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Це честь приймати "абсолютного героя" Зеленського у Конгресі - Ненсі Пелосі
Виступ президента України Володимира Зеленського перед американськими законодавцями стане честю для Конгресу, заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.
"Приймати цілковитого, абсолютного героя у Конгресі США, що бореться за демократію, веде людей, які борються за демократію, це честь для Конгресу США, - сказала Пелосі, яка представляє Демократичну партію США. - Я бачила його у Києві [під час візиту у травні], було неймовірно бачити сміливість народу України, їхню відданість демократії, їхню боротьбу проти нападу Путіна - вони борються за демократію для всіх нас".
У відповідь на запитання журналістів про те, яке послання конгресмени мають для Зеленського, Пелосі сказала, що це "дуже потужна двопартійна підтримка". В офіційному листі-запрошенні для виступу у Конгресі Пелосі зазначила, що "Америка і світ у захваті від героїзму українського народу".
"Він національний і світовий герой - я буду слухати його [промову особисто]", - сказав про візит Зеленського сенатор-республіканець Мітт Ромні, пише The New York Times.
"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності. Зокрема, із президентом США [Джо Байденом] обговоримо співпрацю. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав Зеленський у Twitter зранку у середу.
Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що візит Зеленського відбудеться на запрошення президента Джо Байдена. В обід у Зеленського запланована зустріч з Байденом в Білому домі, а також із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду. Ввечері український президент, як очікують, виступить зі спеціальним зверненням до американського Конгресу.
Також у середу Білий дім планує оголосити великий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, який серед іншого включатиме передову систему протиповітряної оборони Patriot. Це в спілкуванні з журналістами підтвердив високопосадовець адміністрації США.
В Білому домі сподіваються, що цього тижня Конгрес також схвалить додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів.
Як Голос Америки повідомляв раніше, на тлі першого, з часу лютневого вторгнення Росії, закордонного візиту українського президента Володимира Зеленського до США, обговорюють можливість його відвідин інших країн Європи.
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В Нью-Йорку відкрили будинок для українських бійців, які приїхали на протезування та реабілітацію. Відео
В Нью-Йорку також допомагають відновитись українським військовим – там відкрився Центр добрих справ. Це спеціальний будинок, в якому вже живуть двоє поранених бійців, які приїхали до Нью-Йорка на протезування та реабілітацію.
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Patriot ефективні проти ракет, менш доцільні проти дронів - Західні експерти
Система протиповітряної оброни Patriot, яку США планують надати Україні, стане "критично важливим активом для захисту народу України проти російського варварського нападу на критично важливу інфраструктуру України", заявив посадовець Білого дому під час спілкування з журналістами у вівторок.
Він оголосив, що США тренуватимуть українських військових управлінню батареєю Patriot. Навчання відбуватимуться в третій країні.
"Гарною новиною" назвав надання системи Patriot дослідник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян.
Як написав Washington Post, система має складні радари, які визначають загрози, що наближаються, включно з крилатими та балістичнмим ракетами та запускають далекобійні ракети, щоб їх перехопити.
Батарея Patriot "однозначно зіб'є крилаті ракети, балістичні ракети і російські бомбардувальники", заявив генерал США (у відст) Беррі Маккефрі в інтерв'ю MSNBC. Він, однак, відзначив, що вартість ракети - 4 мільйони доларів, "тому немає великої доцільності в тому, щоб збивати нею іранські дрони, вартістю по 50 000 доларів кожен". Для того, щоб інтегрувати систему ППО, Україні знадобиться до півроку, каже Маккефрі.
Він також зауважив, що в оголошенні йдеться про те, що Україна отримає одну батарею Patriot, і порівняв це з тим, що США мають 50 таких систем.
Як повідомляв Голос Америки, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес під час події у вівторок в Атлантичній Раді назвав надання системи Patriot "краплею в морі".
"Patriots – величезне покращення можливостей. Проблема полягає в тому, що це крапля в морі, з точки зору потужностей. Припустимо, що є одна батарея із шістьма чи вісьмома пусковими установками. Цього буде достатньо, щоб захистити одне місто від крилатих ракет і літаків, якщо вона належним чином інтегрована в усі інші системи. Протиповітряна та протиракетна оборона мають бути інтегрованою мережею систем», - наголосив під час події колишній американський генерал Бен Годжес.
Системи Patriot - не найважливіший елемент допомоги США та НАТО, твітує колишній командувач військами США в Європі Марк Гертлінг.
"Критично важливо для майбутнього України поєднати військові спроможності та відповідне тренування для майбутніх операцій", - написав він у Twitter.
В Білому домі заявили, що США продовжать надавати пріоритетного значення іншим системам протиповітряної оборони, включаючи NASAMS, HAWKs, Stingers, та обладнанню проти дронів.
В Росії різко відреагували на можливість поставки систем Україні і заявили, що системи та будь-які команди, які їх супроводжують, стануть "законною ціллю" для російських військових. Речниця російського МЗС Захарова звинуватила США в тому, що вони фактично стали стороною конфлікту і поставка систем може стати "ще одним провокаційним кроком США". Україна та міжнародна спільнота підтверджують право України на захист від російської агресії.
The Hill: Конгрес США має намір визнати Росію «державою-агресором», а не «спонсором тероризму»
У Конгресі США поспішно розробляють законопроект про визнання Росії «державою-агресором». Його мають намір ухвалити замість законопроекту про визнання РФ «державою – спонсором тероризму», відхиленого американською владою, пише видання The Hill.
Новий документ, за даними видання, передбачає, що Росію чи будь-яку іншу країну буде визнано «державою-агресором», якщо президент США вирішить, що вони беруть участь в агресії проти України.
Також законопроєкт пропонує дати право американському президентові накладати санкції на будь-яку людину, яка «несе відповідальність за злочин агресії, причетна до нього або є співучасником».
Роботу над новим законопроектом в інтерв’ю CNN підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен, заявивши, що таким чином американська влада хоче «обійти деякі проблеми, які пов’язані з використанням статусу держави – спонсора тероризму».
Новий законопроект вже розкритикували деякі конгресмени. Так, один із помічників конгресмена, який бере участь у розробці проекту закону, повідомив The Hill, що «Зеленський запросив [для Росії] статус держави – спонсора тероризму, а натомість адміністрація Байдена відповіла, що не підтримає його, але вигадала альтернативний статус, якого навіть не існує ні в американському, ні в міжнародному законодавстві – немає жодних правових підстав для його запровадження».
Розкритикували законопроект про визнання Росії «державою-агресором» і громадські організації в США. У спільній заяві, як уточнює The Hill, вони назвали законопроект «руйнівною концепцією, яка підриває поточні зусилля Конгресу щодо підтримки України».
У серпні цього року видання Politico писало, що Держдепартамент США побоюється включення Росії до списку країн – спонсорів тероризму, оскільки це може поставити під загрозу угоду про вивезення зерна з українських чорноморських портів. Крім зриву зернової угоди, адміністрація Байдена, як уточнювало видання, побоювалася припинення співпраці з РФ щодо ядерних матеріалів.
Тим часом, Європарламент та низка європейських держав уже визнали Росію державою – спонсором тероризму. У свою чергу, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російську Федерацію названо терористичним режимом.
Після США Зеленського чекають у Європі: Яку європейську столицю вибрати?
На тлі першого, з часу лютневого вторгнення Росії, закордонного візиту українського президента Володимира Зеленського до США, обговорюють можливість його відвідин інших країн і очікують у Європі.
Неочікувана поява Зеленського у Вашингтоні 21 грудня співпала з оголошенням нового набору американської допомоги Україні, в той час як Сполучені Штати залишаються найбільшим надавачем міжнародної військової підтримки.
«Ми будемо робити все можливе й неможливе, очікуване й неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог», - заявив президент Зеленський перед вильотом до Америки.
Він наголосив у дописі в Twitter, що вирушив за океан «задля зміцнення стійкості й обороноздатності України».
Тим часом Європейський Союз зараз є найбільшим джерелом фінансової допомоги Києву на додаток до того, що Україна отримує напряму від європейських урядів.
... Зустріч з президентом США. Правильне рішення. Сподіваюся наступний візит буде до Брюсселя...
За даними німецького Кільського інституту світової економіки, коли йдеться про обсяги військової та фінансової допомоги Україні, окремо перед у Європі веде Велика Британія, а за нею - Німеччина.
Але найщедрішою до України, якщо обсяги допомоги вираховувати відповідно до Валового внутрішнього продукту країн, виявилася Естонія, за якою йдуть Латвія, Польща, Литва та інші невеликі європейські країни.
Якщо візит українського президента вважати ознакою вдячності за допомогу, то на думку коментаторів, яку б столицю Європи не вибрав Володимир Зеленський, в інших були б розчаровані.
«Радий бачити, що перший закордонний візит Зеленського - до Вашингтона на зустріч з президентом США. Правильне рішення. Сподіваюся наступний візит буде до Брюсселя на зустріч з Урсулою фон дер Ляєн. Окремі європейські столиці допомагають, але лідерство виявила Європейська комісія», - написав у Twitter колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб.
Брюссельський кореспондент тижневика Економіст Стенлі Піньял у відповідь припускає: «Те що Зеленський обрав далекі США замість близької Європи стане причиною приглушеного розчарування поміж країн ЄС».
«Але нема місця у Європі, яке він міг би відвідати не спричинивши великої образи. Уявіть собі, якби він поїхав до Лондона. Чи у Варшаву. Чи в Париж. Кожен з тих варіантів мав би недоліки, на відміну від Вашингтона», - міркує журналіст у Twitter.
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