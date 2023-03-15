56% американців вважають війну в Україні "критичною загрозою" інтересам США - опитування

68% американців мають сприятливу думку про Україну, що на шість процентних пунктів більше, ніж рік тому, і на 11 пунктів вище, ніж у 2020 році. Про це свідчить нещодавнє опитування Американського Інституту громадської думки Геллап.

За даними опитування, американці стали краще знайомі з Україною: відсоток тих, хто не має позиції щодо України, знизився з 15% у 2005 році до 2% сьогодні.

Наразі 23% американців мають «дуже схвальну» думку про Україну, що вдвічі більше порівняно з 9% минулого року.

Більшість бачить російсько-українську війну та російську військову силу як критичні загрози. Відповідаючи на запитання, яку загрозу становить війна в Україні для життєво важливих інтересів США, 56% американців описують це як «критичну загрозу», 36% кажуть, що це «важливо, але не критично», а 8% не вірять, що це представляє важливу загрозу.

Сприйняття війни як критичної загрози інтересам США дещо зросло, порівняно з минулим роком (52%), та значно вище, ніж у 2015 році (44%).

Менше одного з 10 американців позитивно сприймають Росію, і більшість кажуть, що сприймають цю націю «дуже несхвально». Це найгірші рейтинги Росії щонайменше за 34 роки опитування Геллап. Зараз Росія знаходиться в компанії таких країн, як Іран, Ірак і Північна Корея, що викликає майже загальне несхвалення американської громадськості.

В матеріалі використані джерела Геллап.