США депортували Палія - останнього відомого спільника нацистів, що проживав в цій країні

Останнього відомого спільника нацистів, який проживав в США, депортували до Німеччини.

95-річний Яків Палій декілька десятків років жив в Нью-Йорку, а під час Другої світової війни, він був охоронцем в концтаборі.

Щоб захистити прагнення свободи жертв Голокосту та їх сімей, президент Трамп надав пріоритетного значення вивезенню Палія

В заяві Білого дому, виданій після прибуття Палія до Німеччини, президента Трамп відзначив дії Служби з дотримання імміграційного та митного законодавства, наголосивши, що "військового злочинця було усунуто з землі Сполучених Штатів".

"Незважаючи на наказ суду про його депортацію в 2004 році, попередні адміністрації не досягли успіху з депортації Палія, - йдеться в заяві. – Щоб захистити прагнення свободи жертв Голокосту та їх сімей, президент Трамп надав пріоритетного значення вивезенню Палія".

Палій вів тихе життя в США, працюючи креслярем, а потім перебуваючи на пенсії. Біля трьох десятків років тому, коли слідчі знайшли його ім'я у старому журналі нацистів і інших колишній охоронець розповів, що той "проживає десь у США", повідомляє NBC News.

Мені приємно, що цю людину зрештою відішлють назад. Він – військових злочинець і не заслуговує на життя в США. Він не заслуговує, щоб померти в США – місце свободи та рівності, де ми з повагою ставимось до різноманіття

Члени делегації Конгресу Нью-Йорка минулого року закликали адміністрацію Трампа депортувати Палія. Його позбавили громадянства США в 2003 році через його дії у воєнні роки, порушення прав людини та шахрайство під час імміграції. Федеральний суд також дійшов висновку, що Палій допомагав у переслідуванні в'язнів концтабору, однак, не визнав його винним у спричиненні смертей.

Сенатор-демократ Чак Шумер, який був серед тих, хто закликав до депортації Палія, привітав це рішення: "Мені приємно, що цю людину зрештою відішлють назад. Він – військових злочинець і не заслуговує на життя в США. Він не заслуговує, щоб померти в США – місце свободи та рівності, де ми з повагою ставимось до різноманіття", повідомляє ABC news.

Палій народився на колишній території Польщі, яка зараз є частиною України. Від іммігрував до США в 1949 році і дістав громадянство в 1957 році, однак приховав його службу у нацистів, заявивши, що під час Другої світової працював на заводі та на фермі.

Потім Палій визнав, що перебував у навчальному таборі нацистів СС в "Травниках" на території Польщі, а потім служив охоронцем там же в концтаборі.

Згідно до даних Музею пам'яті Голокосту в США, концтабір "Травники" був частиною "Операції Рейнгард", спрямованої на вбивство біля двох мільйонів євреїв, які проживали на території окупованої Німеччиною Польщі.

3 листопада 1943 року, СС та поліція розстріляли біля 6 000 заручників – євреїв, вбивши практично всіх в'язнів.

Палій стверджує, що його примушували бути охоронцем.

"Будучи частиною озброєних охоронців концтабору "Травники" і запобігаючи втечам в'язнів-євреїв під час служби у нацистів, Палій зіграв незамінну роль в тому, щоб жертви "Травників" зустріли свою жахливу долю від рук нацистів", - йдеться в заяві Білого дому.

Однак, через те, що Німеччина, Польща, Україна та інші країни відмовлялись його приймати, він продовжував жити в своєму будинку в районі Квінз в Нью-Йорку з 86-річною дружиною Марією. Його присутність там викликала протести єврейської спільноти.

Знадобились значні переговори, щоб забезпечити депортацію Палія до Німеччини, через те, що Палій ніколи не був громадянином цієї країни. МЗС Німеччини заявило, що рішення прийняти Палія є "моральним обов'язком".

Прокурори Німеччини раніше заявляли про те, що свідчень не достатньо для висунення йому звинувачень у злочинах під час війни.

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