Потрібні будуть усі різні вакцини, щоб подолати COVID-19, кажуть розробники в Оксфорді

Дослідники Оксфордського університету, які з фармацевтичною компанією AstraZeneca розробляють нову вакцину проти COVID-19, оприлюднили попередні дані випробувань, які засвідчують, що їхня вакцина може сприяти виробленню імунітету від коронавірусу у людей віком понад 60 і 70 років.

Результати другої фази випробувань за участі 560 дорослих здорових добровольців надруковані у виданні Lancet.

Фахівці кажуть, що це особливо обнадійливо, бо саме старші люди, у яких імунітет працює слабше, опинилися під найбільшою і часом навіть смертельною загрозою від пандемії, що далі поширюється світом.

Щоб захисти усіх людей на Землі, нам будуть потрібні вони (вакцини) усі.

«Ми сподіваємося, що це означає, що наша вакцина допоможе захистити найбільш вразливих людей у суспільстві, але щоб бути певними потрібні подальші дослідження», - сказав агентству Reuters Магеші Рамасамі, чільний представник Oxford Vaccine Group.

Директор оксфордських розробників професор Ендрю Поллард сказав, що зараз ще рано стверджувати, наскільки ефективно їхня вакцина зможе запобігати хворобі, але висловив надію, що результати будуть до кінця грудня.

Так звана «Оксфордська» вакцина зараз опинилася у числі близько 11-ти лідерів у розробках вакцин для боротьби з COVID-19.

Про успішні результати випробувань вже повідомили компанії Pfizer-BioNTech і Moderna.

Розробники з Оксфорда припускають, що їхня вакцина може мати переваги над іншими зокрема у тому, що не потребуватиме надзвичайно низьких температур для зберігання, а також покладається на вже випробувані технології виробництва, що може дозволити швидко налагодити масовий випуск.

Ендрю Поллард також сказав, що розробка різних вакцин не обов’язково є змаганням, оскільки, за його словами, для успішної боротьби з пандемією у світі будуть потрібні різні вакцини.

«Щоб захисти усіх людей на Землі нам будуть потрібні вони усі», - зауважив науковець.

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