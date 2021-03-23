67% американців невдоволені напрямком у якому рухається країна, настрої розділились за політичними уподобаннями - опитування

Кількість американців, які висовлюють задоволення щодо напрямку, у якому рухаєтья країна, зросла до 32%, що є значним збільшенням у порівнянні із 11% у січні. При цьому 67% опитаних заявляють про незадоволення напрямком руху країни. На це вказують результати опитування громадської думки проведеного соціологічною компанією Gallup.

Соціологи відзначають, що зростання позитивних показників здебільшого припадає на настрої прихильників Демократичної партії США. "Нині, 52% демократів, 30% незалежних виборців і 7% республіканців задоволені", - відзначає Gallup.

Відзначається, що 50% американців вважають, що економічні умови у країні погіршуються, і 36% американців задоволені роботою Конгресу.

"Можливо задоволення напрямком, у якому рухається країна вийде за рамки уподобань за партійною приналежністю, якщо уряд надалі успішно долатиме поширення COVID-19 і економіка США демонструватиме ознаки реального відновлення. Але можливо, багато республіканців залишаться незадоволеними, а сплеск ентузіазму демократів видихається протягом року", - відзначають дослідники.

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