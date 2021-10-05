“Ви не можете випадково взяти валізу з 10 мільйонами від дружків Путіна”. Як схеми у США допомогли клептократам відмивати кошти

Публікація “Документів Пандори”, які викривають офшорні схеми політиків по всьому світу, проливає світло не лише на раніше невідомі корупційні діяння можновладців. Розслідувачі та експерти звертають увагу на ще один важливий аспект - як схеми реалізовані у західних демократіях допомогли клептократам відмивати брудні гроші.

Допомога Заходу

На думку Дрю Саллівана, співзасновника групи журналістів-розслідувачів OCCRP, яка вивчала “Документи Пандори”, нові дані свідчать про справжню пандемію корупції у світі - адже корупціонерам допомагали так звані постачальники послуг у західних країнах.

“Найкрасивіше у багатьох цих записах те, що у нас є електронні листи, де фігуранти розслідувань планують сховати гроші. Знову і знову ми бачимо випадки, коли постачальники послуг намагаються працювати з цими людьми - навіть якщо їхні клієнти фігурують у заголовках газет по всьому світу як крадії грошей”, - розповів Дрю Салліван у коментарі "Голосу Америки".

Це стосується також і Сполучених Штатів. За даними Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), у розслідуванні йдеться про 206 схем у 15 різних штатах США і Вашингтоні, а також про щонайменше 22 компанії, що були причетні до відмивання коштів.

Звісно, коли мова заходить про міжнародну корупцію, то часто це стає можливим через приватні зв’язки, приховані домовленості та “послугу за послугу”, каже радник Гельсінської комісії Конгресу Пол Массаро. Але на його думку, проблема не не могла б досягнути такого рівня, якби не існуючі схеми на Заході, які дозволяють відмивати гроші без перевірок чи наслідків.

“Юристи, фахівці з нерухомості, надавачі різних послуг, які радо допомогли перевести ці брудні гроші за невелику плату. Це надзвичайно - наскільки просто можна купити цих осіб”, - каже Пол Массаро.

За його словами, у США лише банки зобов’язані перевіряти джерело фінансів своїх клієнтів на предмет злочинної чи корупційної складової. Цього не мають робити ні юристи, ні продавці нерухомості, ні радники з інвестицій, ні бухгалтери чи консультанти.

Ви не можете випадково взяти валізу з 10 мільйонами готівки від дружків Путіна. Якби у нас була базова належна перевірка, це було б неможливим.

“Коли люди це чують, вони дивуються: “Стоп, ніхто не має здійснювати перевірок? Справді”? - ділиться Пол Массаро. - “Але тут не може бути помилки, ви не можете випадково взяти валізу з 10 мільйонами готівки від дружків Путіна. Якби у нас була базова належна перевірка, це було б неможливим”.

Що може зробити уряд США

Цьогоріч адмінстрація Байдена і Конгрес США визначили боротьбу з міжнародною корупцією пріоритетом своєї роботи. Палата представників уже проголосувала за оборонний бююджет США на 2022 рік, у який заклали шість антикорупційних ініціатив.

На думку Пола Массаро, боротьба з корупцією на законодавчому рівні у США безперечно ефективна.

“У Сполучених Штатах, як правило, буває складно з ухваленням відповідних законів. Але щойно це стається, США застосовують їх у повній мірі. У той час як в Європі все навпаки. Там, як правило, запроваджують закони, а потім здебільшого виконують їх не так добре”, - каже радник Гельсінської комісії Конгресу.

Серед антикорупційних ініціатив, які ухвалила Палата представників, зокерма є проект REVEAL (викриття - англ.), який дозволяє оприлюднувати інформацію про відмови у американських візах. Він націлений на іноземних громадян, які причетні до корупції та порушень прав людини. Таким чином законодавці пропонують не лише відмовляти корупціонерам у візах, а й називати їх по імені.

Ще одна ініціативва вимагає у Білого дому визначити, чи підпадають під персональні санкції 35 російських високопосадовців, бізнесменів та медійних осіб. У “Документах Пандори” фігурують троє людей із цього списку - російський пропагандист Констянтин Ернст, олігарх Геннадій Тимченко та Ніколай Токарєв, голова правління “Транснєфті”.

Інший законопроект - “Про боротьбу з глобальною корупцією” - вимагає від Державного департаменту класифікувати корумповані країни у спеціальній трирівневій системі. Урядам тих держав, які опиняться в самому низу, загрожуватимуть серйозні санкції. Відтак влада країн з найнижчого рівня, які за оцінкою не прикладають жодних зусиль в боротьбі з корупцією, може бути розглянута для включення у список Магнітського.

“Розвинені демократії повинні знати, що ставлять під загрозу власну національну безпеку, приймаючи ці брудні гроші, - каже Пол Массаро.

Схоже, в Конгресі це також розуміють. Після виходу розслідування конгресмени з Демократичної та Республіканської партії закликали Сенат та адміністрацію вжити негайних заходів щодо боротьби із закордонними корупціонерами.

"Розкриття інформації в "Документах Пандори" є найяскравішою демонстрацією історичної загрози, яку несе іноземна корупція. Мільярди доларів брудних грошей, що належать суперникам, затоплюють Сполучені Штати, підриваючи нашу національну безпеку. Необхідно вжити всіх необхідних заходів, зупинити цю хвилю", - йдеться у їхній заяві.

Щоб антикорупційні ініціативи Палати Представників набули чинності, потрібно, щоб проект з таким самим змістом ухвалили в Сенаті. Остаточно закон вступає в силу після підписання президентом США.

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