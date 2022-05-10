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У Сенаті зареєстрували резолюцію, що визнає Росію державою-спонсором тероризму
У Сенаті зареєстрували резолюцію, що визнає Росію державою-спонсором тероризму.
Співавтори документу - сенатори від обох партій, демократ Ричард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.
У резолюції йдеться, що Сенат вважає дії уряду Росії за головування Володимира Путіна актами тероризму і закликає держсекретаря США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм.
“Це визнання (країни-спонсора тероризму - ред.) буде важливим в американському законодавстві. Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку Росію, щоб вона була п’ятою. Це компанія, з якою її (Росію) треба асоціювати. Це тоталітарні режими, І вони не несуть добра”, - заявив під час презентації резолюції її співавтор, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.
“Впродовж 20 років він (Путін - ред.) уникав відповідальності за вбивства. То ж зараз прийшов час визнати його тим (терміном), що відповідає його діям. Він - терорист. І Росія - в руках держави-терориста, якою управляє Путін”, - заявив сенатор Ліндсі Грем.
“Росія спонсорувала тероризм ще перед повномасштабним вторгненням, тому що у них були посібники, найманці, довірені особи в Україні. Я відвідував Україну у складі двопартійної делегації незадовго до повномасштабного вторгнення, і мої колеги спитали Зеленського: Чи ви боїтеся російського вторгнення? А він подивився на нас і сказав: “Росіяни вторглися в нашу країну в 2014 році, вони вбили 14 тисяч наших людей”. Вони (росіяни) спонсорували тероризм роками і роками, і вони мають за це відповідати”, - додав сенатор від Демократичної партії, співавтор резолюції Ричард Блументаль.
У резолюції сенатори визначили низку підстав для такого визначення. Серед них:
- За вказівкою Володимира Путіна уряд Росії продовжує впроваджувати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та інших країн;
- З 2014 року уряд Росії підтримує сепаратистів, причетних до насильства проти мирних громадян України у регіоні Донбасу;
- РФ поширює терор по всьому світі через приватні військові мережі найманців, такі як група Вагнера;
- У лютому 2022 року понад 400 російських найманців із групи Вагнера прибули в Київ за наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України;
- 14 березня 2022 діючий голова ОБСЄ Збігнєв Рау заявив, що дії уряду РФ в Україні проти мирного населення та цивільної інфраструктури, є “державним тероризмом”;
- 17 березня 2022 року президент Володимир Зеленський закликав світ визнати Росію державою-терористом;
- 27 квітня 2022 року Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що “без сумніву, росіяни тероризують народ України”;
- За наказом Володимира Путіна Росія продовжує вчиняти військові злочини, наказуючи та даючи дозвіл атакувати мирні центри в Чечні, Грузії, Сирії, Україні, що призвело до незліченної кількості смертей цивільних чоловіків, жінок і дітей;
- Військові Росії здійнили незліченну кількість вбивств невинних громадян і намагались заховати свої звірства у масових могилах по всій Україні.
“Чим більше ми зробимо, щоб ізолювати Росію, тим сильнішою буде наша позиція. І ця ініціатива пропонує таку перспективу”, - заявив сенатор Блументаль.
Резолюцію планують додати до пакету законодавства щодо додаткової підтримки України.
“Якщо Конгрес США додасть до законодавства про додаткову підтримку України визнання Росії державою-спонсором тероризму, це було б найсильнішим сигналом, що Путіна як лідера Росії вже не вважають легітимним”, - пояснив сенатор Грем.
Цією резолюцією, зазначив Грем, американський Конгрес надсилає сигнал українському народу, що США їх розуміють. І також сигнал росіянам - що допоки Путін буде вашим лідером, Росія лишатиметься ізольованою.
Як раніше повідомляв "Голос Америки", відповідно до пояснень на сайті Держдепартаменту, “держави-спонсори тероризму” - це ті, які неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму та визначаються відповідно до трьох законів США: розділу 1754(c) закону про дозвіл на національну оборону, розділу 40 закону про контроль експорту зброї та розділу 620A закону про іноземну допомогу.
“Держави-спонсори тероризму” підпадають під чотири основні категорії санкцій: обмеження на іноземну допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції; контроль за експортом товарів подвійного використання, а також – під різні фінансові та інші обмеження.
Також передбачаються додаткові санкції, які карають осіб і країни, які співпрацюють із “державами-спонсорами тероризму”.
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Леонід Кравчук помер: ким був перший президент та що він зробив для України
Матеріал є передруком статті Радіо свобода.
На 89-му році життя 10 травня 2022 року, після тривалої хвороби, помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Радіо Свобода зібрало факти життя Леоніда Кравчука, які тісно переплітаються із становленням української державності.
Леонід Кравчук – перший президент незалежної України. На цій посаді він пробув лише 32 місці, але під час його каденції почалася розбудова перших державних інституцій молодої країни, яка щойно отримала міжнародне визнання. Відбувалося це на тлі стрімкого економічного занепаду та політичної нестабільності.
1 грудня 1991 року в Україні відбулися перші президентські вибори. Одночасно з виборами президента України відбувся загальнонаціональний референдум щодо проголошення незалежності України. У референдумі взяли участь 84,2% виборців, з яких 90,3% проголосували за незалежність України. 61,6% виборців віддали свої голоси Леоніду Кравчуку і він став першим президентом незалежної України.
Вже 7-8 грудня 1991 року в Біловезькій Пущі відбулася зустріч лідерів Білорусі – Станіслава Шушкевича, Росії – Бориса Єльцина і України – Леоніда Кравчука. Від імені своїх держав підписали «Біловезьку угоду» про припинення існування СРСР.
Перший президент також безпосередньо причетний до визнання України світовою спільнотою – 130 країн, з якими дипломатичні відносини були встановлені в повному обсязі, 40 держав відкрили в Києві свої представництва. Під час його президенства розпочалася співпраця з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. 1992 року Кравчук підписав Гельсінський заключний акт, що започатковує інтеграцію України в Європу.
Паралельно із цим формуються державні структури незалежної України – Збройні сили, міністерства, ухвалюються перші 400 законів. Тризуб стає гербом України.
Втім в Україні не впроваджуються радикальні економічні реформи, як це відбулося у країнах Східної Європи та Балтії. Економіка потрапляє у вир гіперінфляції, падіння промислового виробництва, дефіциту державного бюджету, зростання цін на товари широкого вжитку (у 1992-му ціни зросли у 120 разів).
Тоді ж з’являється витвір конструкторської думки зубожілого населення «кравчучка» – двоколісний візок для невеликих вантажів, що рятував українців під час економічної кризи.
Перший президент не мав змоги списувати свої невдачі на «попередників». В країні загострюється політична боротьба.
Кравчука багато критикують за позицію щодо ядерної зброї, яку на думку Кравчука, слід було обміняти на міжнародні гарантії безпеки.
Президентові Кравчуку також дорікають за підписання Масандрівських угод та «Тристоронньої заяви» президентів України, Росії та США. Ці документи віддавали Росії Чорноморський флот за газові борги та нові поставки енергоносіїв, а також всю ядерну зброю з України.
Згадують президентові Кравчукові і реорганізацію Чорноморського морського пароплавства в акціонерний концерн «Бласко», за 2 роки після якого торговий флот прости зник.
1993 року відбувається найбільший в історії України шахтарський страйк.
Зрештою Леонід Кравчук втрачає підтримку більшості у Верховній Раді і погоджується на позачергові вибори президента. У липні 1994 року він програє вибори Леонідові Кучмі.
Як ідеолог Компартії став президентом
Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Компартії.
З 1990 по 1991 роки Кравчук був головою Верховної Ради Української РСР і водночас членом Політбюро республіканської Компартії і Центральним Комітетом КПРС. З лав Комуністичної партії Леонід Кравчук вийшов одразу після серпневого путчу в Москві (19-21 серпня 1991).
У ті ж дні як голова Верховної Ради УРСР він погодився на ініціативу «Народного Руху» проголосувати за Акт проголошення незалежності України, автором якого був Левко Лук'яненко. 24 серпня 1991 року Кравчук підписав Акт, ставши таким чином головою Верховної Ради України.
Його підтримала частина депутатів з числа націонал-демократів, називаючи його «батьком незалежності», крім того на користь Леоніда Кравчука зняв свою кандидатуру висуванець комуністів Олександр Ткаченко.
У першому турі виборів Кравчук отримав 61,6% голосів виборців. Він переміг тодішнього лідера «Народного руху», дисидента та політвʼязня Вʼячеслава Чорновола.
Шлях до верхівки КПРС
До високих посад у Комуністичній партії Радянського Союзу Леонід Кравчук йшов від самих низів.
Він народився у небагатій селянській родині 10 січня 1934 року в ceлі Великий Житин Рівненського пoвіту Вoлинcькoгo вoєвoдcтвa (на той час – Річ Пocпoлитa, нині –Рівненська oблacть Укрaїни – ред.)
Після початкової школи в рідному селі закінчив семирічку в селі Городище. Потім навчався у Рівненському кооперативному економіко-правовому технікумі та на економічному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.
Після закінчення університету в 1958 році Леонід Кравчук вступив до лав КПРС. А вже у 1967-1970 роках він навчався вже в аспірантурі Академії суспільних наук при ЦК КПРС у Москві, де захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сутність прибутку при соціалізмі та його роль в колгоспному виробництві»
Надалі Кравчук працював в органах КПРС: завідувачем сектору перепідготовки кадрів відділу організаційно-партійної роботи ЦК КПУ, інспектором, помічником секретаря ЦК, першим заступником завідувача відділу. У 1980 році він став завідувачем відділу агітації та пропаганди ЦК КПУ.
У 1981 році Леонід Кравчук став членом Центрального комітету КПУ. До 1989-го він очолював ідеологічний відділ ЦК КПУ, а у 1990-му став — другим секретарем та членом Політбюро ЦК КПУ.
Депутатом він був обраний вперше у 1985 році, а у 1990 році став головою Верховної Ради УРСР.
Відтак такий шлях у Компартії Радянського Союзу дає підстави називати Леодіна Кравчук не просто комуністом, а ідеологом і одним з керівників Комуністичної партії, яка до 1991 року переслідувала прихильників незалежності України.
Після 1994 року
Після президентства Леонід Кравчук тричі обирався до Верховної Ради. У 1994-му він виграє довибори по округу в Тернопільській області. У 1998-му і 2002 роках проходить до парламенту за списками Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) (СДПУо). 2006-го разом з Віктором Медведчуком балотувався до Верховної Ради від «Опозиційного блоку Не Так !», але не став депутатом, оскільки «Не Так!» не подолав прохідного бар’єру.
Під час чергових президентських виборів у 2010 Кравчук був довіреною особою кандидатки в президенти України Юлії Тимошенко.
У 2012 році, після перемоги на виборах президента Віктора Януковича, працював у Конституційній асамблеї – спеціальному консультативному органі при президентові для напрацювання пропозицій щодо внесення змін до Конституції.
У 2015-2018 роках Леонід Кравчук працював в складі Конституційної комісії, що згідно з указом президента Петра Порошенка готувала зміни до Конституції України.
30 липня 2020 року, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ). Його висловлювання, щодо перспектив особливого статусу Донбасу, викликали скандал у суспільстві.
Слово першого президента
Висловлювання Леоніда Кравчука протягом десятиліть викликали неоднозначне сприйняття у суспільстві, нерідко вони призводили до роздратування патріотично налаштованих громадян. 2004 року він не прийняв Помаранчевої революції і надалі різко критикував президента Віктора Ющенка. У січні 2014-го року Кравчук дякував «Беркуту», який стояв на майдані Незалежності, водночас не виправдовуючи і не схвалюючи «те, що вони розігнали студентів 30 листопада».
Серед медійних конфліктів за його участю є епізод у прямому ефірі ток-шоу «Свобода слова» у 2010 році. Леонід Кравчук вступив у суперечку з кандидаткою у президенти Інною Богословською. Богословська звинуватила Кравчука в тому, що він «годується з рук пані Тимошенко». Той у відповідь пообіцяв сам купити Богословську і показав непристойний жест «від ліктя».
Того ж року голова Верховної Ради Володимир Литвин в ефірі парламентського телеканалу «Рада» назвав Леоніда Кравчука «політичною повією» і порадив йому «мовчати і молити у Бога прощення» за всі зради, які той зробив у своєму житті. Так Литвин відреагував на заяву Кравчука, який назвав спікера «перебіжчиком».
У грудні 2020 року Кравчук підняв медійну хвилю, заявивши в ефірі російського телебачення про російських найманців на тимчасово окупованому Донбасі, і про те, що Путіну пора зупинитися і задуматися про мир.
Також ефірі російського телеканалу Кравчук зробив комплімент пропагандистці Кремля Ользі Скабєєвій, назвавши її «хорошою людиною», і сказав, що із задоволенням дивиться її програми. В Україні це викликало широку реакцію у ЗМІ та соціальних мережах.
11 цитат і анекдот про Кравчука
«Незалежність прийшла на Україну несподівано – прилетів Кравчук і привіз її на тарілочці з блакитною смужечкою» – так перший президент оцінив свій внесок у здобуття незалежності.
«Маємо те, що маємо» – цим відомим висловом Кравчук оцінював роботу президента Леоніда Кучми.
«Президент поводиться, як дитина в дитячому садочку, – він щодня хоче нову ляльку. Він повинен визначитися: є в нього підстави чи ні. А так він один день каже, що є, інший – що немає», –коментував Кравчук заяву Віктора Ющенка про наміри розпустити парламент, які так і не були втілені в життя.
«Цілуйтеся, але не лягайте до ліжка. Не йдіть до чужого дому – майте власну квартиру. Ось якою має бути політика. Прийде час – і Росія скупить Україну. Тоді вона запропонує вже більш жорсткі форми об’єднання», – сказав Кравчук після того, як президентом України став Віктор Янукович.
«Коли (я) став президентом, моя дружина їздила «Ладою», а в родини не було охорони. Це не те, що тепер: будь-який лакей, що тільки дорвався до влади, їздить із мигалками й реанімаційними машинами. Я завжди кажу: якщо за тобою їде реанімаційна машина, залишайся вдома, на хріна тобі їхати на роботу?!», – зауважив Леонід Кравчук в інтерв’ю журналу «Країна», висміюючи страхи Віктора Януковича, який пересувався кортежами з численною охороною та з каретою «Швидкої допомоги».
«Знову ж, ми наступаємо на граблі щоразу. Наступаємо так, що вже всі ноги в крові», – висловився Кравчук менше ніж за три місяці до втечі з України Віктора Януковича.
«Майдан починали одні, а до влади прийшли інші люди, які до цього Майдану мають такий стосунок, як я до сонячного затемнення», – сказав Леонід Кравчук в інтерв’ю Дмитрові Гордону вже після втечі Януковича та приходу до влади постмайданної команди.
«Він є скоріше бізнесменом, ніж президентом. Для нього Україна – це корпорація. Він вважає, що сам може управляти цією корпорацією або оточити себе людьми, які думають так, як він», – так президента Петра Порошенка змалював «Українській правді» Кравчук.
«Я коли чую, як наші лідери говорять: «Так, ми повернемо, Крим – наш», – ну, для чого обманювати самих себе і український народ? Не повернемо через краще життя в Україні. Не буде ніколи того, щоб Крим сказав: «Ми підемо назад в Україну!». Росія – не дозволить. Забрати Крим силою? Ви ж розумієте, це нереально», – висловив скепсис перший президент в інтерв’ю «5 каналу».
«Не треба боятися особливого статусу Донбасу (…) Якщо ми будемо продовжувати наполягати на тому, що ми все одно переможемо на Донбасі, там кінця війни не буде», – так Леонід Кравчук висловився за надання ОРДЛО особливого статусу.
«Той, хто у 90-і їздив із «кравчучкою», нині має свій бізнес, а хто бігав із прапором, то бігає з ним і досі», – вважає Кравчук.
«Між крапельками» – вислів який приписують Леонідові Кравчуку, наче б то так він змальовує свої можливості, зокрема як політика. Втім сам перший президент називає це анекдотом.
Бізнес та статки
З іменем Леоніда Кравчука можна пов’язати, принаймні, одну масштабну оборудку. Вона згодом перетворилася на кримінальну справу. У 1995 році Генеральна прокуратура порушила справу за фактом підозріло збиткової діяльності акціонерного судноплавного концерну «Бласко», що створив перший президент своїм Указом у 1993 році на базі Чорноморського пароплавства. Втім фігурантом справи став син – Олександр Кравчук.
Тоді ж голова парламентського антикорупційного комітету, народний депутат Григорій Омельченко заявив про відкриття банківського рахунку в Швейцарії на ім'я Олександра Кравчука, куди перераховувалися величезні суми «відкатів» за продані українські судна.
2001 року Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом використання банківського рахунку, оформленого на сина Леоніда Кравчука в швейцарському банку «Schweizerische volksbank», і за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Справа до суду так і не дійшла. Сам Кравчук назвав дії Генпрокуратури «політичним замовленням комуністів і інших зацікавлених посадових осіб».
В останні роки життя Леонід Кравчук офіційно не володів ні земельними ділянками, ні нерухомістю. Він жив в Голосіївському районі Києва у приватному будинку. Офіційним власником будинку та земельної ділянки є онук першого президента.
Сім'я
Леонід Кравчук прожив з однією дружиною – Антоніною Кравчук (Мішура). Вона більшу частину життя працювала викладачем економіки в університеті ім. Т. Шевченка. Публічного життя не вела, свого чоловіка під час офіційних заходів не супроводжувала.
Син Леоніда Кравчука Олександр (1959 р. н.) потрапляв у рейтинг журналу «Фокус»: «200 найбагатших людей України». 2011 року він посів 116 місце, а в 2014-му – 167-ме. Тоді його статки оцінювалися в $45,7 млн. Олександр Кравчук володіє корпорацією «Нафком Агро», що входить в десятку найбільших землевласників України, орендуючи близько 200 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.
Звитяги
Леонід Кравчук протягом життя зібрав чималу колекцію відзнак та нагород:
- Звання Герой України з врученням ордена Держави (2001 р.) — за визначний особистий внесок у становлення і розбудову незалежної Української держави, багаторічну активну політичну та громадську діяльність;
- Орден Свободи (2014 р.) – за визначний особистий внесок у розбудову Української держави, багаторічну плідну громадсько-політичну діяльність;
- Орден князя Ярослава Мудрого I ст. (2020 р.) – за значний особистий внесок у справу державотворення, побудову незалежності Української держави, активну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України;
- Орден князя Ярослава Мудрого II ст. (2007 р.) – за визначну державну і політичну діяльність в імʼя побудови незалежної України, вагомий внесок у становлення та розвиток українського громадянського суспільства;
- Орден князя Ярослава Мудрого III ст. (2004 р.) – за визначні особисті заслуги у становленні та розвитку незалежної Української держави, багаторічну плідну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 70-річчя від дня народження;
- Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (1999 р.) – за видатні особисті заслуги перед Українською державою в галузі державного будівництва, багаторічну громадську діяльність;
- Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (1996 р) – за значний особистий внесок у становлення і розбудову суверенної демократичної Української держави та з нагоди пʼятої річниці незалежності України;
- Відзнака президента України – ювілейна медаль «25 років незалежності України» (19 серпня 2016) – за значні особисті заслуги у становленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадсько-політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу;
- Орден Жовтневої Революції, два ордени Трудового Червоного Прапора (СРСР);
- Медаль «На славу Чернівців»;
- Лауреат премії «Celebrity Awards 2020» в номінації «Людина року».
Дивіться також екслюзивне інтерв`ю Мирослави Гонгадзе із першим президентом незалежної України, записане 27 листопада 2015 року у програмі «Прайм-Тайм».
- Голос Америки
США доставили в Україну майже всі обіцяні гаубиці М777
Американські військові заявляють, що передали Україні майже всі обіцяні гаубиці. Вісімдесят дев`ять із обіцяних 90-та гаубиць, які США погодились надати Україні, вже доставлені, - повідомив журналістам у вівторок чиновник Пентагону під час закритого брифінгу повідомляє CNN.
Також сьогодні, у вівторок, відправляється в Україну один з одинадцяти гелікоптерів, які США планує надати ЗСУ, - повідомив представник оборонного відомства, згідно із інформацією власного кореспондента "Голосу Америки" у Пентагоні.
За словами високопосадовця, “майже 370 українських солдатів” вже пройшли навчання з артилерійськими системами гаубиць M777 за межами України, які проводять США та інші країни-союзники НАТО, а 29 українських солдатів “завершують курс технічного обслуговування” гаубиць.
“Ще 17 (українських солдатів) продовжують тренування зараз”, - додав представник американського Міноборони.
У понеділок речник Пентагону Джон Кірбі заявив: “Так як ми надаємо гаубиці, ми хочемо продовжувати ці тренування".
Кірбі також повідомив, що 15 українських бійців пройшли американські військові навчання на мобільних радарах протиповітряної оборони AN/MPQ-64 Sentinel, наданих ЗСУ Вашингтоном, а 60 українських військових пройшли навчання на БТР М1-13.
За словами печника Пентагону, на минулих вихідних 20 українських військових завершили навчання із користування безпілотною літальною системою США Phoenix Ghost. Це безпілотники, схожі на безпілотні системи Switchblade, але розроблені спеціально для України.
Сполучені Штати мають намір відправити в Україну понад 121 тактичний безпілотник, більше 20-ти з них вже прибули.
“Навчання Phoenix Ghost триває за межами України для невеликої кількості людей. Перед ними були інші, але вони вже повернулися в Україну”, – розповів у вівторок журналістам американський чиновник.
За даними Пентагону, ці тренування проводять військові повітряних сил на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що деякі види зброї, яку США надають Україні, як то гаубиці M777, більше не виробляються, тому Пентагон розглядає можливу заміну цих видів зброї для України.
У статті використані матеріали CNN.
Дивіться також: Президент США Джо Байден 9 травня підписав законопроект Про захист демократії України ленд-ліз 2022 року. Відео
- Богдан Цюпин
- Голос Америки
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Упродовж десятиліть Фінляндія дотримувалась нейтрального курсу, балансуючи між Радянським Союзом і НАТО. Тепер, через війну Росії в Україні та погрози, які звучать з боку Росії, Фінляндія змінює курс і схиляється до членства в НАТО. Подробиці – в сюжеті Богдана Цюпина.
Моше Реувен Асман: Російські сили вчиняють як нацисти. Інтервʼю
Російські сили продовжують використовувати тези про «денацифікацію» та «боротьбу з нацистами» в Україні як привід для ведення війни та вбивства мирного населення. Під лозунгами про денацифікацію російські ракети влучали по Бабиному Яру, єврейським кладовищам в Глухові, Берковцях, Харкові та Білій Церкві. Влучали вони і в будівлі синагог. Так у Харкові російська ракета вибухнула біля синагоги в той час, коли всередині було понад 100 євреїв. Сама синагога, яка вважається другою за величиною в Європі, теж зазнала руйнувань. Про тези Росії про «денацифікацію» і «боротьбу з нацистами» в Україні, злочини російських сил, а також позицію Ізраїлю щодо війни в Україні, Голос Америки поговорив із Головним рабином України* Моше Реувеном Асманом.
ГА: Рабине Асмане, в березні ви розповідали, що у вас в синагозі були вимушені переселенці з Чернігова. Можете розповісти, як живе зараз ваша синагога?
Моше Реувен Асман: Синагога стала центром евакуації постраждалих. Тих, хто втікав, хто втратив свої будинки та втікав від моторошної війни та агресії. Ми напрацювали систему. Спочатку це був центр Анатевка – невелике єврейське містечко поряд із Києвом. Але згодом там стало нестерпно. Там розгорнувся театр бойових дій. Це було якраз недалеко від Бучі та Стоянки, де проходили важкі бої. Звідти, через цей центр ми встигли евакуювати тисячі людей. Згодом переїхали в Київ і налаштували систему евакуації там. Не так було легко евакуювати з того ж Чернігова. Все це було під обстрілами, волонтери продовжували привозити нам людей в синагогу.
Вже там ми допомагали їм, давали їм їжу, можливість поспати і відпочити. Готували їх до евакуації з Києва в західну Україну або за кордон. За цей час я почув та побачив багато історій. Пережив багато людських трагедій разом із людьми.
ГА: Росія продовжує використовувати тези щодо «денацифікації» та «боротьби з нацистами» в Україні. Російські війська продовжують використовувати ці тези, виправдовуючи ними вбивство мирного населення, в тому числі і євреїв. Що ви думаєте про ці тези?
Моше Реувен Асман: Чесно кажучи, це вже не смішно, бо ці тези абсолютно не витримують жодної [критики - ГА]. Останні відео, які я виставляв в фейсбуці чи телеграм-каналі, я називаю, наприклад, «Вони денацифікували єврейське кладовище вчора в Глухові».
Вони вдарили ракетами по єврейському кладовищу в Глухові. Вони «денацифікували» у Бабиному Яру, єврейські могили у Берковцях, в Харкові, Білій Церкві. Це називається «денацифікація». Або, наприклад, про Маріуполь. Ми брали інтервʼю у дівчини з Маріуполя, в якої батько єврей. Його було вбито російською мінометною зброєю. Його поховали, присипали землею прямо у дворі. Вчора чи сьогодні його перепоховали. Теж «денацифікація». Або коли вони стріляють ракетами по російськомовним Харкову, Маріуполю – це теж «денацифікація». Коли вони в Бучі розстрілювали та знущались над людьми – теж була «денацифікація».
Вони самі вчиняють як нацисти. Тому кого вони «денацифікують»? Вони вбивають людей, мучать, ґвалтують. Це називається «денацифікація». Вони просто зробили таку теорію, щоб виправдати свої злочини.
ГА: Ви говорите, що російські війська поводять себе як злочинці. Російські війська обстріляли Бабин Яр, ракета російських військ потрапила у дах синагоги в Харкові. Чи ви знаходите це символічним, що зараз місця злочинів німецького окупаційного командування під час Другої Світової війни стають місцем воєнних злочинів, але тепер вже – російської армії?
Вони самі вчиняють як нацисти. Тому кого вони «денацифікують»? Вони вбивають людей, мучать, ґвалтують. Це називається «денацифікація». Вони просто зробили таку теорію, щоб виправдати свої злочини.Рабин Моше Реувен Асман
Моше Реувен Асман: Вчора був в містечку Лісники, що поблизу Києва. Там є доглянутий меморіал воїнам радянської армії. Я говорив з сільським старостою, який служить в теробороні. Питаю його – як же так, що цей пам’ятник настільки охайно доглянутий? Він каже, що це символічно – саме тут проходила лінія оборони Києва в часи, коли німецькі фашисти наступали на Київ. Якраз тут було дуже багато земляних вогневих точок. Символічно, що за цим же напрямком наступали і російські війська. Та сама картина. Повертаючись до питання, вийшло багато символізму. Можливо, ніхто не ставив собі це за мету, але вийшло символічно.
«Денацифікація» – стріляють по Бабиному Яру, влучили в менору в Дробицькому Яру, по єврейським кладовищам. І не тільки по єврейським. В Берковцях окрім єврейської частини кладовища ракета потрапила на християнську частину. Ракета потрапила і на пам’ятники воїнам Другої світової війни. Там було зруйновано пам’ятник жінці, на фото якої були медалі та ордени. Ще один зруйнований пам’ятник – чоловікові, полковнику Другої світової. Я думаю, що це якась символіка зверху говорить – схаменіться, що ви робите? Ви говорите одне, а робите інше.
ГА: Нещодавно ви записували звернення щодо коментаря російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, в якому московський посадовець намагався звинувачувати Україну в нацизмі, зневажливо говорив про єврейське походження українського президента Володимира Зеленського та коментував про походження Гітлера. Путін вибачився під час телефонної розмови за слова міністра закордонних справ Сергія Лаврова і влада Ізраїлю прийняла це вибачення. На вашу думку, чи це вибачення було достатнім?
Моше Реувен Асман: Звісно, ні. По-перше, він вибачався для Ізраїлю. Всередині Росії цього не почули, в той час як Лавров сказав це скоріш за все для внутрішньої аудиторії. Тому що в людей в голові не вкладалось – ніби проти нацистів воюють, а там президент – єврей. Треба було якось виправдати.
Існує критика в бік Ізраїля щодо м’якої позиції по Україні, зокрема і щодо «Залізного купола». Втім, за нещодавно опублікованою інформацією в медіа Ізраїля, Ізраїль схиляється до розширення допомоги Україні. Чи виправдана ця критика в бік Ізраїлю?
Ізраїль почав розуміти, що Україна воює не тільки за Україну, вона воює за весь вільний світ, включно із ІзраїлемРабин Моше Реувен Асман
Я розумію критику в бік Ізраїлю. Я сам не раз звертався з ізраїльського телебачення і радіо з проханням продати «Залізний купол», надати Україні засоби для оборони для населення. Я розумію також Ізраїль. Керівництво Росії шантажувало Ізраїль і продовжує шантажувати. Ізраїль бореться за своє виживання так само як і Україна. Є Сирія, Хезболла, Іран. Є іранський вплив, бандити з Хезболли і ХАМАСа, багато всього, це – Близький Схід. Саме тому я не можу звинувачувати Ізраїль, але, на мою думку, за цим напрямком відбулись зміни. Здається, що все буде трохи інакше. Здається, Ізраїль почав розуміти, що Україна воює не тільки за Україну, вона воює за весь вільний світ, включно із Ізраїлем. Апетит Росії не обмежується Україною. Думаю, що багато хто починає це розуміти. І в Україні, і в Америці та в інших вільних країнах. Вони [Росія - ГА] ж кажуть – ми антифашисти, а всі інші, виходить – фашисти. Але, насправді, навпаки.
ГА: На вашу думку, якщо Ізраїль збільшить воєнну допомогу Україні, чи існують якісь побоювання для єврейських громад, які живуть в Росії?
Моше Реувен Асман: Я би сьогодні порадив єврейським громадам Росії їхати з країни. І багато хто це вже робить. Там спускається «залізна завіса». Я там жив, колись народився там за часів Радянського союзу. Я був в Радянському Союзі і намагався довгі роки звідти поїхати в Ізраїль. Я розумію, що це таке. Тому, коли все закриється, важко буде вже їхати. Риторика, яка є в Росії, - дуже небезпечна. Риторика, яка там є зараз, - гірша за Радянський Союз. Це якщо говорити про останні роки [СРСР - ГА]. Я не говорю про сталінські часи, але це дуже схоже на сталінські часи.
ГА: Серед багатьох в Бучі загинув журналіст Зореслав Замойський. Наскільки нам відомо, він належав до вашої синагоги. Ви були присутні на його похованні. Перед смертю Зореслав висвітлював російське вторгнення. Його вбили російські війська. На вашу думку, чи було його вбито саме за роботу, якою він займався? Що ви відчували, коли виправдовуючи тезами «денацифікації» і «боротьби з нацистами», російські війська вбили Зореслава?
Я не був присутній при вбивстві, але я бачив його тіло. Тіло було прострілене, були сліди синців, думаю, це були сліди катувань. Він виходив на зв’язок в фейсбуці до 4 березня, а потім зник. Його тіло знайшли серед сотень закатованих в Бучі. Ми знаємо, що відбувалось в Бучі. Весь світ побачив ці жахи. Я знав, що відбувалось в Бучі ще до цього. Але в цей час я знаходився неподалеку, в Агатівці. Це недалеко, від місцевих мешканців ми почули, що там відбувалось щось страшне в тих районах. Зі всього світу нас просили врятувати рідних. Просили врятувати тих, хто знаходився там, по підвалах. Люди не могли виїхати, вони були без медикаментів, їжі. Говорили і про знущання. Те, що згодом світові відкрилось – це звісно…
ГА: Ви порівнювали Росію із Радянським союзом. Ви часто записуєте звернення до російськомовного населення. Чи може вас почути російськомовне населення Росії крізь всю пропаганду і дезінформацію, яка є там зараз?
Моше Реувен Асман: В наших книгах написано, що слова, які йдуть від серця, заходять в інше серце. Якщо ти говориш від серця – ти говориш правду. Правда все одно переможе. Звісно, вони зомбовані. Звісно, їм нелегко відкритись. Я говорю з людьми, які, здавалось би, є адекватними, зі своїми знайомими, а вони починають говорити про якісь зомбовані речі. Я розумію, що це – колективне зомбування, але воно все одно згодом розкриється. Коли німці були зомбовані пропагандою Геббельса - в них була ейфорія, а після 1945 року в них відкрились очі, їм стало соромно, вони усвідомили звірства, які робили їх батьки та брати. Досі вони не можуть відмитись від сорому, цього страшного почуття. Людина прозріває і усвідомлює – «Що ж я наробив? Що ж я підтримував? Які звірства я підтримував?».
*Титул Головного рабина України заперечується між рабином Моше Реувеном Асманом та рабином Яковом Дов Блайхом. Обидва рабина називають себе головним рабином Києва та України. Суперечка продовжується з 2005 року.
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