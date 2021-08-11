Відбулась телефонна розмова міністрів оборони США та Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін у середу поговорив по телефону з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Як повідомляється у прес-релізі Міноборони США, бесіда була націлена на підтримку зусиль щодо забезпечення прозорості та зниження ризиків після відновлення американо-російського діалогу щодо стратегічної стабільності, який розпочався 28-го липня в Женеві, Швейцарія.

Міноборони Росії повідомляє, що під час розмови обговорювались "підсумки двосторонніх консультацій щодо стратегічної стабільності, питання глобальної та регіональної безпеки".

Нагадаємо, що на переговорах в Женеві, покликаних закласти основу для майбутньої системи контролю над озброєннями і зниження ризику ядерної війни, американську делегацію очолила заступник держсекретаря Венді Шерман, а російську - заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

За підсумками тієї зустрічі в Держдепартаменті заявили, що обговорення носили професійний і змістовний характер. Делегації домовилися зустрітися ще раз на пленарному засіданні у вересні, а до цього провести неофіційні консультації з метою визначення тем для робочих груп експертів на другому пленарному засіданні.

Дивіться також: Публічно називати прізвища тих, кому відмовлено у візі: новий антикорупційний законопроект США