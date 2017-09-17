Незгода Порошенка та Гройсмана щодо антикорупційного суду привернула увагу експерта

Провідною проблематикою є створення незалежного антикорупційного суду. Порошенко відкрито виступив проти цієї ідеї, а Гройсман, схоже, схилився на її користь

Найважливішою темою "Міжнародної ялтинської конференції" у Києві стало створення антикорупційного суду. Про це, відповідаючи на питання "Голосу Америки", заявив Андерс Аслунд експерт аналітичного центру Atlantic Council.

Аслунд звернув увагу на те, що позиції голови уряду України Володимира Гройсмана та президента України Петра Порошенка з даного питання, схоже, не співпадають.

"Провідною проблематикою є створення незалежного антикорупційного суду. Порошенко відкрито виступив проти цієї ідеї, а Гройсман, схоже, схилився на її користь", - твітує Аслунд.

Раніше заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон заявив, що створення антикорупційних судів є кроком у вірному напрямку для України.

Президент України Петро Порошенко у ході міжнародного форуму YES у Києві висловив сподівання, що у жовтні в Україні з'явиться антикорупційна палата, а створення відповідного суду ще може зачекати. Про це повідомляє "УП".

"Я сподіваюся, що ми створимо антикорупційну палату (в існуючій судовій системі – ред.) наступного місяця, а вже після цього, якщо антикорупційний суд з'явиться у 2019 чи 2020 році, то будемо тільки раді", - заявив голова держави.

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