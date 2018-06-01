Через рік після виходу США з Паризької кліматичної угоди інші країни продовжують дотримуватися її рішень

Після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди, тому що вона шкодить американській економіці, дві країни повідомили, що вони приєднаються до неї. Це Нікарагуа і Сирія, які ще торік заявили, що вони підпишуть глобальну угоду для меншення ефекту глобального потепління.

Експерти кажуть, що це рішення Трампа про вихід з угоди заохотив інші країни приєднатися до неї. Однак відкритим залишається питання, чи інші країни заповнять прогалину, яку залишили після себе Сполучені Штати. Жодна інша країна не пішла його слідом, заявив колишній провідний учасник перерговорів про кліматичні зміни Тодд Стерн.

Деякі країни повідомили про плани збільшити зусилля в боротьбі з негативними наслідками глобального потепління. Китай, Франція, Великобританія та ще кілька країн заявили, що вони припинять продаж автомобілів на бензин, але не всі встановили графік реалізації таких планів.

Експерти вказують, що деякі штати, міста і компанії у США вдалися до заходів у боротьбі з наслідками глобальногоо потепління, хоча не робить цього федеральний уряд.

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