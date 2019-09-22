Помпео: саме Трамп прийняв рішення надати оборонну допомогу Україні

Держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що цього тижня в Нью-Йорку планується проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми хочемо мати гарні відносини з народом України. Ми хочемо, щоб вони були вільні та незалежні", - наголосив Помпео в інтерв'ю каналу ABC в неділю.

В своїх інтерв'ю АВС, Fox News та CBS в неділю головний дипломат США підкреслив, що саме адміністрація Трампа надала оборонну допомогу Україні.

"Я бачив, як президент спілкується з керівництвом України. Я слухав переговори і пам'ятаю як минула адміністрація відмовлялась надати оборонну зброю Україні. Президент прийняв рішення про надання і не одного разу і не двічі, а вже тричі, щоб народ України міг опиратись захопленню південного-сходу України. Як ви пам'ятаєте, саме минула адміністрація дозволила Володимиру Путіну забрати п'яту частину України. Ми плануємо зустріч з Зеленським цього тижня", - заявив Помпео кореспонденту FoxNews.

Він також відзначив, що переговори стосовно надання оборонної підтримки Україні завжди були "на 100% відповідні, на 100% законні і на 100% забезпечували захист американських платників податків у доцільному використанні їх коштів".

В інтерв'ю Помпео висловив сподівання на те, що правда стосовно дій колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні стане відомою.

"Я сподіваюсь – якщо віце-президент Байден вчиняв невідповідні дії, якщо він мав конфлікт інтересів, або дозволив. Щоб щось відбулось в Україні, що могло вплинути на наші вибори 2016 року, я сподіваюсь, що ми це виявимо", - наголосив посадовець.

Байден заперечує винувачення у невідповідних діях в Україні.

Помпео, однак, наголосив що рішення про оприлюднення стенограми телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським має приймати Білий дім.

Телефонна розмова, що відбулась між президентами 25 липня, опинилась в центрі скандалу у США. За закидами ЗМІ, під час розмови президент Трамп міг неодноразово наполягати на розслідуванні в Україні дій впливового політика від Демократичної партії США та колишнього віце-президента США Джо Байдена.

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