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Розрив між багатими й бідними зростає через несправедливі податки, каже Oxfam

Oxfam заявив про зростання нерівності напередодні Світового економічного форуму у курортному містечку Давос у Швейцарії

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Міжнародна допомогова організація Oxfam стверджує, що матеріальна нерівність у світі зростає і підштовхує громадське невдоволення та політичні кризи у багатьох країнах.

З нагоди початку щорічного Міжнародного економічного форуму 22 січня у швейцарському Давосі, куди збираються підприємці, урядовці та інші впливові особи, організація Oxfam оприлюднила звіт, в якому наполягає, що багато урядів “недостатньо оподатковують корпорації та багатіїв”.

Президент США Дональд Трамп, який проголосив зниження податків ключовим інструментом своєї економічної політики, заявив, що цього року не поїде у Давос через політичне протистояння, яке вилилося у часткове припинення роботи американського уряду.

У таких країнах як Бразилія та Велика Британія найбідніші 10% платять зі своїх доходів більшу частку податків, ніж найбагатші 10%
Oxfam

Oxfam визнає, що завдяки економічному зростанню останніх десятиліть, насамперед у таких країнах як Китай, кількість людей, які живуть в умовах крайніх злиднів у світі зменшилася.

Але, посилаючись на дані Світового банку, організація доходить висновку, що з 2013 року темпи скорочення кількості людей у злиднях сповільнилися наполовину, а в країнах Африки злидні збільшуються.

“Нам потрібно змінити економіку, щоб забезпечити суспільства загальнодоступними системами охорони здоров’я, освіти й іншими послугами. Щоб зробити це можливим, найбагатші люди й корпорації повинні платити справедливу частку податків”, - пропонують автори звіту під назвою “Суспільне добро, чи особисте багатство?”

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Агентство Reuters цитує представницю Oxfam Вінні Б’янїму про те, що уряди, скорочуючи податки корпораціям та багатіям, перекладають податковий тягар на бідних, зокрема оподатковуючи товари й послуги.

“Такі непрямі податки накладаються на сіль, цукор, мило - товари щоденної необхідності… Тоді бідні сплачують зі своїх доходів більшу частку, ніж багаті”, - сказала вона.

Головні висновки звіту:

  • Кількість мільярдерів у світі з часу фінансової кризи (2008 р.) подвоїлася. За минулий рік їхні сукупні статки збільшилися на $900 мільярдів, тобто на $2,5 мільярда щодня.
  • Статки чоловіків на 50% перевищують статки жінок.
  • Лише 4 центи з кожного долара у податках надходять з оподаткування багатств.
  • У таких країнах як Бразилія та Велика Британія найбідніші 10% платять зі своїх доходів більшу частку податків, ніж найбагатші 10%.
  • Багатії схвали своїх багатств у “офшорах” на загальну суму близько $7,6 трильйона.
  • Якби 1% найбагатших людей у світі платили лише на 0,5% більше податків, тих грошей було б досить на освіту 262 мільйонів дітей, які зараз не можуть ходити в школу.
  • Статки найбагатшої людини світу, власника компанії Amazon Джефа Безоса, досягли $112 мільярдів. Лише 1% цієї суми відповідає усьому бюджету системи охорони здоров’я Ефіопії, де живуть 105 мільйонів людей.

Організація Oxfam проголошує головним завданням своєї діяльності “справедливий світ без злиднів”, діючи переважно в країнах Африки, Азії та Латинської Америки, але здійснює проекти також зокрема в Азербайджані, Албанії, Боснії, Вірменії та Росії.

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