G7 рішуче засудили Росію. Зеленський обговорив вступ України до ЄС та зустрівся з лідерами країн "нейтральної позиції" щодо війни Росії

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Японії з нагоди саміту країн «Групи семи» провів зустріч із президентами та міністрами – як стосовно спільного протистояння російській агресії, так, і, зокрема, про вступ України до ЄС, мовиться на сайті президента.

З президентом Європейської ради Шарлем Мішелем Зеленський обговорив перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу – інформує офіційний сайт президента .

Йшлося і про експортні обмеження щодо української аграрної продукції з боку низки країн Євросоюзу. Як повідомляв Голос Америки , Європа запроваджувала тимчасові обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України через інтереси власних фермерів.

Натомість видання Bloomberg наголошує, що український президент подолав 9000 км до Японії, щоб насамперед використати цю нагоду для спілкування з лідерами країн, які зайняли більш нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, відбулася була перша розмова лідерів України та Індії з часу повномасштабного російського вторгнення - повідомляв Голос Америки.

За інформацію CNN , присутність Зеленського на саміті в Японії “підкреслює нагальну потребу зберегти єдність Заходу перед обличчям російської агресії”.

G7 засудила дії Росії “найрішучішим чином”

У спільному комюніке, опублікованому країнами G7 у суботу, “Група семи” засудила дії Росії “найрішучішим чином”.

«Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру», – йдеться у комюніке.

Володимир Зеленський в Японії зустрівся і з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, подякувавши йому за потужну оборонну допомогу для України.

Під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський подякував французам “за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України” та відзначив важливість підтримки Францією коаліції винищувачів та участі країни у тренувальній місії з підготовки українських пілотів.

Перед тим Зеленський, як повідомлялося , зустрівся із з премʼєр-міністрами Індії, Італії, Великої Британії.

У спільній заяві країн G7 лідери окреслили і спільний підхід до Китаю, розкритикувавши його з різних питань. Китай висловив невдоволення з цього приводу. Як інформує Reuters , Пекін розцінює заяву як втручання у його внутрішні справи.

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