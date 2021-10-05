Українські багатії названі власниками нерухомості в Британії на сотні мільйонів

Британські журналісти з допомогою так званих Документів Пандори (Pandora papers) виявили імена 600 раніше анонімних власників нерухомості у Великій Британії, серед яких називають заможних українців, представників правлячої в Азербайджані родини, російських політиків та олігархів, які перебувають британськими і європейськими санкціями, тощо.

Ми надіслали великий список запитань до президентської адміністрації в Києві і не отримали жодних відповідей.

Зокрема Бі-Бі-Сі називає власником нерухомості на понад £400 мільйонів ($540 млн.) в Британії українського мільярдера Геннадія Боголюбова, активи якого разом з активами українського мільярдера Ігоря Коломойського були заморожені британським судом у справі про багатомільярдні втрати націоналізованого українським урядом Приватбанку.

Українське видання Слідство.Інфо, яке також брало участь у розслідуванні разом із ЗМІ в різних країнах, повідомило про виявлення лондонських помешкань на 7,5 мільйона доларів, що були придбані через офшорні компанії колег чинного українського президента Володимира Зеленського.

Власницею двох квартир у Лондоні вартістю понад 5 мільйонів доларів названо офшорну фірму чільного помічника українського президента Сергія Шефіра.

Слідство.Інфо каже, що документи дають підстави для висновків, що документи офшорних фірм, у яких згадані Володимир Зеленський, Сергій Шефір і теперішній керівник Служби безпеки України Іван Баканов, з 2012 року отримали десятки мільйонів доларів від офшорів, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Британський економіст Тімоті Еш, коментуючи повідомлення, пов’язані з Документами Пандори, наголосив на тому, що навіть у випадках, коли багатії, використовуючи лазівки в правилах, не порушують закону, постає питання етичності, моральності очевидного приховування й можливого ухилення від податків.

«Можна виправдовувати використання офшорів на корпоративному рівні. Але я вважаю, що експлуатація офшорних компаній окремими особами, щоб ухилятися від податків у своїх країнах... це приховування і сприяння тим, хто зловживає цими можливостями», сказав Тімоті Еш Голосу Америки.

Тімоті Еш визнав, що у Лондоні усвідомлюють недостатню боротьбу з відмиванням грошей, але він також вказав, що іншою стороною проблеми є корупція за межами Великої Британії.

«Чому в Британії приймають гроші від українських олігархів? А тому, що ніхто з них не звинувачений в Україні... Інституції, які мали б наглядати за законом в Україні та інших країнах надто слабкі, щоб боротися з корупцією. А правила в Британії недостатньо жорсткі», - сказав економіст.

Приглушена реакція Києва

Президент Володимир Зеленський одразу не коментував повідомлень.

«Ми надіслали великий список запитань до президентської адміністрації в Києві і не отримали жодних відповідей», - сказав Голосу Америки один з учасників розслідування Люк Гардінґ з газети Guardian.

Британський журналіст припускає, що «це особливо важко для пана Зеленського, бо він здобув владу під гаслами боротьби з корупцією».

«Він казав, що він не такий як інші люди - олігархи чи особи, які панували в Україні в минулому, що він новий, технократичний, з цифровими технологіями, що він був антиполітиком, актором і комедіантом. Але з цих документів можна зробити висновок, що він досить схожий на своїх попередників», - сказав журналіст.

Тим часом радник керівника президентської адміністрації Михайло Подоляк наголосив, що найважливішою обставиною зараз є те, що після обрання на посаду Зеленський, за його словами, не має стосунку до бізнесу.

Подоляк не заперечив приховане виведення багатомільйонних коштів з України, але також він не згадав і про можливе уникнення сплати податків.

Жоден канал (в Україні), навіть ті інформаційні канали, які за ідеєю мали б хапати зразу всі інформаційні приводи, це не згадували.

«У офшорному матеріалі йдеться про бізнес-події 2012 року і раніше, про бізнес, який, до речі, абсолютно ніколи не був пов'язаний з державними фінансами або з державними адміністративними можливостями. Вельми показово, що журналісти не накопали взагалі нічого за період після інавгурації у 2019 році», – сказав Михайло Подоляк.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова відгукнулася на матеріали Слідство.Інфо дописом на приватній сторінці у Facebook.

У тому розлогому дописі вона не згадала імені президента Зеленського та його соратників, а натомість зосередилася на багаторічному розслідуванні справи Приватбанку, заявивши, що слідство в Україні не гальмується.

Пані Венедиктова також зауважила на «знаку питання щодо достовірності матеріалу», але не подавала спростувань оприлюднених підозр.

Провідний політичний суперник Володимира Зеленського Петро Порошенко скористався нагодою, щоб звинуватити опонента в корупції.

«Йдеться про те, що спільно з Коломойським 40 мільйонів доларів були вкрадені. І з 2019 року це не розслідувалося, бо вище керівництво країни пов'язане з керівництвом СБУ, яке брало участь у цих злочинах, і зі стовідсотково своїми керівниками правоохоронних органів», - заявив Порошенко.

Українські телеканали переважно змовчали

Найбільші телеканали України спочатку переважно не повідомляли про українські аспекти скандальних міжнародних новин пов’язаних з Документами Пандори.

Отар Довженко, керівник аналітики сайту Детектор Медія, який відстежує українські засоби масової інформації, сказав Голосу Америки, що назагал українська телеаудиторія досі не має ґрунтовної інформації.

«У неділю (3 жовтня, коли були оприлюднені результати розслідувань) ввечері це не виглядало ніяк, тому що жоден канал, навіть ті інформаційні канали, які за ідеєю мали б хапати зразу всі інформаційні приводи, це не згадували», - пояснює Отар Довженко.

З його словами інформація спочатку пройшла лише в деяких українських інтернетних новинних сайтах.

У понеділок лише невеликі незалежні телеканали, зокрема Суспільне ТБ, а також канали пов'язані з опозиційними силами, наприклад з колишнім українським президентом Порошенком віддали цьому увагу.

Але, наприклад, близькі до Порошенка канали уникали згадок, що він сам був згаданий у попередніх міжнародних журналістських розслідуваннях документів про гроші в офшорних зонах.

За словами Отара Довженка картина на українському телебаченні склалася «надзвичайно дивна й аномальна» і «очевидно, що повна інформація дійшла до невеликої частини аудиторії».

«Канали Пінчука, які нічого не повідомили, (канал) Україна, який вирвав з контексту спростування незрозуміло чого, 1+1, який поміж крапельками покрутився, і Інтер який повідомив про це стримано й обмежено», - сказав аналітик про українські телеканали, які мають велику аудиторію.

Детектор Медіа в одному з останніх повідомлень цитує голову наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Світлану Остапу про те, що цензури в Україні, «як була 15-20 років назад, немає», але є інші обмеження.

«Зараз є не цензура держави, а цензура власників медіа», - сказала Світлана Остапа.

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