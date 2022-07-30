Посол США в ООН: Росія хоче "стерти Україну з карти світу"

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ — Посол США в ООН заявила у п’ятницю, що не залишається жодних сумнівів у тому, що Росія має намір знищити Україну «і повністю стерти її з карти світу».

Лінда Томас-Грінфілд повідомила Раді Безпеки ООН, що Сполучені Штати бачать дедалі більше ознак того, що Росія закладає основу для спроби анексувати всі східні українські регіони Донецької та Луганської, а також регіони Херсонської та Запорізької областей, аж до встановлення «нелегітимних довірених осіб на контрольованих Росією територіях з метою проведення фіктивних референдумів або указів про приєднання до Росії».

За її словами, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "навіть заявив, що це воєнна мета Росії".

Лавров заявив на арабському саміті в Каїрі в неділю, що головною метою Москви в Україні є звільнення її народу від її «неприйнятного режиму».

Очевидно припускаючи, що воєнні цілі Москви виходять за межі індустріального Донбасу на сході України, який включає Донецьк і Луганськ, Лавров сказав: «Ми, безумовно, допоможемо українському народу позбутися режиму, який є абсолютно антинародним і антиісторичним".

Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив у п'ятницю в Радбезі, що "денацифікація та демілітаризація України будуть проведені в повному обсязі".

«Більше не повинно бути загрози ні для Донбасу, ні для Росії, ні для звільнених українських територій, де вперше за кілька років люди нарешті можуть відчути, що вони можуть жити так, як хочуть», - сказав він.

Полянський також попередив західні країни, які постачають далекобійну артилерію та реактивні снаряди РСЗВ класу «земля-земля», що вони зміщують «тимчасову лінію безпеки» далі на захід, «і тим самим ще більше уточнюють цілі та завдання нашої спеціальної військової операції".

Томас-Грінфілд розкритикувала країни, які говорять, що «безпека однієї країни не повинна відбуватися за рахунок іншої» і поставила запитання: як такі країни називають вторгнення Росії в Україну. Вона не назвала жодної країни, але цю точку зору часто повторював Китай. В п’ятницю її озвучив заступник посла країни в ООН Ген Шуан.

Він сказав Раді: «Ставити власну безпеку вище за безпеку інших, намагатись посилити військові блоки, встановлювати абсолютну перевагу - це призведе лише до конфлікту та конфронтації, розділить міжнародне співтовариство та зробить його менш безпечними».

Посол США також критично відгукнулась про країни, які закликають усіх до дипломатії, але не називають Росію: «Давайте чітко говорити: теперішні дії Росії перешкоджають вирішенню цієї кризи». Вона знову не назвала жодної країни, але значна кількість країн Африки, Азії та Близького Сходу дотримуються цього підходу.

Томас-Грінфілд навела докази зростання звірств, включаючи повідомлення про вибухи шкіл і лікарень, «вбивства працівників гуманітарних організацій і журналістів, напади на цивільних осіб, які намагалися втекти, жорстокі вбивства у стилі страти тих, хто займався своїми повсякденними справами у Бучі», передмісті столиці України Києва, де, за словами місцевої влади, під час окупації російськими військами були вбиті сотні людей.

Вона сказала, що є докази того, що російські війська «допитували, примусово затримували, депортували приблизно сотні тисяч українських громадян, у тому числі дітей, вириваючи їх із домівок і відправляючи у віддалені регіони на сході».

Майже 2 мільйони українських біженців були відправлені до Росії, за даними українських і російських чиновників. Україна називає ці поїздки примусовим переміщенням на ворожу землю, що вважається воєнним злочином. Росія називає це гуманітарною евакуацією жертв війни, які вже говорять російською і вдячні за новий дім.

Нещодавнє розслідування Associated Press, яке ґрунтується на десятках інтерв’ю, виявило, що, хоча ситуація є більш нюансованою, ніж припускають українці, багато біженців справді змушені вирушити в сюрреалістичну подорож до Росії, зазнаючи на цьому шляху порушень прав людини, вилучення документів, без відомостей стосовно того, де вони. Ті, хто виїжджають, проходять через низку так званих “пунктів фільтрації”, де їх піддають допитам, роздяганню, також деяких відтягують в сторону і їх більше не бачать.

"Організація Об'єднаних Націй має інформацію про те, що чиновники з адміністрації президента Росії контролюють і координують операції з фільтрації", - сказала Томас-Грінфілд Раді.

Полянський заперечив і сказав, що попри спроби України залякати своїх громадян, «люди обирають країну, якій довіряють» — Росію.

Він попередив, що важке озброєння, яке Захід перекидає в Україну, «перекинеться в Європу» через, за його словами, «процвітаючу корупцію серед політичного та військового керівництва України».

Полянський заявив, що західна зброя лише «затягує агонію та збільшує страждання українського народу».

Звертаючись до західних послів, він сказав: «Цілі нашої спеціальної військової операції будуть досягнуті в будь-який спосіб, скільки б палива у вогонь ви не підливали у вигляді зброї».