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Лондон може запропонувати свої літаки Тайфун країнам, які передадуть Україні свої МіГи
Британське міністерство оборони розглядає можливість запропонувати свої літаки-винищувачі четвертого покоління «Тайфун» тим країнам, які погодяться передати Україні МіГи радянського виробництва. Про це повідомляє американське спеціалізоване видання Breaking Defense, посилаючись на заяву, яку міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі зробив перед законодавцями.
Військові експерти говорять, що українські пілоти добре знайомі з МіГ-29, тому ці літаки могли б бути включені в планування операцій українських збройних сил без додаткового часу на підготовку. З іншого боку, оглядачі зауважують, що незрозуміло, чи МіГи зможуть зіграти вирішальну роль у війні проти агресії Росії. А також, чи інші країни захочуть отримати літаки «Тайфун» (Eurofighter Typhoon), першу версію якого Tranche 1 королівські ВПС планують виводити з експлуатації у 2025 році. Це може створити проблеми з утриманням цього літака для країн, які не мали його на своєму озброєнні.
Заява британського урядовця пролунала на тлі повідомлення прем’єр-міністра Польщі про те, що його країна може передати Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва «протягом наступних чотирьох-шести тижнів». Словаччина також оголосила про готовність надати Києву свої літаки МіГ-29, а дві країни НАТО закликали інших приєднатися до цього, повідомило агентство AP. Матеуш Моравецький 14 березня заявив, що Варшава може надіслати свої МіГи, але не уточнив кількості літаків та того, чи вона робитиме це сама, чи в рамках якоїсь коаліції. Крім Польщі та Словаччини, МіГ-29 є на озброєнні Болгарії. Проте ці країни поки що не надавали їх Україні.
Наприкінці лютого, як повідомляв Голос Америки, президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО вирішити, чи постачати Україні винищувачі, і у випадку позитивного рішення Польща, за його словами, готова надати літаки зі свого запасу радянських МіГів. Також раніше адміністрація Байдена відхилила запит Польщі на отримання від США «вживаних літаків з відповідними експлуатаційними можливостями», щоб польські МіГ-29 могли бути відправлені в Україну.
Згідно з угодою зі США від 2018 року, флот словацьких МіГ-29 має бути замінений на 14 реактивних літаків Lockheed Martin F-16 Block 70. Очікується, що Словаччина отримає перший літак вже наступного року.
Що таке винищувач Eurofighter Typhoon?
Багатоцільовий літак-винищувач Eurofighter Typhoon належить до четвертого покоління бойових літаків, які випускає європейський консорціум, що складається з німецького концерну Eurofighter GmbH, у співпраці з італійською компанією Alenia Aeronautica, британською BAE Systems і європейським концерном EADS (який випускає Аеробуси).
Ці літаки випускаються з кінця 1990-х років і стоять на озброєнні військово-повітряних сил Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії та кількох країн Близького сходу.
На засіданні законодавців Великої Британії йшлося про те, що наразі британські повітряні сили використовують парк із 30 реактивних літаків Tranche 1, 12 з яких перебувають на зберіганні.
Київ наполегливо просить країни НАТО про постачання винищувачів, але деякі західні експерти кажуть, що оперативної потреби в таких літаках в України немає, і в перебігу планованого весняного наступу їй значно важливіше не допустити російського домінування у своєму небі, ніж домінувати в ньому самим. Таку думку під час розмови, організованої Фондом Карнегі, висловив вашингтонський військовий експерт Макйл Кофман.
Британський експерт, з яким говорило видання Breaking Defense, також вважає, що літаки-винищувачі зараз не змінять ситуацію на фронті, бо для досягнення переваги потрібні не лише самі літаки, а вся система їхнього утримання та залучення до планування бойових дій.
«Немає способу забезпечити Україну великомасштабним потенціалом повітряних сил, як ми думаємо про повітряні сили Заходу», – сказав Дуглас Баррі, старший науковий співробітник відділу військової аерокосмічної галузі британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень.
Він пояснив, що йдеться не просто про «кілька швидких реактивних літаків».
«Це величезна екосистема з усіма видами механізмів, не лише навчання екіпажів, але… все, починаючи від танкерів і закінчуючи бортовим управлінням боєм AWACS, програмним забезпеченням для планування, тим, як запускати масове повітряне завдання, всю зброю та засоби електронної підтримки, які вам потрібні», – говорить експерт.
Раніше Лондон заявляв, що планує допомогти Україні створити таку систему, але вже в рамках післявоєнного відновлення та забезпечення обороноздатності України.
В середині лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив німецькому часопису Spiegel, що Україна отримає сучасні винищувачі, такі як Eurofighter Typhoon, лише після завершення війни Росії проти України.
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Підсумки "Рамштайн-10" - забезпечення потреб України на найближчий час. Відео
Підсумки "Рамштайн-10": Пріоритетом засідання стало забезпечення потреб України на найближчий час, включаючи надання боєкомплектів та зміцнення систем протиповітряної оборони. Чи допоможуть союзники укріпити українські позиції в Бахмуті?
- Голос Америки
56% американців вважають війну в Україні "критичною загрозою" інтересам США - опитування
68% американців мають сприятливу думку про Україну, що на шість процентних пунктів більше, ніж рік тому, і на 11 пунктів вище, ніж у 2020 році. Про це свідчить нещодавнє опитування Американського Інституту громадської думки Геллап.
За даними опитування, американці стали краще знайомі з Україною: відсоток тих, хто не має позиції щодо України, знизився з 15% у 2005 році до 2% сьогодні.
Наразі 23% американців мають «дуже схвальну» думку про Україну, що вдвічі більше порівняно з 9% минулого року.
Більшість бачить російсько-українську війну та російську військову силу як критичні загрози. Відповідаючи на запитання, яку загрозу становить війна в Україні для життєво важливих інтересів США, 56% американців описують це як «критичну загрозу», 36% кажуть, що це «важливо, але не критично», а 8% не вірять, що це представляє важливу загрозу.
Сприйняття війни як критичної загрози інтересам США дещо зросло, порівняно з минулим роком (52%), та значно вище, ніж у 2015 році (44%).
Менше одного з 10 американців позитивно сприймають Росію, і більшість кажуть, що сприймають цю націю «дуже несхвально». Це найгірші рейтинги Росії щонайменше за 34 роки опитування Геллап. Зараз Росія знаходиться в компанії таких країн, як Іран, Ірак і Північна Корея, що викликає майже загальне несхвалення американської громадськості.
В матеріалі використані джерела Геллап.
- Голос Америки
Глава Пентагону Остін нагадав російському колезі Шойгу про зобов’язання літати “безпечно та професійно”
Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив телефоном інцидент зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper з російським міністром оборони Сергієм Шойгу. Остін нагадав російській стороні зобов’язання керувати своїми військовими літаками “безпечно та професійно”.
Про це сьогодні Ллойд Остін сказав на брифінгу під час засідання у форматі “Рамштайн”.
“Я щойно провів телефонну розмову з моїм російським колегою міністром Шойгу. Як я неодноразово говорив, важливо, щоб великі держави слугували моделями прозорості та комунікації. А Сполучені Штати продовжать літати та діяти скрізь, де це дозволено міжнародним правом", - заявив очільник Пентагону.
Остін не вдавався в інші деталі розмови та не цитував відповідь Шойгу. "Я вважаю, що важливо, або ми могли спілкуватися телефоном один з одним, і я думаю, що це допоможе запобігти прорахункам у майбутньому", - сказав генерал Остін.
Як повідомляв Голос Америки, Остін вважає, що небезпечні маневри Росії, які призвели до падіння американського безпілотника, є “частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі”.
Як розповів на брифінгу голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, безпілотний апарт MQ-9 Reaper упав у море на ділянці, де глибина може сягати близько 4000 або 5000 футів (приблизно 1500 метрів).
“Поки що точно не відомо. Пройдуть дні, перш ніж ми отримаємо точну інформацію. ... Імовірно, [дрон] затонув”, - сказав генерал Міллі. Він також нагадав, що США не мають своїх суден ВМС у Чорному морі. "Але у нас є союзники та друзі у регіоні [аварії]", - додав Міллі.
Щодо інциденту, то посадовці відзначили агресивність дій російських винищувачів. Марк Міллі зауважив, що останнім часом "росіяни ведуть трохи більш агресивні дії" і додав: "Зрозуміло, ми не прагнемо конфлікту з Росією. Наразі ми повинні розслідувати цей інцидент. І ми пішли звідти, але продовжуватимемо користуватися нашими правами в міжнародному повітряному просторі".
- Голос Америки
Міллі: Україна завдає дуже великих втрат російським військовим. Відео
«Битва за Бахмут триває. Україна утримує російські сили в цьому місті і завдає дуже великих втрат групі Вагнера та російським регулярним військовим», - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
- Анна Костюченко
- Голос Америки
Чому їдуть та чому залишаються: історії мешканців Краматорська, Бахмута та інших міст Донецької області. Відео
Постійні обстріли російськими ракетами та мінометами та смертельна щохвилини. Такою є сьогодення для жителів Бахмутського району. Багато хто з них евакуюється за допомогою волонтерів, але є і такі, хто досі залишається жити під ворожим вогнем.
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