США : Чудовисько, яке скинуло хімічні бомби на сирійців, понесе відповідальність

Метою США є притягнути до відповідальності чудовисько, яке скинуло хімічну зброю на людей у Сирії. Про це у ході засідання Радбезу Організації об'єднаних націй заявила посол США до цієї організації Ніккі Гейлі.

"У монстра відповідального за ці атаки немає совісті", - зайявила Гейлі.

США дадуть відповідь на події у Сирії, незалежно від того, яку позицію займе Організація об'єднаних націй

"Їх не шокують навіть фото мертвих дітей. Російський режим, чиї руки повністю вкриті кров'ю сирійських дітей, не відчуває сорому через фото його жертв. Ми вже пробували їх так присоромити. Давайте не ігнорувати роль Росії та Ірану у вбивчому руйнуванні, яке здійснює режим Башара Асада".

"Військові радники з Росії та Ірану знаходились на злітних смугах Асада та в його оперативних центрах. Російські посадовці допомагають скеровувати кампанію морення голодом та примусу до капітуляції, яку режим Асада спрямував проти своїх противників. А іранські союзні сили роблять значну частину "брудної роботи", - розповіла Ніккі Гейлі.

У понеділок міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що Сполучені Штати не виключають військового удару проти Сирії після того, як президент Трамп заявив на сторінці у Twіtter, що Башар аль-Асад заплатить «високу ціну» за «безглузду хімічну атаку» в суботу.

«Перша справа, яку ми мусимо розглянути, це те, чому хімічна зброя і далі взагалі використовується, коли Росія була гарантом усунення із Сирії всієї хімічної зброї», сказав Маттіс під час зустрічі в понеділок у Пентагоні з шейхом Катару Тамімом бін Гамадом аль-Тані. Маттіс заявив репортерам, що США «співпрацюють з нашими союзниками і партнерами з НАТО і Катару, та інших регіонів, щоб ми зайнялися цією справою».

Ми більше не будемо показувати фото мертвих дітей, закликати до сумління, світ повинен побачити, як відновлюється справедливість

Представниця США в ООН Ніккі Гейлі у понеділок наголосила, що сирійські військові, які завдають удару по цивільних, використовують військове устаткування з Росії.

"Росія може припинити цю безглузду бійню, якби захотіла. Але вона без вагань підтримує режим Асада. Навіщо навіть пробувати присоромити таких людей? Зрештою жоден цивілізований уряд не мав би справи з вбивчим режимом Асада", - заявила Гейлі.

Прикметно, що посол Франції до ООН у понеділок заявив, що під час нападу із використанням хімічної зброї на Думу, у небі над Дамаском знаходились російські повітряні судна. Він також відзначив, що сирійські літаки не підіймаються у повітря без відома Москви.

Посол Великої Британії до ООН також вказала, що спостерігається схема, коли під час використання хімічної зброї у Сирії у повітрі також перебувають і російські гелікоптери Мі-8.

У неділю Білий дім заявив, що президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон рішуче осудили хімічні атаки в Сирії і висловили думку, що уряд сирійського президента Башара аль-Асада «мусить відповісти за тривалі порушення прав людини».

Вони погодились обмінятися інформацією про характер атак і координувати спільну рішучу відповідь», сказано в заяві Білого дому про телефонну розмову між обома лідерами.

Ми не будемо і надалі лишатись заручниками обструкції з боку Росії перед лицем такої атаки. Метою США є притягнути до відповідальності чудовисько, яке скинуло хімічну зброю на людей у Сирії

У ході свого виступу Гейлі також заявила, що Радбез ООН не зумів вдатися до жодних дій, щоб зупинити режим Асада.

Вона заявила, що представила до Радбезу ООН резолюцію з вимогою негайно дозволити необмежений гуманітарний доступ до міста Дума.

"Ми не будемо і надалі лишатись заручниками обструкції з боку Росії перед лицем такої атаки. Метою США є притягнути до відповідальності чудовисько, яке скинуло хімічну зброю на людей у Сирії. Ви вже чули, що про це сказав президент США. Зараз тривають зустрічі і ухвалюються важливі рішення".

Ми більше не будемо показувати фото мертвих дітей, закликати до сумління - світ повинен побачити, як відновлюється справедливість

"Ми перебуваємо на краю небезпечної прірви. Велике зло використання хімічної зброї, перед загрозою якого колись об'єднався світ, тепер на межі перетворення на нову норму. Міжнародна спільнота повинна не допустити цього. Ми більше не будемо показувати фото мертвих дітей, закликати до сумління - світ повинен побачити, як відновлюється справедливість", - також заявила Гейлі.

Гейлі також наголосила, що США дадуть власну відповідь на події у Сирії, незалежно від того, яку позицію займе Організація об'єднаних націй.

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