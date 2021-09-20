Партія Путіна проголосила перемогу на виборах в Росії попри звинувачення про фальсифікації

Правляча російська партія Єдина Росія, яка підтримує президента Володимира Путіна, заявляє, що зберегла панівну більшість парламенті за результатами виборів минулими вихідними попри скарги опонентів Кремля на позбавлення можливості брати участь.

Російські вибори невільні і несправедливі, а роль парламенту в останні роки головно полягає у штампуванні ініціатив Кремля та створенні видимості демократичної легітимності для правління Путіна.

Найвідоміший критик влади і президента Путіна Олексій Навальний сидить у в’язниці, а пов’язані з ним організації були оголошені екстремістськими, і новий закон позбавив права балотуватися усіх, хто був причетний до них.

Організація з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), в якій Росія є членом, вперше за майже 30 років не надсилала представників на ці російські вибори, заявивши, що накладені Москвою обмеження унеможливили роботу іноземних спостерігачів.

Україна звинуватила Москву у порушенні міжнародних законів за проведення виборів у анексованому Криму, а також за залучення до голосування людей, яким були видані російські паспорти в де-факто контрольованих Росією частинах Донецької та Луганської областей.

Неурядова організація Голос, яку російська влада назвала іноземним агентом, повідомила про тисячі зафіксованих порушень, включно з залякуваннями спосрегіачів і вкиданнями бюлетенів, що видно на багатьох відеозаписах, поширюваних у соціальних медіях упродовж трьох днів голосування.

Російська виборча комісія відкинула звинувачення, що фальсифікації були масовими.

Комісія повідомила, що результати підрахунків 85% бюлетенів засвідчили, що партія Єдина Росія мала майже 50% голосів, а другою йшла Комуністична партія з 20%.

Чільний представник Єдиної Росії Андрій Турчак заявив агентству Associated Press, що його однопартійці матимуть 315 місць з 450 у Державній думі, нижній палаті російського парламенту.

Попри такі високі показники для урядової партії, ці дані вказують на певне падіння підтримки Єдиної Росії, яка на виборах 2016 року здобула понад 54%.

Російські комуністи, які назагал підтримують політику Путіна, скаржилися на фальсифікації.

Результати вказують, що, окрім Єдиної Росії та комуністів, у російський парламент 5% бар'єр подолали ще дві невеликі партії, від яких не очікують вагомої критики влади.

68-річний Володимир Путін не є членом партії, але ці вибори називають важливими для визначення умов, у яких 2024 року закінчиться його чинний термін на посаді.

«Результати (виборів) очевидно не змінять політичну ситуацію, в якій домінує Путін, перебуваючи при владі на посадах президента, або прем'єр-міністра з 1999 року. Наступні президентські вибори мають бути 2024 року, але Путін ще не казав, чи він балотуватиметься», - зауважено у репортажі агентства Reuters.

«Російські вибори невільні і несправедливі, а роль парламенту в останні роки головно полягає у штампуванні ініціатив Кремля та в створенні видимості демократичної легітимності для правління Путіна», - пишуть кореспонденти американської газети New York Times у Москві.

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