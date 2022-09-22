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"Росія припинить воювати - не буде війни, але якщо Україна припинить воювати - не буде України", - Блінкен. Ключові заяви Радбезу ООН
В Нью-Йорку завершилось засідання Ради Безпреки ООН присвячене підтримці миру та безпеки в Україні. Засідання проходило на рівні міністрів закордонних справ країн Радбезу ООН. Окрім постійних членів до слова запросили також міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, та представників інших європейських держав, а також Прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.
За словами міністра закордонних справ України, щоб завершити російську війну міжнародна спільнота має взяти на озброєння оголошений під час виступу на Генасамблеї ООН президента України Володимира Зеленського план дій.
“Україна розробила Київський безпековий договір, який пропонує сучасний багаторівневий механізм гарантій безпеки України до моменту її вступу в НАТО [...] Ми дивимось на це як універсальний механізм, який можна розглядати та застосовувати в інших країнах і контекстах для зміцнення регіональної та глобальної архітектури безпеки”, - заявив очільник українського МЗС.
Також виступаючи в стінах Ради безпеки ООН Кулеба підкреслив, що оголошена російським президентом мобілізаціа не допоможе Москві виграти розгорнуту нею війну.
“24-го лютого, коли Росія атакувала Україну з усіх боків, протягом першої доби десятки тисяч українців повернулися з-за кордону, щоб захищати свою країну. А що сталося протягом першої доби після оголошення президентом Путіним мобілізації? Сталося зворотнє - тисячі росіян забронювали авіаквитки на міжнародний рейси, щоб покинути Росію. [...] Сьогодні кожен українець – це зброя, готова захищати Україну та принципи, закріплені в Статуті ООН. Росія зазнає поразки і понесе повну відповідальність за злочини агресії та військові злочини, злочини проти людства та геноцид”, - заявив український дипломат.
Своєю чергою очільник Держдепартаменту США, Ентоні Блінкен укотре підкреслив, що війну може зупинити лише Росія - країна, яка її розпочала.
“Одна людина обрала цю війну, одна людина може закінчити її. Тому що, якщо Росія припинить воювати, не буде війни, - але якщо Україна припинить воювати, не буде України. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну поки вона захищає себе та зміцнює свої позиції для досягнення дипломатичного рішення на справедливих умовах за столом переговорів”, - заявив державний секретар США.
Американський дипломат також наголосив, хоч міжнародна спільнота і наполягає на дипломатичному вирішенні конфлікту, але дипломатія не може стати примусом для здачі українських територій.
“Як неодноразово заявляв президент Зеленський, «дипломатія є єдиним способом покласти край цій війні». Але дипломатія не може і не повинна використовуватися як примус, щоб нав’язати Україні врегулювання, яке суперечить Статуту ООН або заохочує Росію за її порушення. Президент Путін робить власний вибір. Тепер усі інші країни повинні сказати президенту Путіну, щоб він припинив цей жах, який він розпочав”, - наголосив Блінкен.
Натомість генсек ООН назвав російські плани проведення так званих референдумів на окупованих територіях прямим порушенням Статуту ООН.
“Я також глибоко стурбований повідомленнями про плани організувати так звані «референдуми» в областях України, які зараз не підконтрольні уряду. Будь-яка анексія території держави іншою державою внаслідок загроз або прямого застосування сили є порушенням Статуту ООН і міжнародного права. Тисячі українських мирних жителів, у тому числі сотні дітей, були вбиті та поранені, переважно внаслідок російського бомбардування міських районів”, - наголосив генеральний секретар ООН.
Окрім того, за словами Антоніу Гутерреша, російська агресія як ніколи наблизила ризик ядерної війни.
“Війна Росії в Україні не має ознак припинення. За останні сім місяців ми бачили невимовні страждання та спустошення. Останні події є небезпечними та тривожними. Як я казав із самого початку, ця безглузда війна має необмежений потенціал завдати жахливої шкоди – в Україні та в усьому світі. Ідея ядерного конфлікту, колись немислима, стала предметом дискусій. Це саме по собі абсолютно неприйнятно. Усі держави, що володіють ядерною зброєю, повинні знову взяти на себе зобов’язання щодо невикористання та повної ліквідації ядерної зброї”, - заявив Гутерреш.
Своєю чергою Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час своєго виступу у черговий раз назвав Революцію Гідності 2014-го року "державним переворотом", в наслідок якого частини Луганської, Донецької областей, а також Кримський півострів добровільно вирішили відділитися від України. Також російський дипломат заявив, що київська влада цілеспрямовано обстрілювала власні території на Сході України протягом останніх 8-ми років. Окрім того, попри офіційне визнання Москвою так званих самопроголошених республік "Л/ДНР" Лавров під час засідання Радбезу ООН заявив, що саме Київ не виконував Мінські домовленості.
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Ентоні Блінкен на засіданні Радбезу ООН: "Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її захисті". Відео
Державний секретар США Ентоні Блінкен на засіданні Радбезу ООН: "Якщо Росія припинитиь воювати, закінчиться війна. Якщо Україна перестане воювати, закінчиться Україна. Саме тому ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її захисті"
- Голос Америки
Генсек ООН: Обмін військовополоненими має стати відправною точкою для подальших обмінів «всіх на всіх». Відео
«Вчорашні новини про те, що Україна та Росія провели обмін понад 250 військовополоненими – це гарний розвиток. Я високо оцінюю зусилля обох сторін і сподіваюся, що це стане відправною точкою для подальших обмінів, для досягнення формули “всіх на всіх”», - заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш.
- Голос Америки
Українське міненерго повідомляє, що США розглядають ймовірні санкції проти "Росатома"
Міністр енергетики України Герман Галущенко й міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм обговорили можливість санкцій проти російського постачальника атомної енергії "Росатом", повідомляє Reuters.
"Герман Галущенко наголосив, що російська держкорпорація "Росатом" бере безпосередню участь в агресії проти України та приховує акти ядерного тероризму", - пише агенція із посиланням на українське відомство.
Зокрема, на зустрічі ішлось про ситуацію на Запорізькій АЕС, йдеться на сайті Міністерства енергетики України: "Міністри обговорили результати роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС та подальші кроки для її демілітаризації. Було наголошено на необхідності повного виведення військ зі станції та прилеглих територій".
Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що це "ненормально", що країни Заходу досі не ввели санкції проти "Росатома".
Щоб забезпечити енергетичну безпеку, ми не можемо покладатись на нестабільність викопного палива від нафтових диктаторів і націй, які не турбуються про наші інтереси
Під час Церемонії відкриття Глобального форуму дій з чистої енергії у Пітсбурзі, міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм 21 вересня наголосила, що українська війна підкреслює важливість послання цієї конференції: "Щоб гарантувати енергетичну безпеку, ми не можемо покладатись на нестабільність викопного палива від нафтових диктаторів і націй, які не турбуються про наші інтереси".
Ґренголм також оголосила про інвестиції США у власні екологічно чисті технології: "Із ухваленням президентського порядку денного, двопартійного закону про інфраструктуру, закону про мікросхеми та науку і закону про зниження інфляції, це разом становить понад 500 мільярдів доларів, півтрильйона доларів, які Сполучені Штати збирають інвестувати в екологічно чисті енергетичні рішення", заявила міністерка.
У статті використано матеріали Reuters
Деякі росіяни ймовірно втікають від мобілізації, але їхні можливості обмежені
Урядовці Фінляндії, країни ЄС із найбільшим кордоном з Росією - 1300 км., заявляють, що кількість перетинів кордону з боку Росії після оголошення президентом Путіним військової мобілізації дещо зросла, але посадовці відкинули повідомлення про масові пересування і тривожну ситуацію.
Після оголошення 21 вересня того, що у Москві назвали «частковою мобілізацією», з’явилися повідомлення про різке збільшення кількості пасажирів з Росії на авіарейси до країн, де російським громадянам не потрібні візи, зокрема до Сербії, а також до Туреччини та деяких арабських держав.
Географія рейсів російських авіакомпаній різко скоротилася, коли їм після початку відкритого російського вторгнення в Україну в лютому заборонили літати до Європи і Північної Америки.
Є повідомлення про черги на перетин російських кордонів із Грузією, а також про збільшення кількості тих, хто їде до Казахстану і Монголії.
З одного з пунктів перетину кордону з Грузією у четвер повідомили про трикілометрову чергу з Росії.
У Москві, Петербурзі та кількох інших містах відбулися стихійні протести проти мобілізації, які російська поліція розігнала, затримавши загалом по країні понад 1000 людей.
Репортери в Росії вказують, що насправді небагато росіян мають можливість жити за кордоном і що з першої хвилі тих, які виїхали після вторгнення в Україну в лютому, деякі повернулися, коли в них закінчилися гроші.
Значну кількість рекрутів до армії набирають із етнічних республік Російської Федерації, де рівень безробіття вищий, а доходи менші, ніж у великих містах європейської частини країни.
Багатьом росіянам, які зараз втікають з Росії через мобілізацію було нормально з убивствами українців. Тоді вони не протестували. Їх неправильно вважати свідомими відмовниками. Впустити їх буде загрозою для безпеки. Крім того вони можуть податися в багато інших країн за межами ЄС.
Фінська прикордонна служба 22 вересня назвала "неправдивими і оманливими" повідомлення в мережах про буцімто велетенські черги автомобілів з Росії.
Фінляндія не закрила в’їзд для російських громадян, які мають туристичні візи, як це зробили країни Балтії і Польща, хоча фінський уряд заявив про скорочення кількості віз для російських відвідувачів.
Естонія, Латвія, Литва і Польща з 19 вересня припинили впускати російських туристів, але заявивши, що надаватимуть притулок дисидентам і розглядатимуть інші особливі випадки, наприклад, робочі поїздки чи відвідування родичів.
Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу у роз’ясненні для агентства Reuters заявив, що країни Балтії не надаватимуть автоматичного притулку російським втікачам від мобілізації.
"Відмова виконувати громадянський обов’язок в Росії або бажання відмовитися - не є достатньою підставою для надання притулку в іншій країні", - цитує міністра агентство.
Латвійський міністр закордонних справ Едґарс Рінкевічс заявив через Twitter, що його країна також відмовлятиме таким втікачам з огляду на міркування безпеки.
Литовське міністерство внутрішніх справ заявило, що кожне прохання про притулок розглядатимуть окремо.
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив у середу в Нью-Йорку, що його країна "не хоче бути транзитною державою для власників шенгенських віз, виданих іншими країнами", і хоче "взяти під контроль" пересування через кордон.
Норвегія, яка не є членом ЄС і має невелику ділянку кордону з Росією на крайній півночі, заявила, що не зареєструвала змін у кількості перетинів із російського боку.
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