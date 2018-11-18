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Папа Римський: "Волання бідних стає все гучнішим, але чують його все менше"

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"Несправедливість – порочне коріння бідності", - сказав Папа Римський Франциск під час недільної проповіді, відзначаючи День бідних, який відзначає Римсько-католицька церква.

Папа Франциск запросив тисячі бідняків до собору Святого Петра та для участі у спільному обіді. За його словами, волання бідних стає все гучнішим, але чують його все менше.

Згадав він і про мігрантів, закликаючи людей в усьому світі дбати про тих, хто був змушений залишити свої домівки та рідну землю. День бідних був ініційований Папою Франциском минулого року. Окрім безкоштовного обіду, бідні у Римі отримали також медичну допомогу.

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Папа Римський попросив миру для України під час його Великоднього послання. Відео

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