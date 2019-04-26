Де живуть найщасливіші люди в світі? Опитування Gallup

Найщасливіші люди в світі живуть в Латинській Америці – рік за роком підтверджує опитування Gallup. "Мешканці Латинської Америки, можливо, і не вважають своє життя найкращим (як Скандинавські країни), але вони сміються, посміхаються і отримують стільки задоволення, як ніде в світі", - говорить глобальний керуючий партнер Gallup Джон Кліфтон.

В рамках дослідження, що вимірює емоційний стан світу, соціологи опитали респондентів в 143 країнах в 2018 році. Сім з десяти осіб в світі заявили, що минулого дня перед опитуванням вони пережили велике задоволення (71%), почувались відпочившими (72%), багато сміялись, або посміхались (74%) і до них ставились з повагою (87%).

Білорусь стала другою знизу за рейтингом позитивних емоцій. А найнижчий індекс позитивних емоцій вже вдруге реєструється в Афганістані, де щоденне життя затьмарює бідність та насильство через збройний конфлікт, йдеться в дослідженні.

Світ переживає все більше негативних емоцій, засвідчили соціологи.

Хоча загальний рівень стресу в світі знизився на дві відсоткових пункти в порівнянні з минулим роком, рівень гніву зріс на два відсоткових пункти – досягнувши нового найвищого значення. Індекс негативних емоцій залишився рекордно високим в 2018 році.

Більш ніж третина опитуваних повідомила, що в день перед опитуванням вони переживали стурбованість (39%), стрес (35%), троє з десяти переживали значний фізичний біль (31%), щонайменше один з п'яти повідомили про смуток (24%), або гнів (22%).

Більшість американців (55%) сказали, що переживали стрес протягом дня, що перебував опитуванню.

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