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Відбулась телефонна розмова міністрів оборони США та Росії

На фото: Міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін у середу поговорив по телефону з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Як повідомляється у прес-релізі Міноборони США, бесіда була націлена на підтримку зусиль щодо забезпечення прозорості та зниження ризиків після відновлення американо-російського діалогу щодо стратегічної стабільності, який розпочався 28-го липня в Женеві, Швейцарія.

Міноборони Росії повідомляє, що під час розмови обговорювались "підсумки двосторонніх консультацій щодо стратегічної стабільності, питання глобальної та регіональної безпеки".

Нагадаємо, що на переговорах в Женеві, покликаних закласти основу для майбутньої системи контролю над озброєннями і зниження ризику ядерної війни, американську делегацію очолила заступник держсекретаря Венді Шерман, а російську - заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

За підсумками тієї зустрічі в Держдепартаменті заявили, що обговорення носили професійний і змістовний характер. Делегації домовилися зустрітися ще раз на пленарному засіданні у вересні, а до цього провести неофіційні консультації з метою визначення тем для робочих груп експертів на другому пленарному засіданні.

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