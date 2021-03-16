Американці вважають Китай найбільшим ворогом США - опитування

45% американців вважають Китай найбільшим ворогом США, і 26% називають найбільшим ворогом Сполучених Штатів Америки Росію. На це вказує опитування соціологічної компанії Gallup. При цьому з лютого 2020-го року кількість американців, які вказують на Пекін як на найбільшого ворога, зросла на 23%.

"Нинішня зміна співпала з періодом, коли глобальна економіка та людська активність зазнали значного впливу з боку пандемії коронавірусу, яка походила з Китаю", - відзначає Gallup.

Опитування також вказує, що 9% респондентів назвали найбільшим ворогом США Північну Корею, 4% - Іран, 2% - Ірак. По одному відсотку назвали найбільшим ворогом країни самі Сполучені Штати Америки, Афганістан, Мексику.

За результатами опитування, половина американців вважають Китай провідною економічною потугою світу, і 63% кажуть, що економічна сила Китаю є критичною загрозою для США.

"Це робить закордонну політику США щодо Китаю особливо важливою, бо напруга між двома країнами лише зросла протягом останнього десятиріччя за адміністрацій Барака Обами та Дональда Трампа", - резюмують дослідники.

Цього місяця ВООЗ має оприлюднити доповідь щодо джерела вірусу COVID-19. Як відомо, адміністрація Трампа покладала на Китай відповідальність за пандемію коронавірусу. Адміністрація Байдена закликала Китай надати більше інформації про початок пандемії на території країни.

У МЗС Китаю заявляли, що надавали "цифри та факти" у відповідь на неправдиву інформацію щодо COVID-19. "Відкидання урядом США правди чітко вказує на той факт, що для деяких американських політиків, брехня це "факти", якщо вони дозволяють нападати на Китаю та очорнювати його".

Адміністрації США також тривалий час звинувачують Китай у порушеннях прав людини.

Міністерство закордонних справ Китаю відкидає звинувачення.

"Жодного "геноциду", "примусової праці або "релігійних утисків" у провінції Синьцзян ніколи не було. Подібні сенсаційні чутки створюються непоінформованими та упередженими особами, які просто прагнуть знайти політичну вигоду", - твітували у МЗМ Китаю 15-го березня.

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