У Сенаті США майже одноголосно підтримали законопроект про нові санкції проти Росії

Палата представників скасувала усі заходи у середу. А от Сенат працював і, серед іншого, майже одноголосно (97 за, проти - 2) затвердив документ, який може узаконити та розширити санкції проти Росії. Відповідні поправки були внесені до закону про санкції щодо Ірану. І туди сенатори додали російські санкції.

Документ, серед іншого, зобов’яже Білий дім, якщо він вирішить пом’якшити, призупинити чи скасувати чинні санкції проти Росії узгоджувати це з Конгресом. Президент може накласти вето на цю поправку, але у Сенаті переконані, що мають достатню кількість голосів, аби подолати це вето.

Нові санкції, за словами законодавців, є свого роду, покаранням Росії за її причетність до кібератак на американські вибори, за окупацію українського Криму і підтримку уряду Сирії в шестирічній громадянській війні.

Перед голосуванням, сенатори аргументували необхідність цієї поправки.

Поправка про санкції щодо Росії законодавчо закріплює та посилює 6 існуючих виконавчих актів, підписаних президентом Обамою щодо Росії та України і щодо російської кіберактивності. За словами сенатора Шеррода Брауна, цей документ, в разі підписання його президентом, дасть Конгресу можливість контролювати санкційну політику президента США щодо Росії.

«Цей документ дає можливість адміністрації запроваджувати санкції на основні сектори російської економіки: гірничовидобувну промисловість, металургію, морський та залізничний транспорт, а також нові інвестиції у російські трубопроводи», - каже Шеррод Браун.

Браун – один із ініціаторів запровадження нових санкцій. За його словами, документ передбачає обов’язкове запровадження санкцій проти іноземних фізичних та юридичних осіб, які порушують існуючі санкції, кіберзлочинців та російських корупціонерів та також тих, хто залучений до серйозних порушень прав людини на територіях, які примусово контролюються Росією.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн каже, що ця поправка зобов’язує міністра фінансів створити робочу групу високого рівня, яка працюватиме в рамках міністерської мережі розслідування фінансових злочинів.

«Ця група працюватиме над виявленням та переслідуванням нелегальних фінансових потоків, зв’язаних з Росією, якщо ці потоки торкаються чи взаємодіють з американською фінансовою системою» - з’ясовує Маккейн.

Обмеження торкнуться і російської енергетики:

«Поправка також посилює санкції проти російської енергетичної галузі, корупційних російських посадовців і тих, хто постачає зброю режиму Асада, каже сенатор-демократ Еймі Клобучар».

При цьому вона звертає увагу, що санкції стосуються лише державного апарату, а не народу Росії.

«Ми хочемо, щоб російський народ мав змогу жити в демократії. В демократії, яка не вчиняє таких речей, як збиття літака над Україною, яка не намагається вплинути на вибори в інших країнах. Тому ці санкції настільки важливі».

Поправка також посилює боротьбу проти російської дезінформації та пропаганди в Центральній та Східній Європі. Американські законодавці впевнені, що ці ж санкції підтримують їхні європейські союзники.

Бенджамін Кардин, сенатор-демократ наголосив, що необхідно, щоб цей зразок був таким, якому могли б слідувати європейські партнери США.

«Якби ми були ізольовані, ця поправка не мала б такого впливу, який, на мою думку, матимуть ці санкції у разі співпраці з європейськими партнерами».

Сенатор Майк Крейпо звертає увагу, що Путін має відчути збитки від санкцій, тоді вони запрацюють.

«За розрахунками Путіна, вартість санкцій не перевищує вигоду від окупації Криму, сприянням бойовим діям в Східній Україні, підтримку атак режиму Асада проти мирних мешканців в Сирії та здійсненню кібератак на людей, компанії, інституції навколо світу. Багато законодавців віх обох партій відчувають, що відповідь США повинна бути значно сильнішою», - каже Крейпо.

Серед ініціаторів цієї поправки – сенатори з обох партій, які активно засуджують російську агресію та підтримують Україну. Сенатор Браун пройшов до Сенату від штату Огайо, де проживає велика громада американців українського походження. Цей законопроект потрібен нашим виборцям – каже Браун.

«Українська громада у моєму штаті активна, успішна, прогресивна. Українці в Огайо і в усьому світі з перших джерел знають про небезпеку неприборканої російської агресії. Ми повинні не послабити, не розслабити, не зменшувати, а посилювати російські санкції. Закликаю моїх колег проголосувати за цю поправку, а президента – підписати її».

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