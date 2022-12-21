Це честь приймати "абсолютного героя" Зеленського у Конгресі - Ненсі Пелосі

Виступ президента України Володимира Зеленського перед американськими законодавцями стане честю для Конгресу, заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

"Приймати цілковитого, абсолютного героя у Конгресі США, що бореться за демократію, веде людей, які борються за демократію, це честь для Конгресу США, - сказала Пелосі, яка представляє Демократичну партію США. - Я бачила його у Києві [під час візиту у травні], було неймовірно бачити сміливість народу України, їхню відданість демократії, їхню боротьбу проти нападу Путіна - вони борються за демократію для всіх нас".

У відповідь на запитання журналістів про те, яке послання конгресмени мають для Зеленського, Пелосі сказала, що це "дуже потужна двопартійна підтримка". В офіційному листі-запрошенні для виступу у Конгресі Пелосі зазначила, що "Америка і світ у захваті від героїзму українського народу".

"Він національний і світовий герой - я буду слухати його [промову особисто]", - сказав про візит Зеленського сенатор-республіканець Мітт Ромні, пише The New York Times.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності. Зокрема, із президентом США [Джо Байденом] обговоримо співпрацю. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав Зеленський у Twitter зранку у середу.

Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що візит Зеленського відбудеться на запрошення президента Джо Байдена. В обід у Зеленського запланована зустріч з Байденом в Білому домі, а також із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду. Ввечері український президент, як очікують, виступить зі спеціальним зверненням до американського Конгресу.

Також у середу Білий дім планує оголосити великий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, який серед іншого включатиме передову систему протиповітряної оборони Patriot. Це в спілкуванні з журналістами підтвердив високопосадовець адміністрації США.

В Білому домі сподіваються, що цього тижня Конгрес також схвалить додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів.

Як Голос Америки повідомляв раніше, на тлі першого, з часу лютневого вторгнення Росії, закордонного візиту українського президента Володимира Зеленського до США, обговорюють можливість його відвідин інших країн Європи.