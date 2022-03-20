Більшість смертей серед мирного населення України спричинені артилерійськими обстрілами та авіаударами росіян - ООН

Найбільше смертей серед мирного населення України були спричинені артилерійськими обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також авіаударами російської армії - такого висновку дійшло Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Станом на ніч проти 20 березня у відомстві підтвердили загибель принаймні 902 цивільних українців та 1459 поранень. Але справжні цифри, визнають там, можуть бути значно вищими, адже представництво Управління верховного комісара ООН з прав людини в Україні все ще не змогло отримати чи підтвердити дані про жертви й потерпілих з кількох міст, де тривають важкі бої, включаючи Маріуполь.

У неділю Генпрокуратура України повідомила, що від початку російської війни в Україні було вбито 115 дітей, 140 - поранено.

Багато з 400 000 жителів Маріуполя перебувають у пастці більше ніж два тижнів, пише "Радіо Свобода", у той час, як Росія намагається взяти під контроль стратегічне портове місто, постійно бомбардуючи його і відключаючи постачання електроенергії, їжі і води.

У ніч проти неділі Маріупольська міськрада повідомила у Telegram, що російські війська "знову обстріляли місце, де від російських бомб ховалися маріупольці" - "скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди".

При цьому влада Маріуоля повідомляє, що російські війська змушують людей на зайнятих ними територіях виїжджати до Росії. Як заявляє мерія, маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де в них перевіряли телефони та документи. Частину після цього перевозили далі вглиб Росії, доля інших лишається невідомою.

У Росії повідомляють про потяги з "евакуйованими" марупольців до Росії та на територію так званої "ДНР", пише російська державна інформагенція ТАСС.

Загалом від початку російської війни свої домівки залишили десять мільйонів українців – приблизно чверть населення, заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді. "Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли: або переміщені всередині країни, або виїхали як біженці за кордон", – додав він.

За кордон, за даними відомства ООН, змушені були втікати понад 3,4 мільйона українців, переважно жінок і дітей. Як повідомляє ЮНІСЕФ, дітей серед них - близько 1,5 мільйона. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати через оголошену мобілізацію.

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", ТАСС