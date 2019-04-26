Папугу взяли під варту, бо він попередив наркодилерів про поліцейський рейд

У Бразилії поліція зловила папугу, який спробував попередити наркодилерів про облаву, вигукнувши: «Мамусю, поліція». Про це повідомляє видання Independent.

За словами одного з поліцейських, птаха, ймовірно, тренували для цього. При тому після того, як його помістили в клітку, папуга більше не видав ані звуку. Один із журналістів пожартував, що папуга, мабуть, скористався зі свого права зберігати мовчання.

Папугу відправили в місцевий зоопарк, пише видання.

За інформацією поліції, власницю папуги вже двічі арештовували за наркоторгівлю.

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