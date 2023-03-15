Лондон може запропонувати свої літаки Тайфун країнам, які передадуть Україні свої МіГи  

Британське міністерство оборони розглядає можливість запропонувати свої літаки-винищувачі четвертого покоління «Тайфун» тим країнам, які погодяться передати Україні МіГи радянського виробництва. Про це повідомляє американське спеціалізоване видання Breaking Defense, посилаючись на заяву, яку міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі зробив перед законодавцями.

Військові експерти говорять, що українські пілоти добре знайомі з МіГ-29, тому ці літаки могли б бути включені в планування операцій українських збройних сил без додаткового часу на підготовку. З іншого боку, оглядачі зауважують, що незрозуміло, чи МіГи зможуть зіграти вирішальну роль у війні проти агресії Росії. А також, чи інші країни захочуть отримати літаки «Тайфун» (Eurofighter Typhoon), першу версію якого Tranche 1 королівські ВПС планують виводити з експлуатації у 2025 році. Це може створити проблеми з утриманням цього літака для країн, які не мали його на своєму озброєнні.

Заява британського урядовця пролунала на тлі повідомлення прем’єр-міністра Польщі про те, що його країна може передати Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва «протягом наступних чотирьох-шести тижнів». Словаччина також оголосила про готовність надати Києву свої літаки МіГ-29, а дві країни НАТО закликали інших приєднатися до цього, повідомило агентство AP. Матеуш Моравецький 14 березня заявив, що Варшава може надіслати свої МіГи, але не уточнив кількості літаків та того, чи вона робитиме це сама, чи в рамках якоїсь коаліції. Крім Польщі та Словаччини, МіГ-29 є на озброєнні Болгарії. Проте ці країни поки що не надавали їх Україні.

Наприкінці лютого, як повідомляв Голос Америки, президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО вирішити, чи постачати Україні винищувачі, і у випадку позитивного рішення Польща, за його словами, готова надати літаки зі свого запасу радянських МіГів. Також раніше адміністрація Байдена відхилила запит Польщі на отримання від США «вживаних літаків з відповідними експлуатаційними можливостями», щоб польські МіГ-29 могли бути відправлені в Україну.

Згідно з угодою зі США від 2018 року, флот словацьких МіГ-29 має бути замінений на 14 реактивних літаків Lockheed Martin F-16 Block 70. Очікується, що Словаччина отримає перший літак вже наступного року.

Що таке винищувач Eurofighter Typhoon?

Багатоцільовий літак-винищувач Eurofighter Typhoon належить до четвертого покоління бойових літаків, які випускає європейський консорціум, що складається з німецького концерну Eurofighter GmbH, у співпраці з італійською компанією Alenia Aeronautica, британською BAE Systems і європейським концерном EADS (який випускає Аеробуси).

Ці літаки випускаються з кінця 1990-х років і стоять на озброєнні військово-повітряних сил Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії та кількох країн Близького сходу.

На засіданні законодавців Великої Британії йшлося про те, що наразі британські повітряні сили використовують парк із 30 реактивних літаків Tranche 1, 12 з яких перебувають на зберіганні.

Київ наполегливо просить країни НАТО про постачання винищувачів, але деякі західні експерти кажуть, що оперативної потреби в таких літаках в України немає, і в перебігу планованого весняного наступу їй значно важливіше не допустити російського домінування у своєму небі, ніж домінувати в ньому самим. Таку думку під час розмови, організованої Фондом Карнегі, висловив вашингтонський військовий експерт Макйл Кофман.

Британський експерт, з яким говорило видання Breaking Defense, також вважає, що літаки-винищувачі зараз не змінять ситуацію на фронті, бо для досягнення переваги потрібні не лише самі літаки, а вся система їхнього утримання та залучення до планування бойових дій.

«Немає способу забезпечити Україну великомасштабним потенціалом повітряних сил, як ми думаємо про повітряні сили Заходу», – сказав Дуглас Баррі, старший науковий співробітник відділу військової аерокосмічної галузі британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Він пояснив, що йдеться не просто про «кілька швидких реактивних літаків».

«Це величезна екосистема з усіма видами механізмів, не лише навчання екіпажів, але… все, починаючи від танкерів і закінчуючи бортовим управлінням боєм AWACS, програмним забезпеченням для планування, тим, як запускати масове повітряне завдання, всю зброю та засоби електронної підтримки, які вам потрібні», – говорить експерт.

Раніше Лондон заявляв, що планує допомогти Україні створити таку систему, але вже в рамках післявоєнного відновлення та забезпечення обороноздатності України.

В середині лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив німецькому часопису Spiegel, що Україна отримає сучасні винищувачі, такі як Eurofighter Typhoon, лише після завершення війни Росії проти України.