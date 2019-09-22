Трамп пояснив у чому складність оприлюднення стенограми розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп розгляне можливість оприлюднення стенограми своєї телефонної розмови від 25 липня, якої, за повідомленнями ЗМІ, стосувалась скарга подана представником американської розвідки в рамках програми захисту викривачів корупції.

"Ми приймемо рішення про те як це оприлюднити, чи робити це, чи передавати те, що ми говорили", - сказав Трамп пресі в Г'юстоні.

"Проблема в тому, - пояснив президент, - що в розмові з лідером іноземної держави, варто, щоб лідер не мав відчуття, що він не може вільно говорити".

"Те саме стосується американського президента. Потрібно, щоб вони могли висловитись без того, щоб кожне їхнє слово було оприлюдненим на весь світ", - додав він.

В своїх інтерв'ю АВС, Fox News та CBS в неділю Держсекретар Помпео також наголосив на нюансах оприлюднення такої інформації і підкреслив що рішення про оприлюднення буде приймати Білий дім.

Телефонна розмова, що відбулась між президентами 25 липня, опинилась в центрі скандалу у США. За закидами ЗМІ, під час розмови президент Трамп міг неодноразово наполягати на розслідуванні в Україні дій впливового політика від Демократичної партії США та колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Раніше з вимогами оприлюднити стенограму виступили впливові конгресмени та політики США.

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