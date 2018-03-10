Парад у Вашингтоні відбудеться, але без важкої техніки

Пентагон опублікував плани проведення параду у Вашингтоні у соті роковини закінчення Першої світової війни. Цього дня у Сполучених Штатах державне свято – День ветерана.

У параді візьмуть участь військові частини з різних видів збройних сил, буде підкреслено зростаючу роль жінок у збройних силах, історичні та модерні літаки. У параді пройдуть ветерани, а також церемоніяльні групи.

Однак у параді, що пройде між Білим домом і будинком Конгресу, не буде танків і важкої техніки, щоб не завдати шкоди місцевій інфраструктурі.

«Цей парад – як сказано в документі Міністерства оборони – зосереджуватиме увагу на вкладі наших ветеранів протягом історії збройних сил Сполучених Штатів, починаючи з Війни за Незалежність та Війни 1812 року по сьогоднішній день, з підкресленням ціни свободи», сказано в директиві міністра оборони Джима Маттіса до голови Комітету начальників штабів збройних сил.

Головнокомандувач збройних сил США, тобто президент Дональд Трамп, спостерігатиме за парадом з трибуни перед Капітолієм, в оточенні ветеранів і нагороджених Медаллю Пошани.

Трамп запропонував минулого місяця влаштувати парад після того, як побачив його у День Взяття Бастилії під час відвідин Парижа. Однак ця пропозиція була зустріта критикою з боку обох політичних партій, які висловили незадоволення, що такий показ сили нагадує скоріше авторитарні режими.

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