ООН кажуть, що для протидії коронавірусу на cході України додатково потрібні 47 мільйонів доларів

Офіс ООН з координації гуманітарних питань оприлюднив звіт про підвищений ризик поширення пандемії COVID-19 у зоні конфлікту на cході України. На заходи подолання COVID-19 на сході України додатково потрібно понад 47 мільйонів доларів, кажуть в ООН. Дана сума мала би доповнити 158 мільйонів доларів, які, за оцінками ООН, необхідні для Плану гуманітарного реагування на ситуацію на сході України. Між тим, як відзначає доповідь, у 2020-му році План гуманітарного реагування отримав 14 мільйонів доларів.

Як відзначає доповідь, більшість медичних закладів на території, яка підконтрольна уряду України, не мають достатньо можливостей брати зразки для тестів на коронавірус. Рівень безробіття у цьому регіоні набагато більший ніж в середньому по країні, а населення – без громадського транспорту, позбавлене доступу до життєво важливих місць – магазинів, лікарень, фінансових установ, говориться у документі.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей майже 300 тисяч пенсіонерів не можуть перетнути лінію розмежування і отримати пенсії. В лікарні Луганська зафіксовано спалах вірусу СOVID-19. Там також захворіли головний лікар та кілька інших лікарів.

Після початку карантину, у квіті лише 143 людини отримали дозвіл перейти лінію розмежування для гуманітарних цілей. Раніше лінію розмежування щомісяця перетинало майже 900 тисяч людей, говориться в звіті ООН.

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