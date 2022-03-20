Актуально
Більшість смертей серед мирного населення України спричинені артилерійськими обстрілами та авіаударами росіян - ООН
Найбільше смертей серед мирного населення України були спричинені артилерійськими обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також авіаударами російської армії - такого висновку дійшло Управління верховного комісара ООН з прав людини.
Станом на ніч проти 20 березня у відомстві підтвердили загибель принаймні 902 цивільних українців та 1459 поранень. Але справжні цифри, визнають там, можуть бути значно вищими, адже представництво Управління верховного комісара ООН з прав людини в Україні все ще не змогло отримати чи підтвердити дані про жертви й потерпілих з кількох міст, де тривають важкі бої, включаючи Маріуполь.
У неділю Генпрокуратура України повідомила, що від початку російської війни в Україні було вбито 115 дітей, 140 - поранено.
Багато з 400 000 жителів Маріуполя перебувають у пастці більше ніж два тижнів, пише "Радіо Свобода", у той час, як Росія намагається взяти під контроль стратегічне портове місто, постійно бомбардуючи його і відключаючи постачання електроенергії, їжі і води.
У ніч проти неділі Маріупольська міськрада повідомила у Telegram, що російські війська "знову обстріляли місце, де від російських бомб ховалися маріупольці" - "скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди".
При цьому влада Маріуоля повідомляє, що російські війська змушують людей на зайнятих ними територіях виїжджати до Росії. Як заявляє мерія, маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де в них перевіряли телефони та документи. Частину після цього перевозили далі вглиб Росії, доля інших лишається невідомою.
У Росії повідомляють про потяги з "евакуйованими" марупольців до Росії та на територію так званої "ДНР", пише російська державна інформагенція ТАСС.
Загалом від початку російської війни свої домівки залишили десять мільйонів українців – приблизно чверть населення, заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді. "Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли: або переміщені всередині країни, або виїхали як біженці за кордон", – додав він.
За кордон, за даними відомства ООН, змушені були втікати понад 3,4 мільйона українців, переважно жінок і дітей. Як повідомляє ЮНІСЕФ, дітей серед них - близько 1,5 мільйона. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати через оголошену мобілізацію.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", ТАСС
Всі новини дня
- Голос Америки
Папа Франциск закликав припинити "нелюдяне" "безглузде кровопролиття" в Україні
Під час традиційної недільної промови 20 березня перед паломниками на площі Святого Петра у Ватикані Папа Франциск закликав міжнародну спільноту зробити все можливе, щоби покласти край війні Росії в Україні, повідомляє Vatican News.
"Не припиняється, на жаль, сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де кожного дня здійснюється спустошення та жорстокість. Немає виправдання для цього", - сказав Папа Римський.
Напередодні 19 березня понтифік відвідав дитячий шпиталь Бамбіно Джезу у Римі, де лікують поранених українських дітей. Загалом від початку російської війни в України туди надійшло близько 50 малюків.
"Також і цього тижня ракети та бомби падали на цивільних, літніх людей, дітей, вагітних матерів. Я ходив відвідати поранених дітей, які перебувають тут, у Римі. В одного немає руки, інший – з пораненою головою... Невинні діти", - розповів Франциск.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Франциск назвав Маріуполь, де внаслідок ударів російських військ загинули понад півтори тисячі цивільних і зруйнована міська інфраструктура, "містом-мучеником".
"Перед варварством вбивства дітей, невинного і беззбройного цивільного населення не існує жодних стратегічних причин, якими це можна обґрунтувати: єдине, що потрібно, – це припинити неприйнятну збройну агресію, перше ніж вона перетворить міста на цвинтарі", – ідеться у зверненні глави католицької церкви.
Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін назвав "дикунськими та брутальними" дії, які Росія застосовує проти мирних жителів в Україні. У Кремлі звинувачення у цілеспрямованих ударах по цивільних називають "абсурдними".
Тим часом, американські медіа із посиланням на джерела повідомили, що високопосадовці у США підтвердили заяви російської влади про використання гіперзвукової зброї під час бойових дій проти України.
Reuters: США запропонували Туреччині передати Україні російські комплекси протиракетної оборони
США неофіційно обговорюють із Туреччиною можливість передачі Україні російських систем протиракетної оборони С-400, пише Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з питанням.
Співрозмовники агентства розповіли, що протягом місяця США обговорювали з турецькими союзниками можливість передачі Україні комплексів, але жодних конкретних запитів не було.
Джерела Reuters відзначають, що Анкара, найімовірніше, відмовиться від поставок через можливі технічні проблеми з поставками і негативну реакцію з боку Москви.
Турецька влада повідомлення Reuters не коментувала.
Москва й Анкара уклали контракт на постачання С-400 у 2017 році. Туреччина стала першою країною НАТО, яка придбала ці системи. Вашингтон неодноразово просив Анкару позбутися російського озброєння. Туреччина у відповідь заявила, що союзники не змогли надати ракетних комплексів на прийнятних умовах.
В матеріалі використані джерела Reuters
- Радіо Свобода
- Голос Америки
CNN: у владі США підтверджують застосування Росією гіперзвукової зброї проти України
Влада Сполучених Штатів вважає, що російські військові застосували гіперзвукову зброю під час бойових дій проти України. Телекомпанія CNN повідомляє про це із посиланням на джерела серед американських високопосадовців. За їхніми словами, американці відстежували запуски в режимі реального часу.
За оцінкою Вашингтона, ці пуски мали дві мети: перевірити ефективність нової зброї в бойових умовах і продемонструвати Заходу можливості російських військових.
Російські військові чиновники заявили в суботу, що вони вперше випустили гіперзвукові ракети по Україні. За їхніми словами, вони поцілили підземний збройний склад в західному регіоні, пише англомовна служба Голоси Америки.
«Кінжал» – це комплекс створений на базі модернізованого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів, при цьому долаючи системи протиповітряної та протиракетної оборони. Оголошуючи розробку цих ракет у 2019 році, президент Росії Володимир Путін назвав їх «непереможними».
"Авіаційний ракетний комплекс "Кінжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищив великий підземний склад з ракетами та авіаційними боєприпасами в селі Делятин, Івано-Франківської області", - повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, під час брифінгу цієї суботу. Заяви РФ досі не підтверджені незалежними джерелами.
В матеріалі використані джерела CNN
ЮНІСЕФ: 1,5 мільйона дітей покинули Україну
Майже щосекунди одна дитина в Україні тікає від війни і стає біженцем/кою. Про це у вівторок 15го березня повідомили гуманітарні організації ООН. Наразі, загальна кількість людей, які покинули країну, після початку російського вторгнення, перевищила три мільйони.
Від початку російського вторгнення 24 лютого близько 1,5 мільйона дітей покинули Україну. Це майже по одній дитині щосекунди, наголошують в організації.
“Щодня, за останні 20 днів, в Україні більше 70 тисяч дітей стали біженцями. Тобто, щохвилини 55 дітей тікають з країни”, – сказав Джеймс Елдер, речник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Загалом, дев’ять із десяти з тих, хто тікає від невпинних обстрілів в Україні — це жінки та діти, наголошує Елдер. Небезпеку становить іще той факт, що молодь, яка потрапляє у нове, незнайоме оточення може стати жертвою торговців людьми.
“На кордоні з Польщею, у пункті пропуску Шегині - Медика, навколо автобусів та мікроавтобусів стоять десятки людей і вигукують назви столиць – або принаймні, так було тиждень тому – і люди сідають до них", - розповідає Елдер, -“Звичайно, переважна більшість — це люди з чудовими намірами та великою щедрістю. Але враховуючи те, що ми знаємо про торгівлю людьми в Європі, це залишається дуже і дуже серйозною проблемою”.
Гуманітарні служби ООН доставляють допомогу по всій території України куди вони мають доступ. Речник ЮНІСЕФ звернув увагу на продовження невибіркових атак на критичну інфраструктуру, зокрема системи водопостачання.
“Ми знаємо про сім’ї, які відключають труби систем опалення, щоб дістати звідти воду. Часом, щоб втамувати спрагу”, - розповідає Джеймс Елдер.
За даними ООН, з початку російського вторгнення понад 5 мільйонів українців – 12 відсотків населення – покинули свої домівки та стали вимушеними переселенцями. З них щонайменше 3,2 млн – біженці, які виїхали за межі України. І більше 2 млн – це внутрішньо переміщені особи.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum