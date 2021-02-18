Американці стали більш критично ставитись до технологічних компаній - опитування Gallup

45% дорослих американців дуже негативно, або дещо негативно оцінюють найбільші технологічні компанії США такі як Amazon, Facebook та Google. 34% оцінюють їх позитивно і майже 20 налаштовані нейтрально. При цьому 57% дорослих американців хочуть, щоб уряд сильніше регулював діяльність технологічних компаній. На це вказують результати опитування проведеного американською соціологічною компанією Gallup.

Загалом ставлення до таких компаній погіршилось за останні півтора року, відзначає дослідження. Опитування відзначає, що частка американців, які ставляться до технологічних компаній "дуже негативно" подвоїлась з 10% до 22%.

Відзначається, що республіканці та незалежні виборці більше негативно ставляться до технологічних компаній.

"Погляди щодо технологічних гігантів (Big Tech - прим.ГА) стали негативнішими у міру того, як індустрія розгнівала республіканців, які вважають її спрямованою проти консерваторів. Хоча демократи, загалом, позитивно оцінюють технологічні компанії, вони підтримують республіканців у питанні посилення контролю з боку уряду через зростання занепокоєння щодо розміру та впливу цих компаній", - говорить дослідження.

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