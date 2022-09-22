"Росія припинить воювати - не буде війни, але якщо Україна припинить воювати - не буде України", - Блінкен. Ключові заяви Радбезу ООН

В Нью-Йорку завершилось засідання Ради Безпреки ООН присвячене підтримці миру та безпеки в Україні. Засідання проходило на рівні міністрів закордонних справ країн Радбезу ООН. Окрім постійних членів до слова запросили також міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, та представників інших європейських держав, а також Прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

За словами міністра закордонних справ України, щоб завершити російську війну міжнародна спільнота має взяти на озброєння оголошений під час виступу на Генасамблеї ООН президента України Володимира Зеленського план дій.

“Україна розробила Київський безпековий договір, який пропонує сучасний багаторівневий механізм гарантій безпеки України до моменту її вступу в НАТО [...] Ми дивимось на це як універсальний механізм, який можна розглядати та застосовувати в інших країнах і контекстах для зміцнення регіональної та глобальної архітектури безпеки”, - заявив очільник українського МЗС.

Також виступаючи в стінах Ради безпеки ООН Кулеба підкреслив, що оголошена російським президентом мобілізаціа не допоможе Москві виграти розгорнуту нею війну.

“24-го лютого, коли Росія атакувала Україну з усіх боків, протягом першої доби десятки тисяч українців повернулися з-за кордону, щоб захищати свою країну. А що сталося протягом першої доби після оголошення президентом Путіним мобілізації? Сталося зворотнє - тисячі росіян забронювали авіаквитки на міжнародний рейси, щоб покинути Росію. [...] Сьогодні кожен українець – це зброя, готова захищати Україну та принципи, закріплені в Статуті ООН. Росія зазнає поразки і понесе повну відповідальність за злочини агресії та військові злочини, злочини проти людства та геноцид”, - заявив український дипломат.

Своєю чергою очільник Держдепартаменту США, Ентоні Блінкен укотре підкреслив, що війну може зупинити лише Росія - країна, яка її розпочала.

“Одна людина обрала цю війну, одна людина може закінчити її. Тому що, якщо Росія припинить воювати, не буде війни, - але якщо Україна припинить воювати, не буде України. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну поки вона захищає себе та зміцнює свої позиції для досягнення дипломатичного рішення на справедливих умовах за столом переговорів”, - заявив державний секретар США.

Американський дипломат також наголосив, хоч міжнародна спільнота і наполягає на дипломатичному вирішенні конфлікту, але дипломатія не може стати примусом для здачі українських територій.

“Як неодноразово заявляв президент Зеленський, «дипломатія є єдиним способом покласти край цій війні». Але дипломатія не може і не повинна використовуватися як примус, щоб нав’язати Україні врегулювання, яке суперечить Статуту ООН або заохочує Росію за її порушення. Президент Путін робить власний вибір. Тепер усі інші країни повинні сказати президенту Путіну, щоб він припинив цей жах, який він розпочав”, - наголосив Блінкен.

Натомість генсек ООН назвав російські плани проведення так званих референдумів на окупованих територіях прямим порушенням Статуту ООН.

“Я також глибоко стурбований повідомленнями про плани організувати так звані «референдуми» в областях України, які зараз не підконтрольні уряду. Будь-яка анексія території держави іншою державою внаслідок загроз або прямого застосування сили є порушенням Статуту ООН і міжнародного права. Тисячі українських мирних жителів, у тому числі сотні дітей, були вбиті та поранені, переважно внаслідок російського бомбардування міських районів”, - наголосив генеральний секретар ООН.

Окрім того, за словами Антоніу Гутерреша, російська агресія як ніколи наблизила ризик ядерної війни.

“Війна Росії в Україні не має ознак припинення. За останні сім місяців ми бачили невимовні страждання та спустошення. Останні події є небезпечними та тривожними. Як я казав із самого початку, ця безглузда війна має необмежений потенціал завдати жахливої шкоди – в Україні та в усьому світі. Ідея ядерного конфлікту, колись немислима, стала предметом дискусій. Це саме по собі абсолютно неприйнятно. Усі держави, що володіють ядерною зброєю, повинні знову взяти на себе зобов’язання щодо невикористання та повної ліквідації ядерної зброї”, - заявив Гутерреш.

Своєю чергою Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час своєго виступу у черговий раз назвав Революцію Гідності 2014-го року "державним переворотом", в наслідок якого частини Луганської, Донецької областей, а також Кримський півострів добровільно вирішили відділитися від України. Також російський дипломат заявив, що київська влада цілеспрямовано обстрілювала власні території на Сході України протягом останніх 8-ми років. Окрім того, попри офіційне визнання Москвою так званих самопроголошених республік "Л/ДНР" Лавров під час засідання Радбезу ООН заявив, що саме Київ не виконував Мінські домовленості.

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