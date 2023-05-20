Пекін назвав заяву лідерів G7 атакою і “нахабним втручанням у внутрішні справи Китаю” 

Пекін різко засудив заяву лідерів Групи семи та назвав її спробою дискредитувати і атакувати Китай. Про це йдеться у тексті від МЗС Китаю на офіційному сайті відомства.

“Ніхто не повинен недооцінювати рішучість і здатність китайського народу захищати суверенітет і територіальну цілісність Китаю”, - заявляє МЗС країни, закликаючи світових лідерів також “не втручатися” у справи, пов’язані з Гонконгом, Сіньцзяном і Тибетом “під приводом прав людини”, – заявив неназваний китайський речник.

“Минули ті часи, коли жменька західних країн могла просто втручатися у внутрішні справи інших країн і маніпулювати глобальними справами”, – додав китайський посадовець.

Крім того, Китай наразі ніяк не відреагував на заклик лідерів G7 використати свій вплив на Росію, щоб змусити Москву вивести свої війська з України, інформує видання New York Times.

“Тайвань - це Тайвань Китаю. Вирішення тайванського питання – справа китайців, питання, яке повинні вирішити китайці”, - сказав речник Міністерства закордонних справ на тлі заяв і застережень Групи семи, що цими днями проводить саміт у Хіросімі.

“Китай твердо відданий оборонній ядерній стратегії. Ми дотримувалися нашої обіцянки “не використовувати першими” ядерну зброю”, - запевняє МЗС країни.

Як повідомляв Голос Америки , у спільній заяві країн G7 лідери окреслили спільний підхід до Китаю, розкритикувавши його з різних питань.

Група семи занепокоєна зростаючими загрозами з боку Китаю та розкритикувала його за використання "економічного примусу", мілітаризацію Південно-Китайського моря та "втручання", спрямоване на підрив безпеки дипломатів, цілісності демократичних інститутів та економічного процвітання, інформує Голос Америки.

У Хіросімі перебуває і президент України Володимир Зеленський. Він зустрічаєтсья із президентами і міністрами різних країн. Білий дім підтвердив, що у неділю з українським президентом зустрінеться і президент США Джо Байден.