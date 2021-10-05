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Заява Держдепу: США та ще 44 країни звернулись до Росії з питаннями щодо отруєння Навального

Фото: Навальний дистанційно спілкується під час судового засідання, травень 2021

Сьогодні у Гаазі США та ще 44 країни звернулись до Росії із запитанням щодо отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Текст відповідної заяви розміщено на сайті Державного департаменту США. Як відзначається, у відповідності до Конвенції щодо заборони хімічної зброї, Росія має 10 днів для того, щоб надати відповідь.

"США та чимало інших у міжнародній спільноті вже тривалий час домагаються ясності щодо спроби Росії вбити пана Навального з використанням хімічної зброї 20-го серпня 2020-го року, і чи має вона намір співпрацювати з Організацією по забороні хімічної зброї. З огляду на її статус як державної сторони Конвенції щодо заборони хімічної зброї, подальший брак прозорості та співпраці з боку Росії щодо отруєння викликає особливе занепокоєння", - відзначає заява Держдепу.

Заява наголошує, що США дійшли висновку, що Навального отруїли агенти ФСБ використавши хімічну речовину групи "Новічок".

"Безкарність таких дій неприпустима. США закликають Росію відповісти на питання у відповідності до її зобов'язань та пояснити міжнародній спільноті що вона зробила і робить, щоб гарантувати, що хімічна зброя більше не буде використовуватись з території Росії", - йдеться у заяві.

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