Вже понад чверть мільйона американців померли з коронавірусом

Кількість померлих у США з коронавірусом перевищила 250 000, і дані свідчать про зростання кількості заражень у багатьох регіонах країни.

У Нью-Йорку у середу оголосили про закриття державних шкіл після того, як там вже сьомий день поспіль рівень виявлення випадків COVID-19 перевищує 3%.

«Відзавтра - з четверга 19 листопада будівлі державних шкіл будуть зачинені з огляду на посилену обережність. Ми повинні протидіяти другій хвилі COVID-19», - написав міський голова Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Навчання у школах Нью-Йорка було відновлене наприкінці вересня, коли тижневий показник заражень був нижче 2%.

Ми сподіваємося до кінця грудня мати 40 млн. доз вакцин, коли вони отримають дозвіл. Цього має бути досить для щеплень приблизно 20 млн. найбільш вразливих американців.

В інших американських містах, зокрема у Бостоні і Детройті, місцева влада також зупинила відновлення навчання у школах.

Від початку пандемії у США зареєстрували понад 11,5 мільйона заражень.

Теперішній рівень поширення інфекції у США додає до того числа майже 160 000 нових випадків COVID-19 щодня.

Це приблизно втричі вищі показники у порівнянні з минулим місяцем.

Щодня помирають понад 1 100 американців.

Лікарні вимушені давати раду великому напливу хворих з COVID-19.

Зростання пандемії змусило владу у багатьох штатах відновлювати карантинні обмеження, щоб сповільнити поширення вірусу.

Зокрема у штаті Міннесота губернатор у середу оголосив про припинення роботи на ресторанів, барів і спортзалів на чотири тижні.

Посадовці висловлюють стурбованість наближенням святкувань Дня подяки, коли мільйони американців зазвичай збираються родинами і часто подорожують в інші частини країни.

Губернатор Вірджинії закликав мешканців його штату залишатися вдома, стверджуючи, що це буде «виявом любові».

Він додав, що у випадках, коли люди вирішують збиратися разом, то це краще робити меншими групами і надворі.

Міністр охорони здоров’я США Алекс Азар також закликав американців у цей час обмежувати контакти, а також висловив надію, що у найближчі тижні відповідні служби затвердять використання новостворених вакцин від коронавірусу.

«Завдяки цій роботі ми сподіваємося до кінця грудня мати 40 мільйонів готових для постачання доз вакцин, якщо вони отримають дозвіл. Цього має бути досить для щеплень приблизно 20 мільйонів найбільш вразливих американців. Після того виробництво буде збільшуватися», - сказав урядовець.

Уряд США оголосив, що працює над тим, щоб усі американці мали доступ до вакцини без додаткових особистих витрат.

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