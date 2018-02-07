Любов Трампа до військових в основі ідеї параду у Вашингтоні - міністр оборони США

Президент США Дональд Трамп тепло та з повагою ставиться до військових, і це знайшло віддзеркалення у його цікавості до ідеї провести урочистий військовий парад. Таким чином міністр оборони США Джим Маттіс прокоментував повідомлення про бажання президента Трампа організувати у Вашингтоні урочистий військовий парад.

"Кожному у цій країні відома любов та повага президента до військових. Ми підготували деякі варіанти (проведення параду - прим. ГА). Ми відправимо їх до Білого дому для ухвалення рішення"", - наводить слова Джима Маттіса телевізійний канал CNN.

"Повага президента, його любов до військових, на мою думку, знайшли віддзеркалення у тому, що він попросив підготувати йому варіанти проведення параду", - також сказав міністр оборони США.

Повага президента, його любов до військових, на мою думку, знайшли віддзеркалення у тому, що він попросив підготувати йому варіанти проведення параду

Як відомо, задум президента США вшанувати американських військових урочистим парадом викликав хвилю критики у США. Попри те, що ідею Трамп запозичив у Франції, де став свідком параду під час офіційного візиту, критично налаштовані до президента ЗМІ зарясніли аналогіями із Північною Кореєю та Росією.

При цьому критики висловлюють застереження щодо вартості організації заходу та ін.

Натомість окремі прихильники президента заявили, що він примудрився виставити своїх критиків як непатріотів Америки, спровокувавши їх засудити патріотичний за суттю захід через нелюбов до самого Трампа.

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