводу недотримання іранськими військовими стандартної процедури щодо оцінки цілі, відсутнє пояснення щодо того, як іранським військовим передавалась інформація щодо цивільних літаків. Також у листі твердиться, що всупереч заявам Ірану, підрозділ, який здійснив удар по літаку мав 45, а не 10 секунд для ухвалення рішення.

"Не було надано жодної інформації щодо того, чому інші літаки, які піднімались у повітря цієї ночі не стали ціллю", - також відзначає лист.

Повідомляється, що раніше спеціальний доповідач Джаваід Рехман озвучив занепоєння з приводу переслідування, вклчюно із погрозами життю, родинам, які домагаються справедливості для жертв збиття рейсу PS752.

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