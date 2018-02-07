Чи пройде вулицями Вашингтона грандіозний військовий парад?

Білий дім повідомив, що президент Трамп хоче, щоб в столиці США відбулося свято, що дозволить американцям показати свою вдячність збройним силам країни





Білий дім повідомив, що президент Дональд Трамп доручив Пентагону провести військовий парад.



Газета The Washington Post, яка першою повідомила про розпорядження президента, зазначила, що Трамп хоче, щоб в цьому році в столиці країни пройшов грандіозний парад за участю військовослужбовців і техніки.



Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс підтвердила таке розпорядження ввечері у вівторок.



За її словами, президент Трамп хоче, щоб Пентагон «вивчив можливість проведення свята», яке дозволить американцям продемонструвати свою подяку збройним силам.



Представник Пентагону Чарлі Саммерс заявив, що у Міністерстві оборони знають про це розпорядження і «вивчають можливі варіанти».

Останній такий військовий парад відбувся у Вашингтоні за президентства Джорджа Буша-старшого у червні 1991 року після визволення Кувейту. За приблизними підрахунками, святкування Національної перемоги у першій війні в регіоні Перської затоки коштувало американським платникам податків 8-12 млн доларів.

Демократи порівнюють плани Трампа з демонстрацією військової могутності, яку організовують у Росії, Північній Кореї та Китаї.

Президент Трамп, натомість, вказує на парад у Франції з нагоди Дня взяття Бастилії, на якому він був присутній і який, за його словами, йому дуже сподобався.

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