Експерт назвав зустріч голів ЦРУ та Радбезу РФ необхідною через напругу у відносинах між США та Росією

Директор ЦРУ Вільям Бернс здійснив візит до Москви. Його тема - американо-російські відносини. На даний момент це – останній низки контактів на високому рівні, які свідчать про те, що сторони хотіли б продовжувати переговори, незважаючи на взаємну недовіру і довгий список розбіжностей.

Представник посольства США у Москві повідомив, що Бернс на прохання президента Джо Байдена Бернс очолив делегацію високопоставлених американських офіційних осіб, яка перебуватиме у Москві у вівторок та середу.

За словами представника посольства, члени делегації зустрічаються із представниками російського керівництва для обговорення питань двосторонніх відносин.

Рада безпеки Росії повідомила, що Бернс (який раніше обіймав посаду посла США в Росії і вільно розмовляє російською) провів переговори з секретарем Ради безпеки РФ, а в минулому – керівником ФСБ, Миколою Патрушевим.

У червні на тлі саміту президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна, екс-посол США у Росії Майкл Макфол назвав Патрушева прихильником жорсткої лінії щодо Вашингтона у владі Росії.

Жодна зі сторін не повідомила подробиць про розмову, що відбулася.

Коментуючи зустріч, відомий безпековий експерт Марк Галеотті назвав її "необхідною саме у час, коли відносини є напруженими а прорахунки та непорозуміння є більш імовірними та потенційно більш небезпечними".

Нагадаємо, що американо-російські відносини перебувають на, як твердиться, найнижчому рівні за весь період після Холодної війни. Причинами називають російські кібератаки на цілі в США, підтримку Москвою режиму Башара Асада в Сирії, ув'язнення опозиційного політика Олексія Навального та дії Росії щодо до України.

Минулого місяця Байден направив до Москви для переговорів заступник держсекретаря Вікторію Нуланд для переговорів, на яких, нагадаємо, не вдалося досягти прогресу в суперечці щодо чисельності персоналу їхніх дипмісій у Москві та Вашингтоні, що триває між двома країнами відповідно.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", "Радіо Свобода".

Дивіться також: Джо Байден закликає до збереження глобальних лісів, інвестувати у "поглиначі вуглецю"