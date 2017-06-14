В ООН стурбовані ситуацією з водопостачанням на Донбасі

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О’Браян виступив із офіційною заявою, в якій висловив стурбованість ситуацією з водопостачанням на Донбасі та закликав сторони конфлікту негайно припинити військові дії, щоб провести ремонт на водоканалі.

Текст заяви подаємо нижче:

«Я глибоко стурбована добробутом близько 400 тисяч людей по обидві сторони від «лінії зіткнення» в Донецькій області на сході України, які були позбавлені доступу до безпечної питної води протягом чотирьох днів у зв'язку з обстрілом першого підйому насосної станції Південно-Донбаського водоканалу 11 червня. Водопостачання для ще 700 тисяч осіб також висить на волосині.

Конфлікт – який триває вже четвертий рік – це відмова вразливим категоріям населення в їхній основній потребі, воді. Я звертаюся до всіх сторін конфлікту негайно забезпечити тривале припинення військових дій, щоб провести критично важливий ремонт і надати технічне обслуговування для відновлення водопостачання, в тому числі посприяти будь-яким рухам поперек «лінії зіткнення».

Аварійні служби й агентства з надання допомоги спільно працюють для забезпечення води постраждалим громадам будь-якими можливими засобами.

Я вкрай стурбований можливими спалахами захворювань, що переносяться водою, і тим, що переривання постачання води матиме наслідки для медичних установ на цій території. Необхідність термінового і постійного ремонту насосної станції має першорядне значення.

Я хотів би нагадати всім сторонам конфлікту про їхнє зобов'язання поважати цивільні об'єкти й інфраструктуру, а також про те, що навмисне порушення доступу до води достатньої якості в районах, захоплених конфліктом, є явним порушенням міжнародного гуманітарного права».

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