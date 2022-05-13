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- Голос Америки
Слідом за Сенатом, в Палаті представників внесено резолюцію о визнанні Росії країною- спонсором тероризму
Цей матеріал є перекладом статті Російської служби «Голосу Америки».
Члени Комітету Палати представників із закордонних справ, конгресмен-республіканець Джо Вілсон та конгресмен-демократ Тед Лью, представили до нижньої палати Конгресу двопартійну резолюцію, в якій пропонується визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму.
Як повідомили конгресмени в опублікованому 12 травня прес-релізі, Росія, під керівництвом президента Путіна «на додаток до численних жорстокостей, вчинених військами РФ в Україні, продовжує потурати актам міжнародного тероризму, спрямованим проти політичних опонентів та різних країн у всьому світі. Російська Федерація має бути покликана відповідати за її акти глобального тероризму».
«Весь світ з болем усвідомлює факт злочинного путінського військового вторгнення в Україну, так само як і криваву бійню, що почалася в результаті нього, яка вже призвела до загибелі українських мирних жителів і солдатів, кількість яких не встановлено, але вимірюється тисячами, – йдеться далі у заяві конгресмена Джо Вілсона. – Проте, участь Росії у міжнародному тероризмі протягом багатьох років набагато ширша і добре задокументована, незалежно від того, чи мали місце прямі атаки, чи вони були зрежисовані через приватні військові організації та скоєні найманцями. Цей розгул терору слід зупинити».
«Надавши Росії статус держави-спонсора тероризму, Сполучені Штати матимуть можливість заборонити експорт [в РФ товарів] подвійного призначення та вжити заходів економічного характеру проти інших країн, що ведуть бізнес із Росією. Більше того, Сполучені Штати зможуть розширити болючі заходи проти Росії, заморозивши її активи у США, такі як нерухомість. Це буде розумним способом надати Україні подальшу допомогу», – йдеться у прес-релізі.
Резолюція конгресменів Вілсона та Лью була представлена до Конгресу слідом за аналогічним двопартійним документом у Сенаті, авторами якого стали сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь.
«Путін – терорист, і путінська Росія є однією з найруйнівніших сил на планеті, – заявив сенатор Грем. – Путінська Росія заслуговує на таку ухвалу. Ми також даємо зрозуміти російському народу, що ми боремося з Путіним, і поки що він є вашим лідером, займаючись подібною діяльністю, ви будете ізольовані на світовій арені».
До американського списку держав-спонсорів тероризму на сьогодні внесено Кубу, Північну Корею, Іран та Сирію.
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Відбудова України буде швидкою і стане поштовхом до зростання регіону – представник України в ЄБРР
Під час щорічної зустрічі та бізнес-форуму Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що відбулися 10-12 травня в Марракеші, Марокко, ЄБРР «отримав від донорів запевнення щодо виділення коштів обсягом майже 1 мільярд євро на підтримку програм, пов'язаних з подоланням наслідків війни проти України», повідомляє організація.
Ці кошти будуть використані на підтримку інфраструктури та допомогу компаніям в Україні та інших країнах, які постраждали від російського вторгнення.
«Ми бачимо колосальні зусилля зосереджені на обороні країни, як наприклад, саміт в Рамштайні (військовій базі США в Німеччині – ГА), але абсолютно критично, щоб ми мали вже такий собі фінансовий Рамштайн, як я його називаю, щоб ми бачили світову спільноту, яка об'єднуються навколо ідей і ініціатив щодо фінансової підтримки України», - сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» заступник директора Ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов.
Він пояснив, що у той час, коли важлива пряма підтримка бюджету від МВФ та країн-донорів, необхідно допомогти й приватним компаніям в Україні – роль, яку бере на себе ЄБРР.
«Ми мусимо забезпечити, щоб приватний сектор або державні компанії, які функціонують в економіці, залишалися не тільки не плаву, а лишалися активними учасниками всіх економічних процесів – наймали людей, платили їм зарплату, закуповували у своїх постачальників матеріали і врешті-решт платили податки».
Оскільки Україна перебуває у стані війни і банківські інструменти складно застосовувати, ЄБРР, пояснив він, покладається на гарантії та страхові покриття країн-ключових акціонерів банку.
Згідно із прес-релізом на сайті банку, ЄБРР Банк «має значний досвід у подоланні криз у своїх країнах і став першою міжнародною установою, яка оголосила пакет стійкості для України».
«У нас є чітка стратегія відповіді Україні, і вона вже реалізується. Я дуже вдячна за підтримку з боку наших акціонерів, а кошти донорів дозволять нам забезпечити вплив на Україну у 2022 році та далі», - зазначила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
"Через війну нас просять надати більше підтримки в таких сферах, як оборотний капітал та надзвичайне фінансування, і ми дуже швидко адаптуємось до мінливих потреб. Що стосується майбутньої реконструкції, ЄБРР відіграватиме дуже важливу роль найбільшого інституційного інвестора в країні. Ми будемо готові до цього, коли настане час," – цитує її банк.
Банк прогнозує, що через російське вторгнення українська економіка впаде цього року на 30%, але також прогнозує відновлення української економіки на 25% у 2023.
Коли б не закінчилася війна і не почалася відбудова України, вона буде швидкою та стане поштовхом до економічного зростання всього регіону, вважає Шевальов.
«Я особисто вважаю, що відновлення в Україні буде одним з основних драйверів економічної стабілізації відновлення в дуже широкому регіоні. Ми бачимо колосальні економічні проблеми в Туреччині. Ми бачимо дуже серйозне гальмування економіки не тільки в Центральній і Східній Європі, а в принципі і в Західній Європі. Ми бачимо той тиск, який здійснюють на глобальну економіку ціни на нафту, на газ, на більшість сировини.
В такій ситуації отримати, скажімо так, можливість проектів відновлення на 500 мільярдів, 700 мільярдів, трильйон доларів - а зрозуміло, що Україна не зможе це зробити навіть своїми фізичними силами, у нас немає стільки підрядників, немає стільки обладнання, у нас немає стільки сировини, для того, щоб підтримати такі масштаби. Тому ті інвестиції дозволять не тільки Україні дуже швидко оговтатися і піднятися, а й економікам союзних країн».
Під час Пленарної сесії Ради керуючих ЄБРР, більшість делегатів залишили залу на час виступів представників Росії та Білорусі. Про це на свої сторінці у Facebook написав Шевальов.
«Це те, що наші колеги з Сімки вже робили Вашингтоні під час засідання подібної групи в МВФ. Ми обговорили це з провідними країнами-партнерами ЄБРР і, коли було оголошено про виступ представника Росії, ми залишили залу засідань. Що мене абсолютно приємно вразило - що ми обговорили це з Сімкою, декількома іншими країнами Євросоюзу, і очікували, що вийде нас 10-15 делегацій, а як ми почали підводитися, просто весь зал встав і вийшов».
ЄБРР якомога швидше припинить свою участь в російських компаніях, заявила у вівторок президент кредитора Оділь Рено-Бассо, повідомляє USA Today. ЄБРР не вкладав нові гроші для роботи в Росії ще з 2014-го року, після анексії Криму, однак володіє частками в низці російських компаній. З 1 квітня, пояснив представник України в банку, Росія та Білорусь були відключені від доступу до ресурсів, що фактично означає усунення від майже всього, крім номінального членства в якості акціонерів банку.
У статті використано інформацію USA Today.
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Британія додала жінок Путіна у списки понад 1000 росіян під санкціями
Велика Британія оголосила, що накладає санкції на низку «друзів та родичів» російського президента Володимира Путіна, зокрема на колишню дружину, а також на жінку, яку називають його теперішньою подругою.
Ліз Трасс, очільниця британського міністерства закордонних справ, заявила, що Лондон «стискає у лещата» представників наближеного до Путіна кола осіб.
Ми далі будемо накладати санкції на усіх тих, хто сприяє і допомагає агресії Путіна, до часу, коли Україна переможе.Ліз Трасс
На зустрічі в Німеччині з колегами - представниками країн Групи семи вона також висловила думку, що західні санкції проти Росії повинні залишатися в силі аж до часу, коли російські війська повністю вийдуть з усієї території України.
Британський уряд каже, що зараз у так званому «російському» британському санкційному списку загалом нараховується понад 1000 людей і 100 юридичних осіб, включно з олігархами, статки яких загалом становлять 117 мільярдів фунтів ($142 млрд.)
Санкції передбачають замороження активів фізичних та юридичних осіб, а також заборону на їх в’їзд у Велику Британію.
Згідно з офіційною інформацією, Людмила Очеретная, яка була дружиною Володимира Путіна з 1983 до 2014 року, підозрюється «у зв’язках з особою, що причетна до дестабілізації України, або підриву чи загрози територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України».
Британське міністерство закордонних справ додає, що після розлучення Очеретная «користувалася привілейованими бізнес зв’язками з державними компаніями і виявляла ознаки володіння статками невідомого походження».
Про Аліну Кабаєву окремо написано, що «у якості голови ради директорів "Національної Медіа Групи" вона активно поширює російську пропаганду стосовно вторгнення в Україну».
У списку нових російських громадян під британськими санкціями також бабуся Аліни Кабаєвої та двоюрідні брати Володимира Путіна.
«Ми розкриваємо і беремо на приціл тіньову мережу, яка підтримує розкішне життя Путіна і стискаємо у лещатах наближене до нього коло. Ми далі будемо накладати санкції на усіх тих, хто сприяє і допомагає агресії Путіна, до часу, коли Україна переможе», - сказала Ліз Трасс.
Британський уряд зауважує, що згідно з офіційними деклараціями статки Путіна дуже скромні: «маленька квартира в Санкт Петербурзі, два автомобілі радянського виробництва 50-х років, причеп і маленький гараж».
«Насправді Путін покладається на мережу родичів, друзів дитинства та відібраних представників еліти, які отримали користь від його правління, і в свою чергу підтримують його спосіб життя», - стверджує офіційний Лондон.
- Голос Америки
Пентагон: Вперше з 18 лютого відбулася розмова міністрів оборони США і Росії
У п’ятницю, 13 травня, міністр оборони Ллойд Остін вперше з 18 лютого провів розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони США. Міністр оборони Остін, йдеться у короткому повідомленні, «закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості збереження ліній зв'язку».
Військові посадовці двох країн не спілкувались більш ніж 80 днів, попри неодноразові спроби американської сторони організувати такі розмови.
Остін а також голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі часто звертались до Шойгу та російського командувача Валерія Герасімова з запитами про спілкування. Однак, розмови на той час організовано не було. Про це в квітні очільник Пенагону повідомив під час свідчень в Комітеті Сенату США зі збройних питань.
ЄС надасть Україні нову військову допомогу на 500 мільйонів євро, заявив Борель
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель заявив у п’ятницю, 13 травня, що блок надасть Україні військову підтримку ще на 500 мільйонів євро. Також він висловив упевненість, що у найближчі дні буде досягнута угода щодо ембарго на російську нафту.
У розмові з журналістами в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи на півночі Німеччини Борель сказав, що військова підтримка буде надаватися важким озброєнням, таким як танки та артилерія. Таким чином уся військова допомога блоку Україні сягатиме приблизно 2 мільярдів євро.
"Новий імпульс для військової підтримки. (Це буде) посилення тиску на Росію за допомогою економічних санкцій і продовження міжнародної ізоляції Росії та протидії дезінформації", - сказав він.
Борель заявив, що він також оптимістично налаштований щодо того, що ембарго ЄС на російську нафту також може бути узгоджено в найближчі дні.
"Я впевнений, що у нас буде угода. Вона нам потрібна, і ми її матимемо. Ми повинні позбутися нафтової залежності від Росії", - сказав він.
"Якщо не буде згоди на рівні послів, то в понеділок міністри, коли зберуться, мають надати політичний імпульс."
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