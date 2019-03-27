Американець у Самборі за рік вивчив українську мову, але не полюбив холодець

Вдалині від домівки і рідних він навчився куховарити і тепер частує гостей омлетом по-мексиканськи.

“Рецепт майже нічим не відрізняється від українського, окрім перцю, окрім цього смаку”, – каже Девід Альфонсо Мірамонтес.

Колись його батьки емігрували з Мексики до США. Він народився і виріс у Каліфорнії, вивчився на фінансиста. Сюди у місто Самбір на Львівщині приїхав працювати як волонтер американського Корпусу миру.

В Україні вже більше року і каже – почувається українцем. Допомагає господині прийомної родини поратись на городі. Спілкується добірною українською, яку опанував з нуля.

“Мені дуже подобається оця частка: «еге ж». Я сам себе питаю: Девід, тобі подобається Україна? І відповідаю: “Еге ж!” Або «Авжеж!» – сміється волонтер.

“Самбір – одне з найстаріших міст Галичини”, – починає він розповідь українською, а продовжує англійською. Девід часом проводить екскурсії містом для закордонних відвідувачів. Каже – Самбору потрібна туристична реклама. Містечко мало б стати меккою для закоханих – адже в одному з тутешніх храмів зберігаються мощі святого Валентина.

Як розповідає Девід, раніше про Україну він геть нічого не знав. Але вдома в університеті проводили студентську модель ООН, і йому випало представляти Україну. Готуючись, захопився. А коли вступав до Корпусу миру і запитали, куди хоче їхати служити, не вагався з відповіддю.

«Така гарна країна, така велика архітектура, така цікава історія. На жаль, ми, американці, не дуже в курсі про європейські культури, не кажучи вже про колишні радянські. Я дуже задоволений тут. Зрозуміло, що є дуже багато проблем, щоб вирішити, але спільно з місцевими мешканцями ми можемо досягти якогось добра для суспільства», – впевнений Девід Альфонсо Мірамонтес.

На центральній площі міста - старовинна ратуша, одна з найгарніших в Україні. Сюди він ходить щодня на роботу, у міську раду Самбора. Допомагає чиновникам запроваджувати «відкритий бюджет».

«Оптимізм, наполегливість Девіда є запорукою того, що успіху буде досягнуто, і нам вдасться значно покращити якість управлінської діяльності в нашій міській раді», – каже заступник міського голови Святослав Ухач.

Як він жартома додає, «Девід любить усе в Україні, окрім холодцю».

Добре знають американця і у самбірському економічному технікумі.

«Сьогоднішнє заняття присвячене тому, що ми описуємо нашу унікальну товарну пропозицію», – розповідає заступник директора Самбірського економічного технікуму Ольга Вишатицька.

"Ми розробляємо бізнес-плани і пробуємо їх реалізувати», – пояснює один із студентів.

Заняття, які раніше проходили у форматі викладач говорить – студент записує, тепер у минулому. З допомогою Девіда, нудна лекція перетворилася на захоплюючу гру.

«Додалися креативні моменти, творчі моменти, ігрові моменти і налагодилася тісна дружня співпраця студент – викладач», – каже викладачка Леся Касій.

Девід вірить в успіх України.

«Є таке слово «байдужість», воно багато вживається. Я українця не можу назвати байдужим, ніяк, ніхто не може. Тому що історично доведено, що українці не байдужі. Якби вони були такими, то України б не було!», – каже волонтер.

Він хоче наблизити успіх українців. І продовжує вивчати мову, в яку закохався.

«Тому що українська мова це одна з наймилозвучніших мов світу, дуже гарна, солодка мова», – пояснює волонтер Корпусу миру США.

Слідом за своєю вчителькою з української, він старанно повторює рядки з Франка:

“Являйся, зіронько, мені хоч в сні”.

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