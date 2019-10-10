Лев Парнас переконував конгресмена США сприяти у відкликанні американського посла з України, - обвинувачення

Бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фурман намагались вплинути на американських "політиків у власних інтересах а також у політичних інтересах посадовців уряду України, включаючи щонайменше одного посадовця з яким вони співпрацювали". Про це йдеться у тексті обвинувачень висунутих бізнесменам, близьким до юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані.

В тексті звинувачень, оприлюднених ЗМІ, зокрема описуються зусилля Льва Парнаса із вчинення впливу на американського конгресмена, особа якого не називається, з метою отримати сприяння у відкликанні посла США з України. На той час цю посаду обіймала Мері Йованович.

Зусилля Парнаса з усунення посла були проведені, щонайменше частково, на запит одного з українських урядовців

"Близько травня-червня 2018 року, Парнас та Фурман зобов'язались зібрати 20 000 доларів, або більше для особи, яка на той час була конгресменом і вже отримувала близько 3 мільйонів на видатки від Комітету 1".

У той самий час Парнас зустрівся з цим конгресменом і попросив "по допомогу у тому, щоб уряд США усунув, або відкликав тогочасного посла США до України", наголошується в документах. Зусилля Парнаса з усунення посла були проведені, щонайменше частково, на запит одного з українських урядовців, зазначає прокрор.

В травні 2018 року Лев Парнас та Ігор Фурман внесли 325 000 доларів до незалежного політичного комітету з виборів, названого в документах звинувачення "Комітетом 1", "щоб отримати доступ до ексклюзивних політичних подій та мати вплив на політиків", йдеться в звинуваченні.

Льва Парнаса та Ігоря Фурмана було заарештовано в середу ввечері у США. Їх звинувачують у тому, що вони порушили правила фінансування політичних кампаній. Першим про це повідомило видання The Wall Street Journal.

В липні 2018 року, проти бізнесменів подала позов громадянська організація, що виступає за прозорі вибори, Campaign Legal Center. За звинуваченнями, бізнесмени намагались приховати джерело походження коштів, які вони надавали на користь політичної кампанії Республіканської партії США.

Парнас і Фруман бачилися із вищим керівництвом України, а також організовували зустрічі із адвокатом Трампа Руді Джуліані. Зокрема йдеться про зустріч Джуліані з колишнім українським генпрокурором Юрієм Луценком.

Три комітети Палати представників США викликали Парнаса та Фурмана для дачі свідчень в рамках розслідування стосовно можливого імпічменту Трампа.

Свідчення Парнаса заплановані на четвер, а Фурмана – на п'ятницю. Невідомо, наскільки їх арешт вплине на проведення цих слухань, однак, зазначає The New York Times, оглядачі не очікували, що Парнас та Фурман добровільно прийдуть свідчити в Конгресі.

Посол Мері Йованович планує свідчити в Конгресі у п'ятницю попри заяву Білого дому, оприлюднену цього тижня про те, що виконавча гілка не буде співпрацювати з розслідуванням в рамках імпічменту. Про плани Йованович повідомляють ЗМІ з посиланням на представників служб Конгресу.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена. Скаржник також припускає, що звільнивши посла Йованович, президент зловживав владою.

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